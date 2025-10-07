Perú

Gloria Actibio saldrá del mercado: Gloria apela multa de Indecopi por S/113.420 tras perder disputa contra Laive por competencia desleal

Gloria Actibio, penada por similitud con Laive Sbelt Probióticos. El holding fundado por los hermanos Vito y Jorge Rodríguez ha llevado la ‘guerra’ por su yogur ante la Sala Especializada de la Competencia de Indecopi

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
Laive S.A. denunció a Gloria
Laive S.A. denunció a Gloria Actibio por inducir a error al consumidor con su envase. La probabilidad razonable de confusión basta para configurar infracción según la legislación peruana.

Leche Gloria S.A. ha presentado un recurso ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de Indecopi luego de ser sancionada con S/113.420 por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.

La medida responde a la denuncia interpuesta por Laive S.A., que acusó a su competidora de incurrir en actos de competencia desleal por la similitud visual entre los yogures “Gloria Actibio” y “Laive Sbelt Probióticos”.

Indecopi sanciona a Leche Gloria por confusión visual en yogur de Laive

La controversia se inició en junio de 2024, cuando Laive S.A. denunció la presentación de “Gloria Actibio” ante el área de fiscalización de Indecopi, argumentando que el diseño del envase —con predominancia de verde claro en la parte superior y blanco en la sección media e inferior, además de imágenes centrales de frutas y tipografía en contraste— inducía a error al consumidor sobre la procedencia de los productos.

De acuerdo con la Resolución Nº 104-2025/CCD-INDECOPI, ambas marcas compiten en la categoría de yogures funcionales, sector donde la presentación visual y el posicionamiento resultan determinantes para mantener cuota de mercado y evitar riesgo de confusión.

Durante el proceso, Leche Gloria S.A. sostuvo que sus productos presentan elementos diferenciadores e independencia de marca, respaldando su defensa con estudios de mercado encargados a Kantar y análisis de eye tracking y facial coding. En estos, según la compañía, no se detectó un nivel relevante de confusión entre los consumidores.

¿Se parecen? Usted decida. Indecopi
¿Se parecen? Usted decida. Indecopi sanciona a Leche Gloria S.A. con S/113.420 por similitud visual entre yogures.

Gloria Actibio penada por similitud con Laive Sbelt Probióticos, pero apelará

El equipo evaluador de Indecopi, no obstante, concluyó que los estudios aportados por la denunciada no reflejan con exactitud el comportamiento del consumidor promedio en el punto de venta. Las inspecciones realizadas en febrero de 2025 confirmaron que ambos productos suelen exhibirse contiguamente en las góndolas, lo que refuerza la percepción de similitud.

El análisis se basó en el “trade dress”, es decir, el conjunto de elementos visuales presentes en el empaque, destacando que la marca secundaria ocupaba un lugar dominante en la presentación e incrementaba la probabilidad de confusión. “La legislación peruana reconoce el derecho a imitar iniciativas exitosas, siempre que se respete el deber de diferenciación y no se genere un riesgo de asociación errónea sobre el origen”, analizó la resolución de Indecopi.

Leche Gloria deberá pagar más de S/113.000 por infracción a la competencia

El fallo, emitido en junio de 2025, dispuso el cese inmediato de toda la publicidad y presentación del producto “Gloria Actibio” que comparta semejanzas con “Laive Sbelt Probióticos”. Además de la multa, la comisión ordenó la inscripción de Leche Gloria S.A. en el Registro de Infractores y el pago de costas procesales a Laive S.A. De esta manera, la compañía debía ejecutar las medidas correctivas en un plazo máximo de 3 días hábiles una vez que la resolución se encuentre consentida o, si procede la apelación -como en este caso-, sea confirmada por el tribunal especializado.

La decisión constituye un precedente sobre los límites del derecho a la imitación en la industria de alimentos y la valoración de pruebas de mercado en casos de presunta competencia desleal. El expediente resalta que para configurar la infracción no es necesario que la mayoría de los consumidores se vea afectada, sino basta una probabilidad razonable de confusión, considerando el aspecto general de los productos y la percepción en el entorno real de compra.

Temas Relacionados

GloriaLaiveIndecopiGloria ActibioLaive Sbelt Probióticosyogurlechecompetencia deslealperu-economia

Más Noticias

Ethel Pozo dice que tiene una conversación pendiente con Melissa Paredes: “Quiero entender por qué se expresó mal de mí”

La hija de Gisela Valcárcel contó a Infobae Perú cómo vivió su reencuentro con Melissa Paredes en América Hoy. Además, reconoció que en el pasado hubo comentarios de la actriz que la afectaron, pero aseguró que ambas tienen pendiente una conversación para aclarar los malentendidos.

Ethel Pozo dice que tiene

Ethel Pozo y Edson Dávila, el aniversario de América Hoy y cómo vivieron la polémica de Gisela Valcárcel con América TV: “Claro que me impactó”

En el sexto aniversario de América Hoy, Ethel Pozo y Edson Dávila reflexionaron sobre la evolución y los retos del programa. Pozo también comentó el episodio vivido por Gisela Valcárcel con América TV y su reencuentro con Melissa Paredes.

Ethel Pozo y Edson Dávila,

Elecciones 2026: Solo hasta esta fecha podrás realizar el cambio de domicilio de tu DNI y votar en tu dirección actual

Reniec recuerda que los ciudadanos deben mantener sus datos al día para ejercer su derecho al voto en la próxima jornada electoral

Elecciones 2026: Solo hasta esta

Martín Demichelis, la nueva alternativa de Jean Ferrari: el exRiver Plate y Bayern Múnich podría ser el DT de Perú

El director general de la FPF viajó a Argentina y Brasil para reunirse con entrenadores. El exdefensor argentino se encuentra sin club actualmente

Martín Demichelis, la nueva alternativa

Entradas Alianza Lima vs Sport Boys: precios y cómo comprar boletos para partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Arrancó la venta de tickets para duelo entre los ‘blanquimorados’ y rosados el próximo jueves 16 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del campeonato nacional

Entradas Alianza Lima vs Sport
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz deberá responder ante

Kira Alcarraz deberá responder ante Ética por amenazar a periodista, pero no por contratar a novia y amigo de su hijo

Abogada confirma que Patricia Benavides le plagió su artículo completo: “Hasta las conclusiones”

Revelan que tesis de Patricia Benavides tiene textos plagiados y hasta un artículo completo copiado y pegado

Premier Eduardo Arana sobre extorsión a transportistas: “Es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo”

Fin del paro de transportistas: estos son los compromisos del Gobierno y los gremios para levantar la medida en Lima y Callao

ENTRETENIMIENTO

Tepha Loza conmueve al revelar

Tepha Loza conmueve al revelar la pérdida de su bebé: “Dejó una huella eterna en el corazón”

Christian Domínguez rompe el silencio tras las declaraciones de su hija Camila sobre su distanciamiento: “Es un tema delicado”

Ethel Pozo habla de la polémica de Gisela Valcárcel con América TV y su reencuentro con Melissa Paredes: “Nos debemos una conversación”

¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

Suheyn Cipriani niega haber estado en casa de Gerald Oropeza: “No tengo vínculo con él”

DEPORTES

Martín Demichelis, la nueva alternativa

Martín Demichelis, la nueva alternativa de Jean Ferrari: el exRiver Plate y Bayern Múnich podría ser el DT de Perú

Entradas Alianza Lima vs Sport Boys: precios y cómo comprar boletos para partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del inicio de las ‘pumas’ en el torneo

Clarivett Yllescas protestó por posibles multas a voleibolistas tras bases de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Me parece un abuso”