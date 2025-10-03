Perú

‘Neutro’ es detenido por exceso de velocidad y esposado tras discutir con la policía en República Dominicana

El streamer peruano Arturo Fernández protagoniza un incidente en una vía pública dominicana, discute con agentes tras ser intervenido y exige no ser tratado como delincuente durante la intervención policial

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Neutro es detenido y enmarrocado en República Dominicana. kick.com/neutroyt

El streamer peruano Arturo Fernández, conocido en redes sociales como Neutro, fue protagonista de un incidente en República Dominicana tras ser intervenido por efectivos policiales en una vía pública del país caribeño. El creador de contenido fue detenido y esposado por agentes policiales cuando conducía un vehículo a exceso de velocidad, episodio que quedó registrado por el propio influencer. Los videos se viralizaron en múltiples plataformas y provocó diversas reacciones en la audiencia digital.

De acuerdo con registros difundidos, Fernández circulaba sin la documentación correspondiente del automóvil, lo que incrementó la tensión con las autoridades. El auto pertenecía a un amigo, hecho que complicó el procedimiento y generó una discusión prolongada en el lugar de la detención. La intervención se extendió hasta la llegada del propietario del vehículo, quien logró aclarar la situación ante la policía dominicana, lo que permitió destrabar el enfrentamiento.

Discutió con la policía

Las imágenes muestran a Neutro alterado durante la conversación con los efectivos, tratando de minimizar el hecho y burlarse de la situación. El streamer, en todo momento, se negó a descender del coche y manifestó en reiteradas ocasiones estar dispuesto a entregar sus documentos, pero no a abandonar el vehículo.

En uno de los videos se lo escucha afirmar: “Yo no soy un delincuente, no me toques. Te voy a dar mis documentos, pero no me voy a bajar del carro. ¿Por qué me voy a bajar del carro?”.

Neutro fue detenido en República
Neutro fue detenido en República Dominicana por manejar con exceso de velocidad.

Durante el altercado, los agentes intentaron persuadir al creador de contenido para que colaborara con el operativo. Uno de los efectivos le recriminó: “Usted viene de Perú a hacer desorden”, frase que encendió aún más la discusión en la zona.

Otro agente le explicó que su accionar representaba un riesgo tanto para él como para terceros debido al exceso de velocidad. La autoridad señaló: “La velocidad en que tú ibas podías chocar a otra persona o tener un accidente. No veas a la policía como un enemigo”.

El streamer insistió en su negativa al procedimiento y cuestionó la legitimidad de la intervención: “Yo vengo de Perú y tú no puedes bajarme del carro. Te voy a dar mis documentos, pero no puedes bajarme del carro. Te estoy diciendo que yo no voy a bajarme del carro, no puedes bajarme del carro a mí”, sostuvo Fernández.

Neutro es detenido en República
Neutro es detenido en República Dominicana.

Lo enmarrocaron

El altercado se prolongó por varios minutos mientras los demás conductores observaban la escena. Al no lograr una buena comonicación con Neutro, la policía dominicana decidió enmarrocarlo, indicándole que debe ser más humilde.

Después la intervención del dueño del carro y amigos dominicanos que abogaron por él por, supuestamente, no saber las reglas de manejo en el país, la autoridad dejó que se fuera, no sin antes recalcarle a Fernández la importancia de cooperar durante intervenciones de este tipo y reiteró que el propósito de los agentes radica en la seguridad tanto del conductor como de los peatones

“Cuando la policía te pare, desmontate como la gente que nosotros estamos para cuidarlos a ustedes. Nosotros no los paramos porque sí.Yo te estoy cuidando la vidas a ti y a un tercero porque la velocidad en que tu ibas podías chocar a otra persona o tener un accidente”, manifestó un efectivo.

Neutro es detenido en República
Neutro es detenido en República Dominicana.

Temas Relacionados

Neutroperu-entretenimiento

Más Noticias

La insólita explicación del abogado de ‘Pequeño J’ sobre su fuga: “Salió de argentina porque su nombre salía en medios, es inocente”

Marcos Sandoval, abogado de ‘Pequeño J’, solicitó que se le conceda la libertad bajo comparecencia a su defendido; sin embargo, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva por nueve meses

La insólita explicación del abogado

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos

Con padres peruanos, el lateral-extremo izquierdo de 19 años recibió su primer llamado a la ‘verde’ para los duelos ante Rusia y Jordania

El jugador con raíces peruanas

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Hoy, viernes 3 de octubre, comienza una nueva jornada donde habrá grandes compromisos que alteren la tabla de posiciones

Programación de la fecha 13

Dictan 9 meses de prisión preventiva a ‘Pequeño J’: su defensa pedía comparecencia simple porque vive “con sus padres”

Tony Janzen Valverde Victoriano será internado en la cárcel Nueva Cantera Imperial, en Cañete, mientras dura el proceso de extradición a Argentina

Dictan 9 meses de prisión

Anahí de Cárdenas regresa a los escenarios tras dar a luz y se une a ‘Reina de Corazones’ con Mayra Goñi, Cielo Torres y más

La artista peruana participa en la renovada segunda temporada del espectáculo musical, propuesta que reúne a seis voces femeninas y un repertorio emblemático de la década noventera

Anahí de Cárdenas regresa a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller Elmer Schialer ante posibles

Canciller Elmer Schialer ante posibles renuncias en el Gabinete previo a las Elecciones 2026: “Se están tomando previsiones”

PJ dicta prisión preventiva contra ‘Pequeño J’ por 9 meses para su extradición a Argentina

Dina Boluarte se quedaría sin Gabinete ante renuncia de sus principales ministros para postular a las Elecciones 2026

Hermano de Martín Vizcarra niega que vaya a ser candidato presidencial el 2026

Juan Manuel Cavero, nuevo ministro de Justicia, entregaba brevetes a ciegos cuando era funcionario del MTC

ENTRETENIMIENTO

Anahí de Cárdenas regresa a

Anahí de Cárdenas regresa a los escenarios tras dar a luz y se une a ‘Reina de Corazones’ con Mayra Goñi, Cielo Torres y más

¿No sabes qué ver el fin de semana? Las mejores series de HBO Max Perú para hacer maratón frente a la TV

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López entre las favoritas de Mr. Nawat para ganar la corona

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

Yiddá Eslava aclara rumores de embarazo y explica por qué Ángel Fernández aún no convive con sus hijos

DEPORTES

El jugador con raíces peruanas

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Con Marko Ciurlizza, el renovado comando técnico de Manuel Barreto para el amistoso Perú vs Chile por fecha FIFA

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea

Alianza Lima vs Ferroviária: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025