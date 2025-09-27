Madre de ‘El Monstruo’ cumpliría 36 meses de arresto domiciliario en Ica luego de ataque con explosivos en Carabayllo

Tras ataque con explosivos en Carabayllo, madre de ‘El Monstruo’ sería trasladada a Ica para cumplir arresto domiciliario. (Crédito: América Televisión)

Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno alias “El Monstruo”, afrontaría 36 meses de arresto domiciliario tras una decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado de Piedra Ventanilla. La medida responde a su presunta participación en la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, que, según las investigaciones fiscales, estaría liderada por su propio hijo.

La mujer fue detenida durante un megaoperativo policial el pasado 3 de junio y permanece en la carceleta del Callao a la espera de que se ejecute la disposición judicial. De acuerdo con las autoridades, la decisión de restringir su libertad se sustenta en el hallazgo de cartuchos de dinamita en una vivienda vinculada a ella, así como en los indicios que la relacionan con la estructura delictiva.

Posible reubicación por ataque con explosivos

En un inicio, la defensa de Hernández solicitó que el arresto domiciliario se cumpla en una vivienda ubicada en el distrito de Carabayllo, en Lima. Sin embargo, esta opción fue descartada luego de que el inmueble fuera atacado con explosivos hace un mes, lo que ponía en riesgo la seguridad de la investigada y de los propios agentes encargados de la vigilancia.

Ante ese escenario, el Poder Judicial determinó que la nueva dirección de cumplimiento sea un inmueble ubicado en el asentamiento humano Ana Jara Velásquez, en Ica. La Dirección de Seguridad de Establecimientos Penales de Ica ya fue notificada para iniciar el procedimiento de traslado y garantizar las condiciones de custodia.

Vecinos de Ica no la conocen

La noticia sobre la posible llegada de la madre de “El Monstruo” a su localidad tomó por sorpresa a los vecinos del asentamiento humano Ana Jara Velásquez. De acuerdo con testimonios recogidos por América Noticias, los pobladores aseguraron no conocer a la mujer ni haber recibido información oficial sobre la presencia de un mandato judicial en su zona.

El hermetismo en torno al caso genera incertidumbre en la comunidad, que exige mayor transparencia a las autoridades respecto a las medidas de seguridad que se adoptarán para evitar incidentes. El Poder Judicial, por su parte, ha solicitado a la Policía Nacional reforzar la vigilancia perimetral y coordinar con las juntas vecinales a fin de mantener el orden en el área.

Presunto vínculo con Los Injertos del Cono Norte

Según la investigación fiscal, Martina Hernández sería parte de Los Injertos del Cono Norte, organización criminal dedicada a actividades ilícitas como extorsión, sicariato y tráfico de explosivos. El cabecilla sería su hijo, Erick Moreno, conocido como “El Monstruo”, quien actualmente cumple prisión preventiva.

No obstante, Hernández ha negado su participación en los delitos atribuidos. En declaraciones a medios de comunicación señaló: “El hecho de ser su madre no quiere decir que sea yo también de sus cosas”. Su defensa insiste en que la relación familiar no debe ser considerada prueba suficiente para responsabilizarla de integrar la banda.

Próximos pasos en el proceso judicial

Mientras se define la viabilidad del arresto domiciliario en Ica, un informe policial especializado evaluará si la vivienda propuesta reúne las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la medida. Hasta entonces, Hernández permanecerá en la carceleta del Callao bajo custodia.

El proceso forma parte de las acciones del Poder Judicial y la Policía Nacional para desarticular las organizaciones criminales que operan en Lima y regiones. El caso de la madre de “El Monstruo” se ha convertido en uno de los más mediáticos de los últimos meses, no solo por el impacto del atentado con explosivos en Carabayllo, sino también por la polémica que genera su traslado al sur del país.