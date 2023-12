Comunidades campesinas denuncian abandono e ineficiencia de Gobierno de Boluarte para combatir minería informal e ilegal

Contaminación por minería informal en el distrito puneño inició hace más 20 años y continúa sin solución | Municipalidad Distrital de Cojata

En Puno, desde hace más de 20 años, la cuenca del Suches —línea fronteriza entre Perú y Bolivia—es explotada sin descanso por empresas y otros grupos dedicados a la minería de oro.

Esta afirmación responde a las voces de las 33 comunidades campesinas del distrito de Cojata, quienes año tras año, exigen soluciones al Estado peruano para que el mas importante afluente de agua que desemboca en el Lago Titicaca vuelva a ser como era antes.

Pues, una vez que comenzó a desarrollarse la actividad extractiva en la zona alta de localidad, los habitantes que viven en los pies de Suches empezaron a ser testigos de la muerte de sus animales, así como la perdida de sus cultivos y la falta de agua para consumo humano.

Al principio, los ciudadanos —la gran mayoría productores ganaderos y criaderos de alpaqueros— creyeron que el problema se concentraba únicamente en la ingestión de agua contaminada a causa de las unidades mineras que operaban en la cabecera de la cuenca.

Pero no fue así, ya que las comunidades de Cojata se percataron que otra de las causas que agravaba el impacto ambiental en la cuenca de Suches radicaba también en la minería informal, que, según explica el sociólogo peruano y exasesor de Ministerio del Interior (Mininter), Dante Vera, es aquella que está en falta administrativa por no cumplir los requisitos que el Estado les solicita para formalizarse.

Mientras que la minería ilegal no, ya que esta es desarrollada en zonas de exclusión minera, tales como áreas nacionales protegidas, riberas de los ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y concesiones de terceros mediante el uso de maquinaria prohibida, entre ellas las dragas.

Además, tiene nexos con otras economías criminales como el narcotráfico, trata de personas, tala de madera, contrabando y otros.

Contaminación de minería informal también llega desde Bolivia a la cuenca del Suches en Puno | Revista Energía y Minas

Comunidades campesinas no confían en autoridades

A lo largo del tiempo, en el marco de la problemática que enfrentan las comunidades de Cojata por la minería informal, que ha puesto en riesgo su entorno social y la salud pública de la población en el distrito puneño, ubicado en la provincia de Huancané, se han formado organizaciones de base para crear soluciones autónomas que permitan mitigar el grado de contaminación en su principal fuente agua.

No obstante, si bien la autogestión, hasta hoy, es un pilar fundamental para hacer frente al panorama, además de las acciones colectivas de protesta, la solicitud de intervención a las autoridades locales, regionales y nacionales continúa siendo un pedido constante sin respuesta.

Esta realidad ocurre de igual manera en 21 regiones de la costa, sierra y selva, de acuerdo al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam). Dentro de dicho conjunto están los departamentos de Madre de Dios, La Libertad, Piura, Arequipa, Ica, y otros.

Por ejemplo, en Puno, un comunero (al que llamaremos) José Benítez, relató a este medio que el abandono estatal y, sobre todo, la violencia vinculada a la minería informal crece rápidamente en el distrito de Cojata, causando temor en los ciudadanos, que, como José, son amedrentados y, en algunos casos, hasta amenazados de muerte por mostrar su rechazo contundente hacia la actividad.

Según el ciudadano de Cojata que conversó con Infobae Perú, “un 80% de la minería informal en Suches proviene de Bolivia y, aquí, es un 20%”.

En marzo de 2021, esta información fue confirmada por el Ministerio Público y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de la región, encargada de promover el desarrollo de la minería, hidrocarburos y energía en Puno, en armonía con el entorno social y ambiental.

En ese año, durante una verificación de contaminación ambiental en la línea fronteriza, Holger Cari Apaza, director en ese entonces de la DREM, declaró a Correo que en el lado peruano se detectó apenas cuatro operaciones mineras, mientras que en el lado boliviano habían 200 unidades que afectaban a la cuenca del Suches.

Comunidades campesinas de Cojata demandan al Gobierno de Boluarte la urgente necesidad de viabilizar de atender afectación ambiental | Andina

“De allí viene la contaminación, en este lado, tenemos controlado este asunto”, aseguraba el funcionario en dicho periodo.

En esa línea, representantes del Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, el prefecto regional, el vicegobernador de Puno, entre otras personalidades, acordaron tomar cartas en el asunto.

Sin embargo, actualmente, las comunidades campesinas de Cojata alertan que la situación está fuera de control, dando cuenta que el problema involucraría hasta altos mandos de la DREM presuntamente coludidos con los grupos informales para ganar terreno.

“Cuando ellos [la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno] van a hacer los trabajos de fiscalización nunca encuentran operando a los mineros [informales]. Es como si alguien les avisara [a los mineros informales] las fechas ya programadas de los trabajos de fiscalización”, relata José Benítez.

“Siempre faltando casi dos o tres días los mineros paralizan sus actividades, entonces, los funcionarios de la DREM cuando se acercan al lugar solo encuentran maquinarias o chutes. La DREM no nos informa más otra cosa”, agrega el ciudadano de Cojata.

En base a lo relatado por el comunero puneño, el sociólogo Dante Vera sostiene que la relación con el Estado peruano y la ciudadanía fuera de Lima se fragmenta no solo por la ausencia de un sentido de representación, legitimidad y credibilidad desde la presidencia de la República, sino también por la falta de capacidad de gestión nacional, regional y local y articulación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para enfrentar este problema.

