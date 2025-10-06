Perú

Paro de transportistas este martes 7 de octubre: ¿Qué universidades suspenderán sus clases presenciales?

La Universidad de Lima ha sido la primera en confirmar que pasará a la virtualidad, como medida preventiva ante la continuidad de las manifestaciones convocadas por un sector del gremio de transporte público

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Paro de transportistas: Estas son
Paro de transportistas: Estas son las universidades que suspendieron clases presenciales este jueves 26

Ante la posibilidad de un paro sucesivo del transporte público urbano en Lima y Callao, diversas instituciones educativas evalúan medidas para evitar complicaciones en los traslados de sus estudiantes y docentes. Hasta el momento, la Universidad de Lima ha sido la primera en confirmar que suspenderá sus clases presenciales este martes 7 de octubre, como medida preventiva ante la continuidad del paro convocado por un sector del gremio de transportistas.

En un comunicado difundido la tarde de este lunes, la casa de estudios informó que todas las clases se dictarán de manera virtual durante la jornada, mientras que los talleres, actividades de laboratorio, exámenes y evaluaciones deberán ser reprogramados. La medida se adopta para garantizar la seguridad y el cumplimiento académico de los estudiantes frente a la incertidumbre en el transporte público.

Foto: Universidad de Lima /
Foto: Universidad de Lima / Facebook

El anuncio de la Universidad de Lima ocurre en un contexto de tensión en el sector transporte. Según explicó Martín Ojeda, representante de la Cámara Internacional del Transporte, el gremio podría iniciar un paro escalonado a partir del martes 7 de octubre, si se registra una nueva víctima mortal relacionada con los ataques y extorsiones que afectan a los conductores. “Más de quince millones de viajes en Lima y Callao quedan en riesgo”, advirtió el dirigente en declaraciones a Panamericana.

Por ahora, la Universidad de Lima es la única institución que ha confirmado la suspensión de sus clases presenciales, aunque se espera que otras universidades y centros educativos tomen decisiones similares si la paralización del transporte urbano se extiende o se intensifican los hechos de violencia contra los trabajadores del sector.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Paro de transportistasExtorsionesUniversidadesperu-noticias

Más Noticias

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Existen algunas valoraciones puntuales para escoger a un comando técnico definitivo. La más importante pasa por la versatilidad en distintos panoramas priorizando el sistema 4-3-3

El perfil que bosqueja Jean

Paro de transportistas continuaría este martes 7 de octubre si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno, advierte Martín Ojeda

Durante su intervención en la Comisión de Transporte del Congreso, Martín Ojeda advirtió que los gremios del norte, este y sur de Lima acordaron mantener la paralización si el Ejecutivo no ofrece una solución concreta

Paro de transportistas continuaría este

Estos son los 3 colores que prefieren las personas con alta inteligencia, según la psicología

Existe una conexión entre estos colores y estados mentales como la concentración, la reflexión y la serenidad

Estos son los 3 colores

¿Revolución verde en marcha? Estudiantes peruanos buscarán el ‘camión de la basura del futuro’ para supermercados y campus

La iniciativa gratuita convoca a estudiantes universitarios de todo el país a desarrollar proyectos que aborden retos actuales en sostenibilidad y promuevan soluciones prácticas para la industria

¿Revolución verde en marcha? Estudiantes

Manuel Barreto explica la razón de la ausencia de Renato Tapia en la renovación de la selección peruana y pasa por alto su comentario irónico

El nuevo entrenador interino de la selección peruana decidió, en primera instancia, recortar al mediocentro con el propósito de darle una mayor exposición a otros puntuales, sobre todo jóvenes

Manuel Barreto explica la razón
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presunto plagio en la tesis

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

Renovación Popular invoca a Dina Boluarte “renunciar si no puede con la delincuencia”: MML aprovecha la crisis y firma convenio con transportistas

Óscar Arriola, jefe de la PNP, sobre el paro de transportistas: “Todos vamos a morir en algún momento, por favor”

Relatora de la ONU se reúne con José Domingo Pérez y expresa “seria preocupación” por acoso a fiscales y periodistas en Perú

Keiko Fujimori niega gobernar en la sombra y se deslinda de Dina Boluarte: “No estaba en mi plancha, debía asumir nos guste o no”

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González y Gigi Mitre

Rodrigo González y Gigi Mitre critican a Dina Boluarte por el manejo del paro de transportistas: “Gobierna con miedo”

Miss Bolivia denuncia trato desigual y favoritismos hacia algunas candidatas en el Miss Grand International 2025

Jefferson Farfán sorprende con anuncio de boda con Xiomy Kanashiro y desata una ola de felicitaciones

Yirko Sivirich deslumbra en la Semana de la Moda París con homenaje a Huancayo

Christian Domínguez decepcionado por las declaraciones de su hija sobre Karla Tarazona: “Está dolido”

DEPORTES

Manuel Barreto explica la razón

Manuel Barreto explica la razón de la ausencia de Renato Tapia en la renovación de la selección peruana y pasa por alto su comentario irónico

Jean Ferrari sobre su relación con los jugadores de la selección peruana: “Las historias que escucho son de ficción, de vender sangre”

La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana

Jorge Fossati no olvida su etapa con Perú: “Pasaron un millón de cosas, pero alguien se va a encargar algún día de decir toda la verdad”

Christian Cueva recordó su emotivo abrazo con Ricardo Gareca en la selección peruana: “Simplemente gracias”