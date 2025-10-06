Paro de transportistas este martes 7 de octubre: ¿Qué universidades suspenderán sus clases presenciales?

Paro de transportistas: Estas son las universidades que suspendieron clases presenciales este jueves 26

Ante la posibilidad de un paro sucesivo del transporte público urbano en Lima y Callao, diversas instituciones educativas evalúan medidas para evitar complicaciones en los traslados de sus estudiantes y docentes. Hasta el momento, la Universidad de Lima ha sido la primera en confirmar que suspenderá sus clases presenciales este martes 7 de octubre, como medida preventiva ante la continuidad del paro convocado por un sector del gremio de transportistas.

En un comunicado difundido la tarde de este lunes, la casa de estudios informó que todas las clases se dictarán de manera virtual durante la jornada, mientras que los talleres, actividades de laboratorio, exámenes y evaluaciones deberán ser reprogramados. La medida se adopta para garantizar la seguridad y el cumplimiento académico de los estudiantes frente a la incertidumbre en el transporte público.

Foto: Universidad de Lima / Facebook

El anuncio de la Universidad de Lima ocurre en un contexto de tensión en el sector transporte. Según explicó Martín Ojeda, representante de la Cámara Internacional del Transporte, el gremio podría iniciar un paro escalonado a partir del martes 7 de octubre, si se registra una nueva víctima mortal relacionada con los ataques y extorsiones que afectan a los conductores. “Más de quince millones de viajes en Lima y Callao quedan en riesgo”, advirtió el dirigente en declaraciones a Panamericana.

Por ahora, la Universidad de Lima es la única institución que ha confirmado la suspensión de sus clases presenciales, aunque se espera que otras universidades y centros educativos tomen decisiones similares si la paralización del transporte urbano se extiende o se intensifican los hechos de violencia contra los trabajadores del sector.

Noticia en desarrollo