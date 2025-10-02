Perú

Examen de admisión San Marcos 2026-II de este 04 y 05 de octubre: hora de entrada, objetos prohibidos y todo lo que debes saber

El proceso de admisión de la UNMSM determina el ingreso de miles de aspirantes a las carreras profesionales que brinda la casa de estudios, mediante una prueba presencial y organizada según áreas académicas

Por Alejandro Aguilar

Guardar
El examen de admisión de
El examen de admisión de San Marcos se llevará a cabo en cuatro fechas en octubre - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó la reprogramación del cronograma para su examen de admisión 2026-I y confirmó que las primeras jornadas de evaluación se realizarán este sábado 4 y domingo 5 de octubre en el campus universitario.

Para la jornada inaugural del sábado, el acceso estará destinado exclusivamente a postulantes inscritos en las carreras de Ciencias Económicas y de la Gestión,Humanidadesy Ciencias Jurídicas y Sociales.

Los aspirantes que aplican a las áreas de Ciencias Básicas e Ingenierías tendrán su turno el domingo. Cada grupo deberá presentarse en los lugares asignados, en concordancia con las instrucciones precisadas en el cronograma oficial dispuesto por la casa de estudios. El proceso incluye medidas logísticas y de control, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado y seguro de la evaluación para todos los participantes en ambos días.

El examen de San Marcos
El examen de San Marcos se reprogramó y ahora se llevará a cabo durante cuatro fechas en octubre - Créditos: UNMSM.

¿Cuál es la hora de entrada?

El reglamento publicado por la universidad establece que el ingreso al campus solo será permitido entre las 06:00 y las 08:30. No se autorizará el acceso fuera de ese horario, y quienes no se presenten en la fecha correspondiente o arriben después de la hora indicada perderán tanto la posibilidad de realizar el examen como el reembolso del costo de inscripción.

¿Qué documentos llevar?

Durante el proceso de evaluación, los postulantes deberán ajustarse estrictamente a las disposiciones emitidas por la Oficina Central de Admisión (OCA). El acceso al recinto estará condicionado a la presentación del carné de postulante-declaración jurada, que debe entregarse sin firma ni huella dactilar.

Este documento consta de dos ejemplares: uno permanecerá en poder de la universidad bajo resguardo del docente encargado, luego de realizarse el registro en el aula; el otro ejemplar será conservado por el postulante y se utilizará, en caso de lograr una vacante, para recoger la constancia de ingreso.

La primera jornada del examen
La primera jornada del examen de San Marcos se llevará a cabo este 04 de octubre - Créditos: Andina.

Además, será obligatorio mostrar el documento nacional de identidad (DNI) en su formato original, tal como fue reportado al momento de la inscripción. Para ciudadanos extranjeros, se requerirá la presentación del carné de extranjería o el pasaporte vigente.

¿Cuáles son los objetos prohibidos?

El día del examen, los estudiantes tienen prohibido llevar consigo diversos objetos, entre los que se incluyen lápiz, regla, tajador, borrador, hojas, separatas, revistas, libros y cuadernos.

Tampoco se permite el ingreso con dispositivos electrónicos como smartphone, tablets, smartwatch, celulares, radios, reproductores MP4 y MP3, memorias USB, microcámaras, relojes, ni con materiales destinados a la transmisión o recepción de datos. Además, se restringe el acceso con objetos personales como tarjeta bancaria, tarjeta de transporte público, audífonos, cables, aretes, bebidas, caramelos, anillos, piercing, pulseras, atomizador, llaveros, llaves de auto o de casa y servilletas.

Las autoridades de San Marcos
Las autoridades de San Marcos revisarán de forma detallada a los aspirantes a la hora de ingreso - Créditos: Infobae / Carlos Diaz.

Vacantes por carrera

San Marcos anunció cuáles son las vacantes por carrera:

Área A: Ciencias de la Salud (EBR y EBA)

  • Medicina Humana: 55
  • Obstetricia: 44
  • Enfermería: 46
  • Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17
  • Tecnología Médica (Radiología): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17
  • Nutrición: 24
  • Farmacia y Bioquímica: 29
  • Ciencias de los Alimentos: 10
  • Toxicología: 11
  • Odontología: 25
  • Medicina veterinaria: 20
  • Psicología: 48
  • Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Área B: Ciencias Básicas (EBR y EBA)

  • Química: 28
  • Ciencias Biológicas: 25
  • Genética y Biotecnología: 21
  • Microbiología y Parasitología: 23
  • Física: 35
  • Matemática: 49
  • Estadística: 47
  • Investigación Operativa: 49
  • Computación Científica: 48

