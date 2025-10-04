Examen de admisión San Marcos 2026: conoce cómo enfrentar el estrés y la ansiedad previos a la prueba de ingreso

Expertos instan a priorizar el bienestar emocional de los estudiantes ante un examen de admisión. (Crédito: YT/@Andina)

A medida que se acerca el examen de admisión 2026 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), miles de jóvenes en todo el país intensifican su preparación. Sin embargo, este proceso no solo implica largas jornadas de estudio, sino también la aparición de síntomas de ansiedad, tensión y preocupación que afectan el bienestar emocional de los postulantes. Psicólogos advierten que, cuando estas sensaciones se vuelven persistentes, constituyen una señal de alerta que las familias no deben ignorar.

Rubén Verde, especialista de la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), señaló que no se recomienda someter a los adolescentes a altos niveles de presión. “Hay jóvenes que no pueden dormir, que desarrollan ansiedad e incluso depresión por temor al examen de admisión. Estos son indicadores que requieren atención inmediata”, afirmó.

Adolescentes frente al examen de ingreso: señales de alerta para detectar ansiedad y cuándo pedir ayuda profesional. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Qué provoca la presión?

El origen del estrés puede provenir tanto del entorno familiar como del académico. Los padres, madres o cuidadores suelen generar altas expectativas en torno al rendimiento, mientras que algunas instituciones educativas, en su afán de preparar a sus alumnos de la mejor manera, aplican métodos que incrementan la tensión emocional. Todo ello repercute en la salud mental del adolescente, reduciendo su capacidad de concentración y aprendizaje.

Verde destacó que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje distinto. Algunos logran alcanzar altos puntajes con seis meses de preparación, mientras que otros necesitan más tiempo para afianzar sus conocimientos. “No se trata de competir con otros, sino de reconocer el propio proceso. Cada persona es distinta, y eso debe ser comprendido”, subrayó el especialista.

Un adolescente se muestra pensativo y cabizbajo sentado en la cama de su habitación, reflejando signos de preocupación y ansiedad. El entorno juvenil, con una guitarra, escritorio y pósteres en la pared, resalta el impacto emocional que la pandemia y el aislamiento social han tenido en la salud mental de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta y recomendaciones

Los expertos recomiendan a los padres y estudiantes estar atentos a signos de alarma como el insomnio, problemas de alimentación o episodios de ansiedad recurrente. Ante estas situaciones, lo más adecuado es detener la preparación por un momento y buscar ayuda profesional. “El examen de admisión no define el futuro de nadie. Es importante, pero no es el único camino. No está mal pedir ayuda o tomarse un tiempo adicional”, sostuvo Verde.

Finalmente, se aconseja mantener un equilibrio entre el estudio y el bienestar emocional. Identificar intereses personales, recurrir a orientación vocacional y no imponer decisiones profesionales son pasos clave para enfrentar con serenidad esta etapa. Estudiar con disciplina es fundamental, pero la prioridad siempre será la salud mental.

Ingreso a San Marcos 2026: claves para manejar la ansiedad en el examen de admisión. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuándo será el examen de admisión San Marcos?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció la reprogramación de su examen de admisión 2026-I y confirmó que las primeras jornadas de evaluación se llevarán a cabo este sábado 4 y domingo 5 de octubre en el campus universitario. Según el cronograma oficial, el sábado rendirán la prueba únicamente los postulantes inscritos en las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

En tanto, los aspirantes a las carreras de Ciencias Básicas e Ingenierías tendrán su turno el domingo, siguiendo las disposiciones establecidas por la institución. Cada grupo deberá acudir a los espacios asignados con estricta puntualidad, mientras que el proceso contará con medidas logísticas y de control para asegurar un desarrollo ordenado y seguro de la evaluación.

Universidad San Marcos presenta novedosas carreras a su proceso de admisión 2026-I ¿cuáles son y cuántas vacantes ofrecen - UNMSM

Hora de ingreso y documentos

El reglamento de la UNMSM precisa que el ingreso al campus para rendir el examen de admisión será únicamente entre las 06:00 y las 08:30 de la mañana. Una vez vencido este horario, no se permitirá el acceso, por lo que los postulantes que no se presenten en la fecha correspondiente o lleguen después del límite establecido perderán automáticamente su derecho a dar la prueba, así como la posibilidad de solicitar el reembolso de la inscripción.

Asimismo, la Oficina Central de Admisión (OCA) indicó que el acceso a los recintos estará condicionado a la presentación obligatoria del carné de postulante-declaración jurada, el cual debe entregarse sin firma ni huella digital. Este documento consta de dos ejemplares: uno quedará en poder de la universidad, bajo resguardo del docente encargado del aula, y el otro permanecerá con el postulante para, en caso de obtener una vacante, recoger su constancia de ingreso. De igual forma, será indispensable mostrar el Documento Nacional de Identidad (DNI) original; mientras que, para ciudadanos extranjeros, se exigirá el carné de extranjería o el pasaporte vigente.