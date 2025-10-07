Joven venezolana logra segundo puesto en examen de admisión San Marcos 2026-I: “Estoy orgullosa de ti, hijita”

La historia de Fabiana Páez Maurera, una joven venezolana residente en Perú, se volvió viral en redes sociales luego de que su madre difundiera el momento exacto en el que ambas confirmaron que su nombre figuraba entre los primeros puestos del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

El logro, que exigió tres intentos y una preparación permanente, fue celebrado por miles de personas en TikTok y otras plataformas digitales. Fabiana obtuvo el segundo puesto en la carrera de Administración de Turismo, resultado que expresa tanto su dedicación académica como su constancia frente a la adversidad.

El video difundido por su madre muestra a Fabiana y su familia expectantes frente a la pantalla de una laptop, en un ambiente cargado de tensión. Cuando los resultados confirmaron su ingreso a la Decana de América, la emoción y la alegría llenaron la habitación. La madre, visiblemente conmovida, manifestó su orgullo y agradeció el respaldo recibido a lo largo del proceso.

Joven venezolana alcanza segundo puesto en examen de UNMSM 2026-I

Fabiana Páez Maurera, formada en la Academia CEMTA, logró el segundo lugar en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el ciclo 2026-I. Este resultado adquiere especial significado por tratarse de su tercer intento en una institución reconocida por su alto nivel de exigencia y la intensa competencia entre postulantes.

Joven venezolana alcanza su sueño universitario tras tres intentos en San Marcos. Foto: Composición Infobae Perú

De acuerdo con el reporte de la academia, Fabiana se posicionó entre cientos de aspirantes a la carrera de Administración de Turismo, una especialidad de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Gestión, con un puntaje de 846,625.

Su caso representa el firme compromiso y la disciplina de quienes, peruanos y extranjeros, buscan acceder a oportunidades educativas en el país. Además de su vocación profesional, Fabiana es aficionada al fútbol y aspira a combinar sus estudios con la práctica deportiva. El ingreso a la UNMSM refleja no solo un destino personal, sino el esfuerzo colectivo de muchas familias migrantes que confían en la educación para alcanzar estabilidad y progreso en el Perú.

Fabiana y su familia celebran ingreso a San Marcos

El momento en que se publicaron los resultados fue registrado en un video que pronto alcanzó amplia repercusión en redes sociales. En las imágenes, Fabiana aparece junto a su madre, ambas conteniendo los nervios mientras esperan la actualización de la página web universitaria. Al constatar que su nombre figuraba entre los primeros puestos, la joven se emocionó hasta las lágrimas y su familia celebró con abrazos y alegría genuina.

La madre divulgó el clip en TikTok y subrayó el empeño desplegado por su hija: “Gracias, Dios mío. Quedó mi hija venezolana en segundo lugar en la Universidad de San Marcos. En su tercer intento quedó en la San Marcos, después de tanto sufrir. Estoy orgullosa de ti, hijita”, publicó, suscitando una oleada de felicitaciones. En pocas horas, el video sumó miles de reproducciones y se transformó en una de las historias más comentadas del reciente examen de admisión.

Fabiana Páez logra segundo puesto en examen de admisión UNMSM 2026-I. Foto: Composición Infobae Perú

Este tipo de contenidos expresan la fuerte carga emocional ligada al proceso de ingreso a la universidad pública más antigua del país. Para muchos, ingresar a San Marcos supone la culminación de años de estudio, dedicación en academias y el respaldo constante de la familia.

Usuarios celebran el logro de la joven venezolana

La historia de Fabiana Páez provocó miles de reacciones en redes. Usuarios destacaron su perseverancia y talento, considerándola ejemplo de superación. “Seño, dígale a su hija que medio TikTok nos sentimos orgullosos de ella”, comentó una internauta.

Otros hicieron énfasis en la dificultad del examen de San Marcos, considerado uno de los más exigentes del país. “San Marcos es muy difícil ingresar; si lo logró, debe ser muy inteligente”, comentó un usuario. Varios sanmarquinos también se sumaron a las congratulaciones, reconociendo el mérito de alcanzar una posición tan alta luego de múltiples intentos.

El video no solo generó impacto en Perú, sino también despertó reacciones entre comunidades venezolanas residentes en el extranjero, quienes expresaron orgullo por el logro de una compatriota. En muchos, la historia de Fabiana simboliza la integración y el esfuerzo conjunto de los migrantes por salir adelante a través de la educación.

¿Cómo consultar los resultados del examen de admisión San Marcos 2026-I?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó la primera jornada de su examen de admisión 2026-I los días sábado cuatro y domingo cinco de octubre. Durante esas fechas, miles de postulantes procedentes de diversas regiones acudieron a las instalaciones universitarias en busca de un lugar en la institución.

El evento contó con rigurosas medidas de seguridad y procedimientos de control, además de orientaciones para asegurar el orden en el ingreso y salida de los aspirantes. Las evaluaciones comprendieron distintas áreas académicas: Ciencias Económicas, Humanidades, Medicina y Ciencias Sociales.

Varios aspirantes concentrados en resolver su examen, que desafía tanto su rapidez mental como su preparación en áreas específicas. | UNMSM

Los resultados pueden consultarse en la página oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA): admision.unmsm.edu.pe/portal/. Para verificar si un postulante obtuvo una vacante, es necesario realizar lo siguiente:

Acceder al portal oficial de la OCA. Seleccionar la opción “Resultados del examen de admisión 2026-I”. Elegir la fecha del examen y la carrera correspondiente. Introducir el código de postulación o los apellidos del postulante.

Aún quedan pendientes dos fechas adicionales para el examen 2026-I, programadas para el sábado once y domingo doce de octubre, dirigidas a los aspirantes de otras áreas académicas.