Perú

Sunat: Esta es la lista de entidades que podrán no pagar IGV hasta fin de año

El MEF publicó el listado de quiénes no tendrán que pagar el Impuesto General a las Ventas desde el 1 de octubre

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Esta es la lista que
Esta es la lista que ha publicado el MEF con entidades que podrán no pagar IGV en la Sunat. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

En Perú hay una serie de entidades exceptuadas del pago al IGV (Impuesto General a las Ventas); es decir, que pueden escoger no pagar este tributo. Como cada tres meses, el MEF suele publicar las listas hasta el último día hábil de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año.

Así, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya hizo pública la lista de estas entidades que podrán no pagar este impuesto ante la Sunat —según señala el Capítulo II del Título II de la Ley Nº 29173 que regula el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas (IGV)—.

Este listado incluye a entidades educativas, de auxilio mutuo, religiosas, entidades e instituciones de Cooperación Técnica Internacional constituidas en el Extranjero (Eniex), Fundaciones, y hasta Comunidades Campesinas. Se puede revisar en este enlace.

Con la nueva UIT para
Con la nueva UIT para 2025 (S/5.350) ahora el nuevo tope para no pagar impuesto a la renta será de S/37 mil 450. - Crédito Composición Infobae

Lista de entidades exceptuadas de IGV

“El artículo 11 de la [Ley Nº 29173 ] señala que no se efectuará la percepción, entre otras, en las operaciones respecto de las cuales se emita un comprobante de pago que otorgue derecho al crédito fiscal y el cliente tenga la condición de agente de retención del IGV o figure en el ‘Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV’”, detalla la norma oficial.

Así, para la consulta de la lista de entidades que podrán ser exceptuadas del pago del IGV, solo deberás ingresar a este enlace del MEF para revisar los datos de la Sunat: Listado de entidades que podrán ser excepturadas de la percepción del IGV - Octubre-Diciembre 2025.

Son 30 mil 115 entidades entre entidades educativas, religiosas, Comunidades Campesinas y más las que podrán acceder a este beneficio. Además de varias que son privadas, también hay instituciones del sector público, como Municipalidades, que también tienen este exoneración. Estas se dividen del siguiente modo:

  • Entidades educativas, 14 mil 801
  • Sector Público, 7 mil 256
  • Comunidades Campesinas, 3 mil 883
  • Entidades religiosas, 1 mil 915
  • ONGD, 1 mil 189
  • Instituciones Privadas sin fines de lucro, Receptoras de donaciones de carácter Asistencial o Educacional provenientes del Exterior (IPREDA), 578
  • Misiones diplomáticas y Organismos internacionales, 175
  • Fundaciones, 118
  • Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional constituidas en el Extranjero (ENIEX), 112
  • Entidades de Auxilio Mutuo, 87
Revisa la lista de entidades
Revisa la lista de entidades que serán exceptuadas del pago del IGV, según Sunat. - Crédito Andina

Nuevo jefe de la Sunat

Como se recuerda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sacado a Marilú Haydeé Llerena Aybar del cargo de Superintendenta Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y ha designado a Edward Victor Alberto Tovar Mendoza como nueva autoridad frente a la Sunat.

Como se sabe, “con Resolución Suprema N° 015-2025-EF, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de marzo de 2025, se designó a la señora Marilú Haydeé Llerena Aybar como Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria“, pero “la referida funcionaria ha presentado su renuncia (...) por lo que resulta pertinente aceptarla”.

De esta manera, dado que se encuentra vacante el cargo, “corresponde designar a la persona que ejerza las funciones inherentes al referido cargo, hasta concluir el periodo de su antecesor”. Ahora Edward Victor Alberto Tovar Mendoza será el nuevo superintendente.

