Senamhi pronostica llegada de un fenómeno desde el feriado 8 de octubre en cuatro regiones del Perú

Los avisos meteorológicos son pronósticos de carácter preventivo ante eventos severos, según el Senamhi. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la aparición de un fenómeno meteorológico considerado severo por la entidad estatal, el cual impactará en cuatro departamentos de la Amazonía peruana.

El evento coincide con el feriado nacional por la Batalla de Angamos. Sus efectos, advierte el organismo especializado, podrían sentirse en varios distritos de la selva desde el jueves 8 de octubre.

El vigésimo tercer friaje en la selva ha sido anunciado formalmente por el Senamhi a través del aviso N.° 353. El informe precisa que, desde la noche del miércoles 8 hasta el jueves 9 de octubre, se experimentará un descenso en la temperatura nocturna, clasificado bajo una alerta de nivel amarillo por su potencial efecto en la población.

Friaje en la selva.

Las regiones bajo posible afectación son Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

El boletín advierte que durante el jueves 9 de octubre se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 19°C en la selva central e incluso valores de hasta 18°C en la selva sur.

Estos registros distan del promedio habitual para la estación y pueden implicar riesgos asociados al frío, en especial para comunidades no acostumbradas a variaciones de este tipo dentro de la Amazonía peruana. El Senamhi puntualiza que el fenómeno tendrá una vigencia de aproximadamente 47 horas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú pronosticó desde hoy este evento. (Senamhi)

Alerta meteorológica

La alerta meteorológica fue difundida en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), responsable de orientar las acciones preventivas frente a la llegada de estos eventos climáticos.

La institución dispuso recomendaciones específicas tanto para autoridades como para el público general de los departamentos afectados. El comunicado subraya que “el friaje afectará principalmente a estas regiones. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”.

El Indeci proporciona además una serie de recomendaciones para mitigar los efectos del friaje. Entre ellas destaca el uso de ropa abrigadora, impermeables o paraguas para protegerse de la baja temperatura, y la necesidad de evitar cambios bruscos de temperatura.

Lluvias y descenso de temperaturas en la selva peruana por el décimo cuarto friaje. (Foto: Senamhi)

En el aspecto de prevención frente a vientos fuertes, la entidad recomienda alejarse de árboles, avisos publicitarios u objetos que pudieran caer, y asegurar las viviendas ante posibles ráfagas que sobrepasen los 45 km/h.

También recalca la necesidad de prestar atención a las indicaciones de las autoridades locales y los mensajes oficiales del Senamhi y los Centros de Operaciones de Emergencia (COE).

El pronóstico del Senamhi destaca que durante la vigencia del evento podrían producirse fenómenos meteorológicos peligrosos en amplias zonas de la selva, acompañados por aumentos en la velocidad del viento y episodios de lluvias aisladas.

El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú. (Andina)

Las autoridades invitan a la población de Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali a mantenerse informada y seguir las indicaciones ante los riesgos propios del descenso inusual de temperaturas en regiones tropicales.

De acuerdo con el reporte oficial, los departamentos mencionados permanecen bajo monitoreo para evaluar la evolución del friaje y disponer de nuevas medidas si el evento climática amplía su influencia en los días subsiguientes.

Los organismos involucrados reiteran la importancia de atender las alertas oficiales y prepararse para condiciones poco habituales en la selva peruana durante el feriado por la Batalla de Angamos.