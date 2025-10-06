Perú

¿Mañana 7 de octubre también habrá paro de transporte? Esta es la drástica postura del gremio

Martín Ojeda, de la Cámara Internacional del Transporte, reiteró la mañana de hoy que “si hay un muerto más volveremos a parar”

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
"Un muerto más y volvemos a parar", advierte Martín Ojeda | América TV

Ante el acatamiento total del paro de transporte este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, que viene generando complicaciones en miles de pasajeros desde tempranas horas de hoy, la preocupación de la ciudadanía también recae en si mañana martes 7 se volverá a vivir una medida de este tipo.

A esta hora del día lunes, el gremio de transportistas mantiene firme su postura de continuar con paros sucesivos para hacer sentir su voz de protesta ante las constantes muertes de choferes a manos de las bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Así lo comunicó esta mañana Martín Ojeda, representante de la Cámara Internacional del Transporte, a América Noticias, quien ya había advertido que si entre el domingo 5 y el lunes 6 había un transportista más asesinado, acatarían una nueva paralización.

Los transportistas evalúan parar también
Los transportistas evalúan parar también mañana martes 7 de octubre. (Foto: Andina)

En San Juan de Lurigancho, al este de la capital, la noche de ayer domingo se volvió a reportar un atentado contra un chofer de transporte público. Guillermo Alvarez Valverde, de la empresa Santa Catalina, recibió varios disparos de un sicario que se hizo pasar por pasajero. El conductor ahora se debate entre la vida y la muerte.

Pese a este incidente, hasta el momento, no hay un anuncio oficial de que este 7 de octubre vuelvan a acatar un paro, pero lo cierto es que el gremio lo están evaluando y con el transcurso comunicará su decisión.

"[¿Ustedes van a parar mañana?] Lamentablemente, ese es el acuerdo que tiene el conglomerado de conos a los cuales me han llamado como vocero. Si bien es cierto soy director de un grupo internacional, ellos me han llamado: ‘Martín, no queremos más caudillismo, no queremos más falsa representación. Nosotros somos empresarios, queremos que protejan a nuestros conductores’“, respondió Ojeda al noticiero.

Lima Norte es una de
Lima Norte es una de las zonas más golpeadas por el paro de transportistas de hoy lunes 6 de octubre. (Andina)

Según el representante de los transportistas, si mañana martes vuelven a paralizar serán los mismos conglomerados que hoy acatán la medida de fuerza: el cono norte, cono sur y cono este.

Reunión de emergencia

El grupo convocante a la paralización está a la espera de que la presidenta de la república Dina Boluarte acepte una reunión, en la que exigen también participe los máximos titulares de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial.

"Nosotros estamos pidiendo una reunión de emergencia. Los escalones, por el tema de seguridad, culminaron. Necesitamos una reunión con la presidenta del Poder Judicial (Janet Tello), una reunión con la presidenta de la República (Dina Boluarte), una reunión con el fiscal de la nación (Tomás Gálvez). No vemos articulación, vemos un divorcio entre ellos", manifestó.

Agregó: “Los mandos medios pueden avanzar mucho, están haciendo trabajo la policía, pero cuando tú te reúnes con otros sectores y ves cómo salen de la cárcel (los delincuentes), y matan a una persona, olvídate. Ustedes pónganse en el lado de los empresarios y los conductores. ¿Ustedes creen que van a denunciar un delito de extorsión? No, porque no ve seguridad en las cárceles, no ve seguridad en las calles".

“Por cada muerto iremos a paro”

En la misma línea se mostró esta mañana Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú, quien declaró a ATV Noticias que “por cada muerto, iremos a paro”, tal como lo hizo Martín Ojeda.

Rau Rau explicó que la “desesperación crece”, porque un chofer de Santa Catalina resultó herido de bala anoche, un hecho que evidencia cómo la violencia se desborda pese a los acuerdos.

Además, el representante de los transportistas deslindó responsabilidad por los piquetes y quema de llantas que se viene reportando en la zona norte de Lima Metropolitana.

Una nuevo paro de transporte este martes 7 de octubre volvería a causar serias complicaciones en el traslado de miles de usuarios, tal como se viene viviendo la mañana de este lunes con la falta de buses y custer que los lleve a su destino como es habitual.

Temas Relacionados

Paro de transporteLimaProtestas en PerúTransporte públicoperu-noticias

Más Noticias

Dina Boluarte pide “reflexión” a transportistas y les recuerda que “un paro de 24 horas no soluciona nada”

Durante una actividad oficial, la presidenta minimizó el impacto del paro de transportistas y afirmó que el Gobierno trabaja de forma permanente para frenar la ola de extorsiones y asesinatos que golpea al sector

Dina Boluarte pide “reflexión” a

Flavia López reaparece en el Miss Grand International tras accidente: desfiló sin muletas y con ayuda de sus compañeras

La peruana dejó a un lado sus dificultades físicas en la gala de Tailandia y, apoyada por otras concursantes, culminó su participación portando la banda de su país con determinación

Flavia López reaparece en el

Paro de transportistas HOY EN VIVO: bloqueo de avenidas, enfrentamientos y caos por falta de unidades en paraderos de Lima y Callao

La medida, convocada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, afecta a cerca del 90% de los buses urbanos en Lima y obliga a la suspensión de clases escolares

Paro de transportistas HOY EN

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Participó de un adulterio”

Jorge Domingo Petrozzi sorprendió al asegurar que su patrocinado confirmó la causal de divorcio y razón de su accionar contra el productor

Abogado de Gustavo Salcedo confirma

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1

Luego de un nuevo tropiezo en el Torneo Clausura, el director deportivo de los ‘íntimos’ señaló que se tomarán medidas para afrontar la complicada situación en el campeonato local

“Estamos obligados a corregir”: la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Transportes pide, entre

Ministro de Transportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

Juan José Santiváñez y Gustavo Gutiérrez Ticse en problemas por ‘El Diablo’: develan quién habría sido el vínculo entre ambos

Gestión de Rafael López Aliaga alcanza 69% de desaprobación entre empresarios y figuras influyentes, según Encuesta del Poder 2025

Keiko Fujimori encabeza por séptimo año la lista de figuras que deberían dejar la política de manera definitiva

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Gustavo Salcedo confirma

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Participó de un adulterio”

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: “Intenta victimizarse”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera muestran la primera ecografía de su bebé: “Te esperamos”

Christian Domínguez y la vez que acusó a Karla Tarazona de perjudicar la pensión para su hija mayor: “No querías que le diera”

Christian Rodríguez denunció a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio, reglaje y pide detención: “Sabía donde estudiaba su hijo”

DEPORTES

“Estamos obligados a corregir”: la

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1

Diego Churín lanzó sorpresivo comentario tras volver al gol en Universitario: “Es difícil ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano”

Hernán Barcos mortificado tras expulsión en derrota de Alianza Lima: “Me da pena dónde está yendo el fútbol peruano”

Álvaro Barco confesó que Universitario pediría desconvocatoria de Alex Valera ante Chile: “Aprovecho para trasladar esta preocupación a la selección”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada