Perú

Paro de transporte del 6 de octubre: ¿Se suspenden las clases escolares mañana lunes? Esto se sabe

La comunidad educativa permanece a la expectativa del pronunciamiento oficial del Minedu, en medio de la protesta convocada por transportistas tras el nuevo crimen de un chofer

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Los escolares y sus padres de familia están expectantes por conocer si el Ministerio de Educación (Minedu) suspenderá las clases presenciales. (Composición: Infobae Perú)

La expectativa de miles de familias de Lima y Callao se centra, a horas del lunes 6 de octubre, en la ausencia de un pronunciamiento oficial sobre la continuidad de las clases presenciales por parte del Ministerio de Educación (Minedu) u otra autoridad educativa. Anunciado un nuevo paro de transporte en la capital para mañana, la incertidumbre se mantiene.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre tolerancias, postergaciones u otras medidas para escolares y personal docente.

El tema preocupa especialmente ante el paro anunciado por el gremio de transportistas, quienes confirmaron la paralización total de actividades, según lo informó el dirigente Martín Ojeda, de la Cámara Internacional del Transporte.

Colegios deberán recuperar clases suspendidas. (Foto: Indecopi)

La protesta, denominada “apagado de motores”, busca extenderse por 24 horas e involucra a la mayor parte de empresas de transporte urbano en los conos norte, sur y este de la capital.

Crimen de conductor

La medida gremial fue motivada por el homicidio del conductor Daniel José Cedeño Alfonso durante su jornada laboral del último sábado, hecho que, según el mismo gremio, encarna la creciente inseguridad y el hartazgo del sector transporte.

La indignación entre los conductores se transformó en una convocatoria unificada para detener totalmente los servicios mañana lunes, pero sin actos violentos, piquetes ni marchas.

Pasajeros esperan subir a a unidad de transporte que hoy trabajó con regularidad

Mientras los gremios se preparan para la paralización, el Ministerio de Educación ni las Direcciones Regionales de Educación han emitido —hasta la publicación de la presente nota— alguna indicación sobre suspensión de clases o cambios en la modalidad escolar en Lima y Callao.

En este contexto, la experiencia reciente muestra criterios diversos: durante el paro del 2 de octubre pasado, el Minedu dispuso tolerancia de dos horas en el ingreso para escolares y docentes, pero no suspendió la presencialidad. En otras ocasiones, sí se optó por clases virtuales para mitigar riesgos asociados al transporte.

De acuerdo con los portavoces gremiales, incluyendo a Ojeda, la decisión del paro no responde a intereses políticos ni busca beneficiar a algún sector particular, sino que surge como reacción unitaria frente al incremento de delitos como la extorsión y el sicariato en el transporte público.

“No vamos a salir a trabajar”, enfatizó el dirigente a RPP, dejando abierta la posibilidad de extender la medida si la violencia persiste. “Si el día lunes hay otro fallecido, el martes también se parará”, acotó.

El anuncio de paralización ha generado interrogantes en la comunidad escolar, considerando que en el último paro decenas de familias afrontaron dificultades para movilizarse, mientras que, en ocasiones previas, la asistencia presencial fue suspendida y reemplazada por la modalidad remota.

Algunos no pararán

A la voz de Ojeda se sumó la de otros dirigentes como Martín Valeriano de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), quien explicó a Infobae Perú que la convocatoria a paro no fue consensuada con todos los gremios del sector y, en el caso de su agrupación, no participarán debido al desgaste tras la previa paralización del jueves 2 de octubre.

Martín Valeriano

“Respetamos la convocatoria, tienen razón y derecho de salir a protestar también”, expresó, aunque remarcó que el compromiso previo de su sector fue no realizar nuevas medidas de fuerza por al menos treinta días.

El gremio liderado por Ojeda exhortó, además, a la ciudadanía a manifestar su solidaridad a través de cacerolazos desde las siete de la mañana del lunes. En sus palabras, la protesta es una forma de “llamado de desesperación ante la falta de soluciones estatales” frente al clima de inseguridad que afecta a transportistas y usuarios.

Para la población escolar y sus familias las próximas horas resultan claves, ya que la decisión del Minedu puede definirse en cualquier momento de este domingo o la madrugada del lunes. Hasta ahora, la única certeza es la ausencia de una confirmación oficial sobre la suspensión de clases en colegios de Lima y Callao o una eventual tolerancia extraordinaria, como ocurrió en la última paralización.