Área C: Ingeniería (EBR y EBA)

  • Ingeniería Química: 38
  • Ingeniería Agroindustrial: 35
  • Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16
  • Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30
  • Ingeniería Geológica: 21
  • Ingeniería Geográfica: 25
  • Ingeniería de Minas: 15
  • Ingeniería Metalúrgica: 15
  • Ingeniería Civil: 27
  • Ingeniería Ambiental: 15
  • Arquitectura y Urbanismo: 20
  • Ingeniería Industrial: 73
  • Ingeniería Textil y Confecciones: 26
  • Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18
  • Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26
  • Ingeniería Electrónica: 45
  • Ingeniería Eléctrica: 20
  • Ingeniería de Telecomunicaciones: 30
  • Ingeniería Biomédica: 15
  • Ingeniería Mecatrónica: 20
  • Ingeniería Nuclear: 20
  • Ingeniería de Sistemas: 32
  • Ingeniería de Software: 15
  • Ciencia de la Computación: 15

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión (EBR y EBA)

  • Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)
  • Administración de la Gastronomía: 12
  • Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)
  • Marketing: 12
  • Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)
  • Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)
  • Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)
  • Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)
  • Criminalística Financiera Forense: 40
  • Economía: 77
  • Economía Pública: 64
  • Economía Internacional: 68

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (EBR y EBA)

  • Derecho: 135
  • Ciencia Política: 40
  • Literatura: 17
  • Filosofía: 17
  • Lingüística: 16
  • Comunicación Social: 18
  • Arte: 17
  • Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15
  • Danza: 6
  • Conservación y Restauración: 12
  • Lengua, Traducción e Interpretación: 15
  • Educación Inicial: 12
  • Educación Primaria: 16
  • Educación Secundaria: 60
  • Educación Física: 55
  • Historia: 15
  • Sociología: 22
  • Antropología: 23
  • Arqueología: 23
  • Trabajo Social: 35
  • Geografía: 35

Temas Relacionados

San Marcosexamen de admisiónUNMSMperu-noticias

Más Noticias

Lima: cuál es el precio de la gasolina este 2 de octubre

Además del valor promedio de las gasolinas en la capital peruana, consulta los precios más bajos

Lima: cuál es el precio

Precio del dólar subió: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 2 de octubre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar subió: Así

Restaurantes y tiendas de conveniencia estarían obligados a dar un litro de agua gratuitamente

La Comisión de Salud del Congreso incluyó esta medida en su dictamen que busca tomar acciones para prevenir la diabetes. Los que deban seguir la norma son todos los que vendan comida, como también los supermercados

Restaurantes y tiendas de conveniencia

Cuatro feriados ya no se descansarían en su fecha y se moverían al lunes siguiente: La lista

Comisión de Trabajo aprobó dictamen y plantea grandes cambios para los cuatros fechas libres del calendario nacional oficial de feriados en el país y otras medidas

Cuatro feriados ya no se

Cronograma de retiro AFP: ¿Cuál es el último dígito del DNI a tomar en cuenta al consultar?

Retiro AFP 2025 ya está por empezar. Como se sabe, luego del número del DNI, aparece un dígito verificador, que puede confundirse como el último dígito a tomar en cuenta

Cronograma de retiro AFP: ¿Cuál
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez renunció al

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia antes de ser censurado por el Congreso dos veces en un mismo año

Premier Eduardo Arana: La pensión de por vida a Pedro Castillo “debe cumplirse” por orden judicial

¿Eduardo Arana mintió? Premier negó salidas en el Gabinete poco antes de la renuncia de Juan José Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia: sería candidato por APP

Pedro Castillo a un paso de recibir pensión vitalicia, ¿cuál es el monto que le corresponde si se ratifica sentencia?

ENTRETENIMIENTO

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

Pamela López irónica con los $80 mil que Emelec le habría prestado a Christian Cueva: “Si le paga a mi mamá, ya no se lesiona”

Víctima de Gustavo Salcedo detalla agresión: “Es un cínico, no puede estar en la calle”

DEPORTES

Tabla de posiciones de Champions

Tabla de posiciones de Champions League 2025/2026: así quedaron los equipos tras la fecha 2 de la fase de la liga

Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 2025: así marchan las selecciones durante la fecha 2

Entradas para el Universitario vs Gimnasia vóley: precios y cómo comprar boletos para la Noche de las Pumas 2025

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos Zambrano le respondió con todo a DT de Cusco FC sobre la presión de luchar con Universitario: “Nadie les cargó ese peso”