SUNAT habilita pagos aduaneros sin clave SOL desde octubre: nueva modalidad simplifica trámites a pasajeros e importadores de Perú

SUNAT permitirá pagos aduaneros sin Clave SOL desde el 31 de octubre de 2025.

A partir del 31 de octubre de 2025, pasajeros y usuarios aduaneros podrán cancelar sus obligaciones tributarias a través de SUNAT Virtual sin necesidad de registro previo, gracias a la habilitación del servicio Pagos sin Clave SOL.

Esta innovación, anunciada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) tras la publicación de la Resolución de Superintendencia N° 000286-2025/SUNAT, representa un cambio significativo en la gestión de pagos aduaneros.

SUNAT anuncia canal Pagos sin Clave SOL para deudas aduaneras

El procedimiento específico RECA-PE.02.01 establece los lineamientos que la SUNAT utiliza para determinar cuándo una deuda tributaria aduanera se considera extinguida tras el pago. Este documento detalla los plazos que deben cumplir importadores y operadores aduaneros, diferenciando según la existencia de garantías y la modalidad de despacho.

Además, define los canales autorizados para procesar los pagos y constituye la base legal para que la autoridad aduanera verifique el cumplimiento correcto y puntual de las obligaciones por parte de los contribuyentes.

La Resolución N° 000286-2025/SUNAT habilita el servicio Pagos sin Clave SOL para deudas tributarias.

Hasta la modificación más reciente, la versión vigente de RECA-PE.02.01 solo permitía realizar pagos electrónicos mediante tarjetas o cuentas bancarias a través del sistema SUNAT Operaciones en Línea – SOL, lo que exigía contar con usuario y clave de acceso.

Aquellos pasajeros y operadores que carecían de estas credenciales debían acudir presencialmente a los bancos autorizados, lo que implicaba depender de los horarios y la disponibilidad de dichas entidades.

Pagos aduaneros digitales sin registro previo serán posibles en SUNAT

La actualización normativa incorpora el canal digital Pagos sin Clave SOL, que ya se utilizaba para otros conceptos tributarios, pero que a partir del 31 de octubre permitirá el pago de deudas aduaneras con tarjetas o cuentas bancarias sin requerir registro ni ingreso de credenciales.

Según la SUNAT, esta medida busca reducir la carga administrativa, optimizar recursos y ofrecer una alternativa accesible, especialmente para quienes no disponen de usuario y clave SOL activos o enfrentan dificultades para desplazarse a las ventanillas físicas de los bancos.

El procedimiento RECA-PE.02.01 establece los lineamientos para la extinción de deudas aduaneras.

La resolución, firmada por la Superintendenta Nacional Marilú Haydeé Llerena Aybar, introduce un nuevo párrafo en la sección de normas generales y agrega una definición oficial sobre el servicio Pagos sin Clave SOL.

De acuerdo con la entidad, estas modificaciones forman parte de la política de transformación digital impulsada por la institución, orientada a simplificar trámites, evitar desplazamientos innecesarios y brindar facilidades adaptadas a las necesidades actuales de importadores, operadores y pasajeros que ingresan al país.

SUNAT moderniza sistema de pagos aduaneros con opción sin clave

Este procedimiento no es ajeno a la adaptación a nuevas realidades. En 2022, por ejemplo, la Resolución N°000277-2022/SUNAT incorporó el pago electrónico con cargo en tarjetas de crédito, débito y en cuentas bancarias a través del sistema SUNAT en Línea – SOL, en el marco de los esfuerzos por facilitar y modernizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras.

La SUNAT ha precisado que el objetivo central de RECA-PE.02.01 permanece inalterado: facilitar el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones aduaneras, estableciendo mediante un marco normativo claro los procedimientos que deben seguir tanto los usuarios del sistema aduanero como la propia Administración tributaria.