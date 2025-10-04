Magaly Medina y su fuerte crítica al streamer Neutro tras ser detenido en República Dominicana: “Hacen todo por vistas”

Magaly Medina y su fuerte critica al streamer Neutro tras ser detenido en República Dominicana. TikTok

El streamer peruano Arturo Fernández, conocido en el mundo digital como Neutro, se vio envuelto en una controversia internacional tras ser detenido en República Dominicana. El creador de contenido fue intervenido por la policía local mientras conducía un vehículo a exceso de velocidad, sin portar la documentación correspondiente. La situación escaló rápidamente y quedó registrada en transmisiones en vivo que él mismo compartió en sus plataformas, lo que generó un intenso debate en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes difundidas, Neutro se negó a bajar del automóvil pese a los reiterados pedidos de los agentes. “Yo no soy un delincuente, no me toques. Te voy a dar mis documentos, pero no me voy a bajar del carro”, se escucha en uno de los videos. El comportamiento desafiante del streamer provocó que finalmente fuera esposado y trasladado por los efectivos.

Magaly Medina cuestiona el comportamiento de Neutro

La conductora de espectáculos Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa a analizar el caso y no dudó en lanzar fuertes críticas contra el streamer peruano. Para la periodista, el accionar de Neutro representa una falta de respeto hacia la autoridad y una actitud irresponsable.

“Qué vergüenza, pero él parecía orgulloso de su hazaña. Señalar al policía, hablarle en voz alta, no obedecerlo… parecía que eso lo hacía sentir bien”, dijo Medina con evidente molestia.

Según su análisis, Fernández no buscaba resolver la situación, sino aprovechar el momento para generar más vistas en sus transmisiones en vivo.

La presentadora sostuvo que este tipo de comportamientos solo reflejan la falta de límites de algunos jóvenes que buscan fama rápida en internet. “Estos chicos del streaming hacen todo por tener vistas, hacen todo. Pero qué vergüenza”, agregó.

La paciencia de la policía dominicana

Magaly también destacó la reacción de los policías dominicanos, a quienes calificó como pacientes y educados en comparación con autoridades de otros países.

“Si él hubiera hecho esto en Estados Unidos, en Miami, ya estaría en una cárcel del condado. Allá lo hubieran tirado al piso y lo hubieran enmarrocado sin tanto rodeo”, comentó la conductora.

Para Medina, la tolerancia de los efectivos caribeños evitó que la situación terminara en un escenario más grave. No obstante, recalcó que la actitud desafiante de Neutro no debería normalizarse ni considerarse un simple espectáculo digital.

Los detalles de la intervención policial de Neutro

El altercado no solo se debió al exceso de velocidad. Según la información difundida, el vehículo que conducía el streamer no estaba a su nombre y carecía de los documentos reglamentarios. Esto generó mayor tensión en la conversación con los efectivos, quienes intentaron explicarle la gravedad del asunto.

Uno de los policías le advirtió directamente: “Usted viene de Perú a hacer desorden”, lo que incrementó la tensión en el lugar. Otro agente le recriminó: “La velocidad en que tú ibas podía ocasionar un accidente. No veas a la policía como un enemigo”.

Pese a los llamados de atención, el amigo de Mayra Goñi insistía en que no tenía por qué abandonar el automóvil. “Te estoy diciendo que yo no voy a bajarme del carro, no puedes bajarme del carro a mí”, afirmó con tono desafiante.

Críticas al fenómeno del streaming

Magaly Medina aprovechó la situación para reflexionar sobre el fenómeno de los streamers y el tipo de contenido que muchas veces priorizan. A su juicio, episodios como el protagonizado por Neutro evidencian cómo algunos creadores de contenido buscan notoriedad mediante polémicas o actitudes cuestionables.

“Ellos creen que, porque tienen seguidores en plataformas digitales, pueden ir a otro país a hacer lo que se les da la gana. Eso es lo que piensan, que son dueños de todo”, señaló la periodista.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de convertir en espectáculo situaciones de conflicto con la autoridad, ya que se transmite un mensaje equivocado a los jóvenes que consumen este tipo de transmisiones.