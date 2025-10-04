Perú

Melissa Klug envía indirecta a Jefferson Farfán en medio del juicio contra su primo ‘Cri Cri’: “Compra conciencias”

‘La Blanca de Chucuito’ encendió la polémica con un mensaje sobre la compra de conciencias en la justicia peruana.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Melissa Klug envía indirecta a
Melissa Klug envía indirecta a Jefferson Farfán tras polémico juicio contra su primo ‘Cri Cri

La polémica en torno al caso judicial de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’ y primo hermano de Jefferson Farfán, continúa dando que hablar en la opinión pública.

La controversia no solo abarca las acusaciones en su contra, sino también el trasfondo de poder y confianza que tuvo en la vida del exfutbolista. En medio de este escenario, Melissa Klug sorprendió con un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia la ‘Foquita’.

El caso de ‘Cri Cri’ y su vínculo con Jefferson Farfán

El primo del exfutbolista enfrenta actualmente un proceso judicial por acusaciones de abuso sexual. No obstante, el caso ha tomado un rumbo mediático mucho más complejo, especialmente por las revelaciones en torno a la relación cercana que mantenía con Farfán.

El abogado Eduardo Medina, representante del acusado, señaló en una entrevista con Amor y Fuego que la raíz de la disputa no estaría únicamente en la denuncia judicial, sino en la posición privilegiada que Cristian Guadalupe tenía dentro del entorno íntimo de Jefferson Farfán.

Según detalló, ‘Cri Cri’ era la persona de mayor confianza de la ‘Foquita’, al punto de manejar aspectos claves de sus empresas y cuentas personales.

“El único que tenía después de Jefferson el poder de administrar y mantener al tanto todo, era él (Christian Guadalupe)”, afirmó Medina.
Familia de ‘Cri Cri’ sospecha que los ataques se deben a su cercanía y confianza con Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Melissa Klug y el mensaje que encendió las redes

Mientras el proceso judicial sigue su curso, Melissa Klug fue consultada de manera indirecta sobre el caso a través de sus redes sociales. En la caja de preguntas de Instagram, un seguidor le lanzó la interrogante: “¿Qué opinas de las personas que con dinero compran la justicia peruana?”

La empresaria no dudó en responder con un mensaje que rápidamente fue interpretado como una indirecta hacia Jefferson Farfán:

“He visto cómo en los juicios la balanza se inclina hacia quienes tienen dinero, no porque tengan la razón, sino porque compran conciencias. Y aunque duela perder frente a la corrupción, aprendí que la justicia es frágil, pero la justicia divina es inevitable. Lo que se compra con dinero carece de valor ante la conciencia y ante la vida misma, y jamás podrá comprar la paz del alma ni la verdad”, escribió.

El comentario de la ‘Blanca de Chucuito’ generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en relacionar sus palabras con la situación legal que involucra tanto al primo del exfutbolista como al propio Farfán.

Melissa Klug envía indirecta a
Melissa Klug envía indirecta a Jefferson Farfán tras polémico juicio contra su primo ‘Cri Cri. Captura de Tv - Amor y Fuego.

Jefferson Farfán y la millonaria deuda con Melissa Klug

Mientras los dardos mediáticos se multiplican, otro frente judicial mantiene a Jefferson Farfán en el ojo de la tormenta. Según información difundida por el programa Ponte en la cola de Latina, la justicia peruana ha ordenado al exfutbolista cumplir con el pago de una suma pendiente a favor de Melissa Klug.

El monto asciende a 47.750 dólares americanos, es decir, más de 166 mil soles, y debe ser abonado en un plazo máximo de diez días bajo apercibimiento de ejecución forzosa.

El dictamen proviene de la Resolución Número 25, emitida por el 15º Juzgado Civil de Lima, bajo la dirección del juez José Luis Velarde Acosta. Dicho documento recuerda que el pago corresponde a lo ordenado en una sentencia previa del 18 de marzo de 2022, la cual aún no ha sido cumplida en su totalidad.