“Cada uno está guiado por sus propios intereses sin complementariedad. Hay un desentendimiento entre los niveles de Gobierno. Llegan las autoridades o funcionarios de Lima, se establece una mesa de diálogo, se firma un acta de compromisos, se vuelve a Lima y como no hay un plan de Gobierno y se actúa de manera inmediatista, entonces, las actas terminan encajonadas en un escritorio hasta que vuelve a reventar la crisis, pero ahora más violenta, porque cada vez más el Estado pierde la confianza”, precisa.

Ministerio Público prometió que tomaría cartas en el asunto en 2021, sin embargo, dos años después el problema sigue sin resolverse | Revista Energía y Minas

Amenazas y hartazgo social

Siguiendo las declaraciones recogidas por Infobae Perú a las comunidades de Cojata, la degradación ambiental que afecta la Cuenca del Río Suches surge por el inadecuado manejo de sus aguas por parte de los mineros informales concentrados en la línea fronteriza entre Perú y Bolivia.

Sobre ello se sabe que la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREM) de Puno ha advertido sobre la situación precisando que existe la presencia de mineros informales bolivianos que estarían contaminando el inicio de las cuencas que desembocan en el río Suches.

Asimismo, han indicado que en la zona se han establecido varios proyectos mineros, la mayoría en proceso de formalización.

Ante ello, desde la DREM, se ha solicitado formalmente la intervención de la Cancillería para abordar los daños ambientales causados por la descarga de lodos y relaves mineros, que están afectando directamente las aguas compartidas entre ambos países.

Pero, a la fecha, no se ha ejecutado ninguna acción y, en cambio, el nivel de violencia y rechazo hacia las comunidades campesinas en pie de lucha se ha incrementado.

Al respecto, el comunero José Benítez revela que “más de una vez, he sido amedrentado y amenazado por terceras de personas que trabajan con ellos, me siento en constante riesgo. Nosotros estamos solo a unos metros de dónde operan los mineros informales, sabemos que están ahí, porque nosotros los vemos y encontramos permanentemente”.

Ciudadanos del distrito de Cojata exigen inmediata declaratoria de emergencia de la cuenca Suches | Radio La Decana

Resistencia y lucha para hacer frente

Históricamente, las aguas del Río Suches son utilizadas para el riego de cultivos como la papa, quinua, cebada, avena y trigo, así como para la crianza de ganado que provee de carne, leche y fibra a la población de Puno y, a su vez, de otras regiones del país. No obstante, ahora, enfrentan una compleja situación de desabastecimiento de alimentos.

“Nuestro río está prácticamente muerto, las aves silvestres y los peces han desparecido, toda clase de animales que viven en el agua están terminándose. Las aguas de las operaciones mineras de Bolivia las sueltan al lado peruano, afectan nuestra agua de uso agrícola. Estamos consumiendo esa calidad de agua que se ve cómo chocolate”, advierte José Benítez.

“Lo único que nosotros pedimos es agua limpia, como 20 años atrás. ¿Qué agua van a tomar las próximas generaciones en estas tierras depredadas? Antes nuestros ríos eran cristalinos. Nadie nos escucha”, expresa el ciudadano puneño entrevistado por este medio.

Según el sociólogo Dante Vera esta falta de escucha por parte de las autoridades de la que habla Benítez se ve enmarcada explica que no solo desde el ámbito local, abarca también a la institución policial, municipal e incluso a la prensa.

“Los líderes sociales locales anuncian que hay problemas relacionados a la minería informal e ilegal desde hace años, pero muy poco o nada no son escuchados. No hay mecanismos ni protocolos establecidos para intermediar las demandas locales. Por eso cuando se desata la crisis, como lo ocurrió en Pataz, casi se hace imprescindible que vayan las autoridades nacionales al lugar solo para tener una presencia postmorten, sin capacidad alguna de resolver los problemas que han suscitado la crisis, tanto porque no conocen el proceso, los actores, las causas de las demandas”, detalla el especialista.

Comunidades de Cojata en Puno alistan acciones de lucha para erradicar minería informal en la cuenca Suches | Radio La Decana

En el marco del conflicto con los mineros informales de Bolivia y de otros países que operan en la zona, como de Venezuela, desde septiembre, las comunidades de Cojata han reforzado sus acciones de lucha en respuesta a la contaminación del río Suches.

Para ello, han elevado un pliego de demandas al Gobierno en relación a la crisis ambiental que vienen enfrentando hace décadas.

Los puntos clave incluyen:

La solicitud de una declaración inmediata de emergencia para la cuenca. La reactivación de la comisión técnica binacional entre Perú y Bolivia. La cancelación de concesiones mineras en la zona. La instalación de una mesa de diálogo con autoridades. La reubicación de comerciantes en distintas áreas.

Estas exigencias buscan enfrentar los retos ambientales y sociales resultantes de la actividad minera y las problemáticas en la gestión del agua y el territorio.

“Es muy lamentable el Gobierno de Dina Boluarte. La región Puno y otras regiones de sierra pasamos por este problema. Estamos completamente olvidados. Si no nos cumple las autoridades con paralizar la minería informal, saldremos a luchar contra los mineros, ya hemos quedado en eso”, concluyó José Benítez.