Melissa Klug envía indirecta a Jefferson Farfán en medio del juicio contra su primo ‘Cri Cri’: “Compra conciencias”

Melissa Klug envía indirecta a Jefferson Farfán tras polémico juicio contra su primo ‘Cri Cri

La polémica en torno al caso judicial de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’ y primo hermano de Jefferson Farfán, continúa dando que hablar en la opinión pública.

La controversia no solo abarca las acusaciones en su contra, sino también el trasfondo de poder y confianza que tuvo en la vida del exfutbolista. En medio de este escenario, Melissa Klug sorprendió con un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia la ‘Foquita’.

El caso de ‘Cri Cri’ y su vínculo con Jefferson Farfán

El primo del exfutbolista enfrenta actualmente un proceso judicial por acusaciones de abuso sexual. No obstante, el caso ha tomado un rumbo mediático mucho más complejo, especialmente por las revelaciones en torno a la relación cercana que mantenía con Farfán.

El abogado Eduardo Medina, representante del acusado, señaló en una entrevista con Amor y Fuego que la raíz de la disputa no estaría únicamente en la denuncia judicial, sino en la posición privilegiada que Cristian Guadalupe tenía dentro del entorno íntimo de Jefferson Farfán.

Según detalló, ‘Cri Cri’ era la persona de mayor confianza de la ‘Foquita’, al punto de manejar aspectos claves de sus empresas y cuentas personales.

“El único que tenía después de Jefferson el poder de administrar y mantener al tanto todo, era él (Christian Guadalupe)”, afirmó Medina.

Melissa Klug y el mensaje que encendió las redes

Mientras el proceso judicial sigue su curso, Melissa Klug fue consultada de manera indirecta sobre el caso a través de sus redes sociales. En la caja de preguntas de Instagram, un seguidor le lanzó la interrogante: “¿Qué opinas de las personas que con dinero compran la justicia peruana?”

La empresaria no dudó en responder con un mensaje que rápidamente fue interpretado como una indirecta hacia Jefferson Farfán:

“He visto cómo en los juicios la balanza se inclina hacia quienes tienen dinero, no porque tengan la razón, sino porque compran conciencias. Y aunque duela perder frente a la corrupción, aprendí que la justicia es frágil, pero la justicia divina es inevitable. Lo que se compra con dinero carece de valor ante la conciencia y ante la vida misma, y jamás podrá comprar la paz del alma ni la verdad”, escribió.

El comentario de la ‘Blanca de Chucuito’ generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en relacionar sus palabras con la situación legal que involucra tanto al primo del exfutbolista como al propio Farfán.

Jefferson Farfán y la millonaria deuda con Melissa Klug

Mientras los dardos mediáticos se multiplican, otro frente judicial mantiene a Jefferson Farfán en el ojo de la tormenta. Según información difundida por el programa Ponte en la cola de Latina, la justicia peruana ha ordenado al exfutbolista cumplir con el pago de una suma pendiente a favor de Melissa Klug.

El monto asciende a 47.750 dólares americanos, es decir, más de 166 mil soles, y debe ser abonado en un plazo máximo de diez días bajo apercibimiento de ejecución forzosa.

El dictamen proviene de la Resolución Número 25, emitida por el 15º Juzgado Civil de Lima, bajo la dirección del juez José Luis Velarde Acosta. Dicho documento recuerda que el pago corresponde a lo ordenado en una sentencia previa del 18 de marzo de 2022, la cual aún no ha sido cumplida en su totalidad.

Melissa Klug busca incrementar pensión de sus hijos

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Melissa Klug continúa moviendo fichas en el terreno judicial. La empresaria confirmó en entrevista con América Hoy que presentó una solicitud de conciliación para buscar el incremento de la pensión de alimentos destinada a sus hijos en común con Farfán.

La audiencia estaba prevista para el 12 de agosto; sin embargo, no se llevó a cabo debido a la inasistencia del exfutbolista, situación que aceleró la emisión del nuevo requerimiento judicial.

Este nuevo capítulo en la batalla legal refuerza la idea de que el enfrentamiento entre la expareja está lejos de resolverse, ya que involucra tanto obligaciones económicas como la crianza de sus hijos.

