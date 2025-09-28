Perú

La última llamada de ‘El Monstruo’ horas antes de caer en Paraguay: “Eres una informante y está confirmado”

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ lanzó amenazas a una presunta delatora antes de su captura en Paraguay. “Por acá o por allá, igual voy a invertir en tu cabeza”, se escucha en el registro de voz

Por Luis Paucar

Excomandante PNP asegura que ‘El Monstruo’ contó con apoyo de hasta 15 policías y dos alcaldes. (Crédito: RPP)

El líder criminal Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, realizó una llamada un día antes de ser capturado en una vivienda de Paraguay, según un audio revelado por el programa Domingo Al Día.

El cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ y uno de los más buscados de Sudamérica amenazó a una presunta delatora, a quien dirigió advertencias por colaborar con la policía.

“Vas a ver, maldita. Tú crees que yo soy alivio. Y si me estás grabando, me llega. Yo tengo tres cadenas (...) Por acá o por allá, igual voy a invertir en tu cabeza. Tarde o temprano, con los de tu círculo te van a poner. Vas a ver por plata, vas a ver”, se escucha en el registro.

En otro fragmento, el capturado preguntó: “¿Crees que porque te van a pagar o dar mil, dos mil, tres mil soles? ¿Te cambias fácilmente, no? Eres una fite (informante) y está confirmado”, a lo que la interlocutora respondió: “Si me dieran plata, ¿dónde estaría ya? Qué mal que creas así“.

General de la PNP confirma que foto tomada con 'El Monstruo' fue protocolar | América TV

El dominical también difundió videos inéditos en los que Moreno Hernández afirmó sentirse protegido por altos mandos policiales: “Yo tengo a las estrellas (generales), esas estrellas están conmigo”.

El general Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), explicó que la investigación que condujo a la detención contó con varias “fuentes humanas” reservadas que permitieron identificar a cada integrante del organigrama y posibilitaron la operación binacional.

Añadió que “si hay policías comprometidos” en la red de ‘El Monstruo’ “van a ser capturados y tratados como delincuentes”, luego de que el líder declaró haber recibido protección de la Policía Nacional (PNP).

El ministro de Justicia, Juan
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, confirmó que “dos o tres” policías filtraban información a ‘El Monstruo’

Moreno Hernández figuraba en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía una recompensa de un millón de soles por información que permitiera su captura.

Policías implicados

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, afirmó que “dos o tres” policías peruanos le filtraban datos. “Desde el año pasado (...) recibíamos información con respecto a que esta captura no era posible, a veces por la información que podrían brindar malos efectivos policiales de los operativos que se realizaban”, indicó en la emisora RPP.

Aseguró que la Inteligencia peruana también confirmó este hecho y por esta razón, en febrero del año pasado se decidió conformar un equipo especial reservado. Comentó que dentro del proceso se logró la captación de un colaborador eficaz (delator premiado) con el que el propio ministro se reunía junto a fiscales en hospitales porque este “tenía mucho miedo” por posibles represalias.

Agregó que su sucesor en la cartera del Interior, el ministro Carlos Malaver, prosiguió la labor de este equipo y llevó a cabo en los últimos meses una efectiva estrategia de seguir la ruta del dinero de Moreno Hernández.

No obstante, Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, indicó que entre 13 y 15 agentes habrían colaborado con el líder criminal.

