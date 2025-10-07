Feriado 8 de octubre: conoce si el BCP, Scotiabank, Interbank y Banbif atenderán este miércoles

- crédito composición Infobae / Andina/ El Peruano

Este miércoles 8 de octubre será feriado nacional en el Perú por la conmemoración del Combate de Angamos, por lo que trabajadores peruanos podrán descansar o realizar diversas actividades. En este contexto, es necesario saber si los principales servicios del país atenderán.

En el caso de los bancos, Interbank ni Banbif abrirán sus puertas al público. En cuanto a Scotiabank, tendrán disponible su canal por teléfono, y para ello, se podrá marcar Al (01) 311-6000, opción 0, desde las 8:00 hasta las 18:00 horas. Por su parte, el Banco de Crédito del Perú (BCP) indicó que no habrá "atención en agencias".

“Recuerda que también podrás utilizar nuestros canales digitales como la app Banca Móvil, Banca por Internet y Yape, para realizar tus consultas y operaciones”, precisó el BCP ante la consulta de Infobae Perú por sus canales oficiales.

¿Habrá paro de transportes?

El miércoles 8 de octubre, que será feriado nacional por el Combate de Angamos, no habrá paralización de transporte en Lima y Callao, según confirmó el gremio liderado por Martín Ojeda. La decisión se tomó tras reuniones entre representantes del sector y autoridades, luego del paro registrado el lunes. El gremio acordó conceder una tregua al Poder Ejecutivo hasta la celebración de una mesa de trabajo prevista para el martes 14 de octubre.

La paralización previa tuvo un impacto parcial, pues el transporte público siguió operando en la capital, aunque con precios elevados. La problemática que enfrenta el sector de transportistas está ligada al incremento de extorsiones perpetradas por bandas criminales, situación que ha provocado víctimas mortales y amenazas constantes a conductores y sus familias.

Las expectativas para el feriado apuntan a una jornada sin protestas ni bloqueos mayores, después de que el gremio anunció la suspensión temporal de medidas de fuerza. Las autoridades instaron a la población a mantener la calma y anticipan un día sin alteraciones para quienes aprovecharán el descanso en Lima y el Callao. Este martes 7 de octubre sostuvieron una reunión con el presidente del Congreso, José Jerí.

Combate de Angamos: ¿Qué pasó el 8 de octubre?

El 8 de octubre se recuerda en Perú el Combate de Angamos, enfrentamiento naval que ocurrió en 1879 durante la Guerra del Pacífico. Esta batalla enfrentó a la Marina peruana, al mando del almirante Miguel Grau, contra la escuadra chilena. El combate marcó la captura definitiva del monitor Huáscar, emblemático buque de la armada peruana.

La acción militar tuvo lugar frente a las costas de Angamos, en el norte de Chile. La flota chilena logró rodear al Huáscar y, tras un intercambio de fuego intenso, la nave fue abordada. La muerte en combate de Miguel Grau convirtió al oficial peruano en símbolo nacional de valor y sacrificio, célebre por su liderazgo y acciones humanitarias hacia los náufragos enemigos.

La fecha se estableció como feriado nacional en reconocimiento a los marinos caídos y al patrimonio histórico que representa el combate para la identidad peruana. Cada año, autoridades y ciudadanos conmemoran el aniversario con homenajes y actividades oficiales, reafirmando su importancia en la memoria colectiva del país.