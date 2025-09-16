Perú

SUNAT habilita pagos aduaneros sin clave SOL desde octubre: nueva modalidad simplifica trámites a pasajeros e importadores de Perú

El nuevo procedimiento establece lineamientos claros para la extinción de deudas tributarias, diferenciando plazos y modalidades según garantías y tipo de despacho

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
SUNAT permitirá pagos aduaneros sin
SUNAT permitirá pagos aduaneros sin Clave SOL desde el 31 de octubre de 2025.

A partir del 31 de octubre de 2025, pasajeros y usuarios aduaneros podrán cancelar sus obligaciones tributarias a través de SUNAT Virtual sin necesidad de registro previo, gracias a la habilitación del servicio Pagos sin Clave SOL.

Esta innovación, anunciada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) tras la publicación de la Resolución de Superintendencia N° 000286-2025/SUNAT, representa un cambio significativo en la gestión de pagos aduaneros.

SUNAT anuncia canal Pagos sin Clave SOL para deudas aduaneras

El procedimiento específico RECA-PE.02.01 establece los lineamientos que la SUNAT utiliza para determinar cuándo una deuda tributaria aduanera se considera extinguida tras el pago. Este documento detalla los plazos que deben cumplir importadores y operadores aduaneros, diferenciando según la existencia de garantías y la modalidad de despacho.

Además, define los canales autorizados para procesar los pagos y constituye la base legal para que la autoridad aduanera verifique el cumplimiento correcto y puntual de las obligaciones por parte de los contribuyentes.

La Resolución N° 000286-2025/SUNAT habilita
La Resolución N° 000286-2025/SUNAT habilita el servicio Pagos sin Clave SOL para deudas tributarias.

Hasta la modificación más reciente, la versión vigente de RECA-PE.02.01 solo permitía realizar pagos electrónicos mediante tarjetas o cuentas bancarias a través del sistema SUNAT Operaciones en Línea – SOL, lo que exigía contar con usuario y clave de acceso.

Aquellos pasajeros y operadores que carecían de estas credenciales debían acudir presencialmente a los bancos autorizados, lo que implicaba depender de los horarios y la disponibilidad de dichas entidades.

Pagos aduaneros digitales sin registro previo serán posibles en SUNAT

La actualización normativa incorpora el canal digital Pagos sin Clave SOL, que ya se utilizaba para otros conceptos tributarios, pero que a partir del 31 de octubre permitirá el pago de deudas aduaneras con tarjetas o cuentas bancarias sin requerir registro ni ingreso de credenciales.

Según la SUNAT, esta medida busca reducir la carga administrativa, optimizar recursos y ofrecer una alternativa accesible, especialmente para quienes no disponen de usuario y clave SOL activos o enfrentan dificultades para desplazarse a las ventanillas físicas de los bancos.

El procedimiento RECA-PE.02.01 establece los
El procedimiento RECA-PE.02.01 establece los lineamientos para la extinción de deudas aduaneras.

La resolución, firmada por la Superintendenta Nacional Marilú Haydeé Llerena Aybar, introduce un nuevo párrafo en la sección de normas generales y agrega una definición oficial sobre el servicio Pagos sin Clave SOL.

De acuerdo con la entidad, estas modificaciones forman parte de la política de transformación digital impulsada por la institución, orientada a simplificar trámites, evitar desplazamientos innecesarios y brindar facilidades adaptadas a las necesidades actuales de importadores, operadores y pasajeros que ingresan al país.

SUNAT moderniza sistema de pagos aduaneros con opción sin clave

Este procedimiento no es ajeno a la adaptación a nuevas realidades. En 2022, por ejemplo, la Resolución N°000277-2022/SUNAT incorporó el pago electrónico con cargo en tarjetas de crédito, débito y en cuentas bancarias a través del sistema SUNAT en Línea – SOL, en el marco de los esfuerzos por facilitar y modernizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras.

La SUNAT ha precisado que el objetivo central de RECA-PE.02.01 permanece inalterado: facilitar el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones aduaneras, estableciendo mediante un marco normativo claro los procedimientos que deben seguir tanto los usuarios del sistema aduanero como la propia Administración tributaria.

Temas Relacionados

SUNATimportacionesAduanasclave SOLRECA-PE.02.01tributosexportacionesperu-economia

Más Noticias

Municipalidad de Surco empezará con recuperación de espacios desde la próxima semana en Los Álamos de Monterrico

El anuncio de intervenciones ha ocasionado reclamos y acciones legales por parte de residentes, quienes sostienen que las áreas en controversia son privadas, mientras la comuna defiende su carácter de bienes estatales

Municipalidad de Surco empezará con

Esto sucederá si Machu Picchu pierde el título de Maravilla del Mundo, según New7Wonders

La paralización del servicio ferroviario entre Machu Picchu Pueblo y Ollantaytambo mantiene a cientos de turistas sin posibilidad de ingresar o salir de la ciudadela inca

Esto sucederá si Machu Picchu

Óscar Ibáñez contó detalles de las diferencias entre Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF, y respondió si se sintió traicionado

El exarquero rompió su silencio luego de su abrupta salida como técnico de la selección peruana, a pesar que el presidente de la Federación le pidió que se quede

Óscar Ibáñez contó detalles de

Trámite de DNI electrónico gratis para este sábado 20 de septiembre: conoce dónde y quiénes son los principales beneficiarios

La versión actualizada de este documento suma mejoras en seguridad y facilidad de manejo. Cuenta con 64 mecanismos de resguardo, cifra que cuadruplica la presente en la edición 2.0

Trámite de DNI electrónico gratis

Precio del dólar con baja: Así abre el tipo de cambio hoy 16 de septiembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con baja:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensoría presenta ante el TC

Defensoría presenta ante el TC demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía pese a que la apoyó

Denunciarán a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato luego del pedido de ‘cargarse’ a Gustavo Gorriti

Abogado de Juan José Santiváñez no niega autenticidad de los audios del ministro de Justicia, pero afirma que el material no fue peritado

Moción de censura contra Eduardo Arana: Congreso reacciona tras difusión de audios comprometedores

Impulsan censura de Fabricio Valencia tras conocerse que Machu Picchu podría perder su título como ‘Maravilla del Mundo’

ENTRETENIMIENTO

‘Yo Soy’ superó a Teletón

‘Yo Soy’ superó a Teletón en rating: ¿cuántos puntos de diferencia tuvieron?

Tula Rodríguez respalda a Maju Mantilla de acusaciones de infidelidad: “Si ella dice que no, es no”

Christian Cueva habría llamado a Pamela López en medio de supuesto embarazo de Franco: “Eres el amor de mi vida”

María Pía Copello se despide de ‘MQM’ tras un año al aire: “Sería reemplazada por Laura Huarcayo o Maricarmen Marín”

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

DEPORTES

Óscar Ibáñez contó detalles de

Óscar Ibáñez contó detalles de las diferencias entre Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF, y respondió si se sintió traicionado

Francesco Andrealli quedó maravillado por representar a Perú: “Había esperado este momento tanto tiempo, estoy orgulloso y agradecido”

Reimond Manco lanzó dura crítica a Sergio Peña por polémica celebración en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: “La fregaste”

Universitario vs Barcelona: La inesperada revelación del posible amistoso en el estadio Monumental

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental