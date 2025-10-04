Congreso sigue buscando devolver todo el dinero en las AFP a sus afiliados: ¿Cómo sería?

Los afiliados ya podrán acceder a las 4 UIT, pero desde el Congreso se plantea devolver todo el fondo. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Esto meses han sido duros para el Sistema Previsional de Pensiones, con fondos manejados por las AFP. Desde la presión al octavo retiro AFP, que terminó aprobandose rápidamente, hasta las protestas contra las mismas empresas administradoras por las grandes utilidades que cobran frente a las bajas pensiones y poca ‘legitimidad’.

Si bien se está apuerta ya de que se empiecen a mandar las solicitudes de retiro AFP y dos medidas por las que se dieron las protestas se derogaron de la reforma de pensiones, el Congreso no detiene su presión por acabar totalmente con el sistema de AFP.

Así, esta semana un nuevo proyecto de ley ha sido presentado (por la congresista de Perú Libre María Antonieta Agüero Gutiérrez) que plantea la devolución de todos los fondos de la AFP a sus afiliados. Esta propuesta plantea que esto se haga en un solo desembolso.

Los jovenes marcharon en contra de las AFP y a favor del retiro. A solo una semana de la marcha, la Ley que atiende sus demandas ya fue promulgada. - Crédito Andina

Devolución de AFP: La nueva máxima del Congreso

EL proyecto “Ley que deroga la Ley 32123 y restituye los fondos de pensiones a los afiliados y pensionistas” busca principalmente acabar con lo aprobado por la reciente reforma de pensiones, así como establecer medidas extraordinarias para la restitución de los fondos previsionales a los afiliados y pensionistas del Sistema Privado de Pensiones.

Es decir, que se devuelvan todo el dinero que hay en las cuentas individuales de los aportantes a las AFP para que vaya a los afiliados y sean libres de usarlos como estos deseen.

“La finalidad (...) es garantizar el respeto al derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus aportes previsionales, asegurar la devolución íntegra de dichos fondos y restituir la libertad de disposición de los mismos, en resguardo de la justicia social, la dignidad de los afiliados y pensionistas, y la sostenibilidad del sistema de seguridad social”, detalla el texto.

El retiro AFP de hasta 4 UIT empieza el martes 21 de octubre. - Crédito Andina

En un solo desembolso

En sus disposiciones complementarias, el proyecto propone que esta devolución de todos los aportes se haga en un solo tramo. Es decir, que en un solo depósito se devuelva el fondo que tengan los afiliados.

“La devolución de fondos se efectuará en un solo desembolso a la cuenta bancaria designada por el afiliado o pensionista. En caso de no contar con cuenta bancaria, la SBS coordinará con el Banco de la Nación la apertura automática y gratuita de cuentas para dichos fines”, aclara.

Asimismo, para los pensionistas que ya perciban una pensión bajo el Sistema Privado de Pensiones podrán optar por o mantener el esquema actual de pago de pensiones o solicitar la devolución de la totalidad de su saldo acumulado, “extinguiendo de manera expresa toda relación contractual con la AFP”.

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

“La SBS, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, dicta en un plazo de 30 días calendario las normas complementarias necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, incluyendo la calendarización de devoluciones, mecanismos de supervisión y sanciones frente a incumplimientos”, añade el proyecto, que se aplicaría si se aprueba.

Sin embargo, actualmente, no se han discutido nuevamente las normas para derogar la reforma de pensiones, ni para devolver mayores fondos que el ya aprobado octavo retiro AFP.