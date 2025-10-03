‘Neutro’ es detenido por exceso de velocidad y esposado tras discutir con la policía en República Dominicana

Neutro es detenido y enmarrocado en República Dominicana. kick.com/neutroyt

El streamer peruano Arturo Fernández, conocido en redes sociales como Neutro, fue protagonista de un incidente en República Dominicana tras ser intervenido por efectivos policiales en una vía pública del país caribeño. El creador de contenido fue detenido y esposado por agentes policiales cuando conducía un vehículo a exceso de velocidad, episodio que quedó registrado por el propio influencer. Los videos se viralizaron en múltiples plataformas y provocó diversas reacciones en la audiencia digital.

De acuerdo con registros difundidos, Fernández circulaba sin la documentación correspondiente del automóvil, lo que incrementó la tensión con las autoridades. El auto pertenecía a un amigo, hecho que complicó el procedimiento y generó una discusión prolongada en el lugar de la detención. La intervención se extendió hasta la llegada del propietario del vehículo, quien logró aclarar la situación ante la policía dominicana, lo que permitió destrabar el enfrentamiento.

Discutió con la policía

Las imágenes muestran a Neutro alterado durante la conversación con los efectivos, tratando de minimizar el hecho y burlarse de la situación. El streamer, en todo momento, se negó a descender del coche y manifestó en reiteradas ocasiones estar dispuesto a entregar sus documentos, pero no a abandonar el vehículo.

En uno de los videos se lo escucha afirmar: “Yo no soy un delincuente, no me toques. Te voy a dar mis documentos, pero no me voy a bajar del carro. ¿Por qué me voy a bajar del carro?”.

Durante el altercado, los agentes intentaron persuadir al creador de contenido para que colaborara con el operativo. Uno de los efectivos le recriminó: “Usted viene de Perú a hacer desorden”, frase que encendió aún más la discusión en la zona.

Otro agente le explicó que su accionar representaba un riesgo tanto para él como para terceros debido al exceso de velocidad. La autoridad señaló: “La velocidad en que tú ibas podías chocar a otra persona o tener un accidente. No veas a la policía como un enemigo”.

El streamer insistió en su negativa al procedimiento y cuestionó la legitimidad de la intervención: “Yo vengo de Perú y tú no puedes bajarme del carro. Te voy a dar mis documentos, pero no puedes bajarme del carro. Te estoy diciendo que yo no voy a bajarme del carro, no puedes bajarme del carro a mí”, sostuvo Fernández.

Lo enmarrocaron

El altercado se prolongó por varios minutos mientras los demás conductores observaban la escena. Al no lograr una buena comonicación con Neutro, la policía dominicana decidió enmarrocarlo, indicándole que debe ser más humilde.

Después la intervención del dueño del carro y amigos dominicanos que abogaron por él por, supuestamente, no saber las reglas de manejo en el país, la autoridad dejó que se fuera, no sin antes recalcarle a Fernández la importancia de cooperar durante intervenciones de este tipo y reiteró que el propósito de los agentes radica en la seguridad tanto del conductor como de los peatones

“Cuando la policía te pare, desmontate como la gente que nosotros estamos para cuidarlos a ustedes. Nosotros no los paramos porque sí.Yo te estoy cuidando la vidas a ti y a un tercero porque la velocidad en que tu ibas podías chocar a otra persona o tener un accidente”, manifestó un efectivo.