Melissa Klug y las razones
Melissa Klug y las razones por las que perdió el juicio con Jefferson Farfán.

Melissa Klug busca incrementar pensión de sus hijos

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Melissa Klug continúa moviendo fichas en el terreno judicial. La empresaria confirmó en entrevista con América Hoy que presentó una solicitud de conciliación para buscar el incremento de la pensión de alimentos destinada a sus hijos en común con Farfán.

La audiencia estaba prevista para el 12 de agosto; sin embargo, no se llevó a cabo debido a la inasistencia del exfutbolista, situación que aceleró la emisión del nuevo requerimiento judicial.

Este nuevo capítulo en la batalla legal refuerza la idea de que el enfrentamiento entre la expareja está lejos de resolverse, ya que involucra tanto obligaciones económicas como la crianza de sus hijos.

Melissa Klug se pronuncia por
Melissa Klug se pronuncia por juicios con Jefferson Farfán: “Él me tiene que pagar la vida”

Temas Relacionados

Melissa KlugJefferson FarfánCri CriCristian Martínezperu-entretenimiento

Más Noticias

El conmovedor mensaje de Reimond Manco luego de su entrevista con Magaly Medina: “La vida nos vuelve a juntar en otra etapa”

El exfutbolista reconoció sus errores del pasado y valoró los consejos de la periodista, mostrando una faceta más madura y una ola de reacciones positivas en las redes sociales

El conmovedor mensaje de Reimond

Minedu separó a más de dos mil docentes y administrativos por delitos graves: Endurecen medidas para proteger a estudiantes

El Ministerio de Educación ejecuta la mayor cifra de separaciones en la historia educativa del país, apartando a 2160 trabajadores con condenas o procesos, en cumplimiento de la Ley 29988

Minedu separó a más de

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

La conductora reveló durante su programa la conversación entre Gustavo Salcedo y el actor colombiano, quien habría pedido perdón tras la acusación de un presunto romance con la exmiss Mundo.

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’

Jorge Fossati advirtió sobre nueva lesión de Alex Valera que podría alejarlo de la selección peruana: “No empiecen con especulaciones absurdas”

El delantero fue convocado por Manuel Barreto, pero el técnico uruguayo reveló las molestias físicas de su dirigido previo al Universitario vs Juan Pablo II

Jorge Fossati advirtió sobre nueva

Juan Reynoso habló de la convocatoria de Manuel Barreto y mencionó a 4 jugadores que pueden liderar el cambio en la selección peruana

El extécnico de la ‘bicolor’ se refirió a la primera lista de la ‘Muñeca’ para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre

Juan Reynoso habló de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía alista acusación por lavado

Fiscalía alista acusación por lavado de activos contra Renovación Popular: ¿Qué dicen los testimonios sobre el modus operandi?

Dina Boluarte tilda de “negacionistas” a sus críticos y pide no votar por ellos en Elecciones 2026: “Se van a disfrazar de buenos corderos”

Canciller Elmer Schialer ante posibles renuncias en el Gabinete previo a las Elecciones 2026: “Se están tomando previsiones”

PJ dicta prisión preventiva contra ‘Pequeño J’ por 9 meses para su extradición a Argentina

Dina Boluarte se quedaría sin Gabinete ante renuncia de sus principales ministros para postular a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

El conmovedor mensaje de Reimond

El conmovedor mensaje de Reimond Manco luego de su entrevista con Magaly Medina: “La vida nos vuelve a juntar en otra etapa”

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Cyrano de Bergerac emocionó al público en su estreno en el Teatro Municipal de Lima

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

DEPORTES

Jorge Fossati advirtió sobre nueva

Jorge Fossati advirtió sobre nueva lesión de Alex Valera que podría alejarlo de la selección peruana: “No empiecen con especulaciones absurdas”

Juan Reynoso habló de la convocatoria de Manuel Barreto y mencionó a 4 jugadores que pueden liderar el cambio en la selección peruana

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT: partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Entradas Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar boletos para el clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos