Perú

Congreso sigue buscando devolver todo el dinero en las AFP a sus afiliados: ¿Cómo sería?

Mientras afiliados esperan el retiro AFP, el Congreso acumula proyectos que plantean derogar el actual sistema de pensiones, cambios y hasta devolución de todos los aportes

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Los afiliados ya podrán acceder
Los afiliados ya podrán acceder a las 4 UIT, pero desde el Congreso se plantea devolver todo el fondo. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Esto meses han sido duros para el Sistema Previsional de Pensiones, con fondos manejados por las AFP. Desde la presión al octavo retiro AFP, que terminó aprobandose rápidamente, hasta las protestas contra las mismas empresas administradoras por las grandes utilidades que cobran frente a las bajas pensiones y poca ‘legitimidad’.

Si bien se está apuerta ya de que se empiecen a mandar las solicitudes de retiro AFP y dos medidas por las que se dieron las protestas se derogaron de la reforma de pensiones, el Congreso no detiene su presión por acabar totalmente con el sistema de AFP.

Así, esta semana un nuevo proyecto de ley ha sido presentado (por la congresista de Perú Libre María Antonieta Agüero Gutiérrez) que plantea la devolución de todos los fondos de la AFP a sus afiliados. Esta propuesta plantea que esto se haga en un solo desembolso.

Los jovenes marcharon en contra
Los jovenes marcharon en contra de las AFP y a favor del retiro. A solo una semana de la marcha, la Ley que atiende sus demandas ya fue promulgada. - Crédito Andina

Devolución de AFP: La nueva máxima del Congreso

EL proyecto “Ley que deroga la Ley 32123 y restituye los fondos de pensiones a los afiliados y pensionistas” busca principalmente acabar con lo aprobado por la reciente reforma de pensiones, así como establecer medidas extraordinarias para la restitución de los fondos previsionales a los afiliados y pensionistas del Sistema Privado de Pensiones.

Es decir, que se devuelvan todo el dinero que hay en las cuentas individuales de los aportantes a las AFP para que vaya a los afiliados y sean libres de usarlos como estos deseen.

“La finalidad (...) es garantizar el respeto al derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus aportes previsionales, asegurar la devolución íntegra de dichos fondos y restituir la libertad de disposición de los mismos, en resguardo de la justicia social, la dignidad de los afiliados y pensionistas, y la sostenibilidad del sistema de seguridad social”, detalla el texto.

El retiro AFP de hasta
El retiro AFP de hasta 4 UIT empieza el martes 21 de octubre. - Crédito Andina

En un solo desembolso

En sus disposiciones complementarias, el proyecto propone que esta devolución de todos los aportes se haga en un solo tramo. Es decir, que en un solo depósito se devuelva el fondo que tengan los afiliados.

“La devolución de fondos se efectuará en un solo desembolso a la cuenta bancaria designada por el afiliado o pensionista. En caso de no contar con cuenta bancaria, la SBS coordinará con el Banco de la Nación la apertura automática y gratuita de cuentas para dichos fines”, aclara.

Asimismo, para los pensionistas que ya perciban una pensión bajo el Sistema Privado de Pensiones podrán optar por o mantener el esquema actual de pago de pensiones o solicitar la devolución de la totalidad de su saldo acumulado, “extinguiendo de manera expresa toda relación contractual con la AFP”.

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

“La SBS, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, dicta en un plazo de 30 días calendario las normas complementarias necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, incluyendo la calendarización de devoluciones, mecanismos de supervisión y sanciones frente a incumplimientos”, añade el proyecto, que se aplicaría si se aprueba.

Sin embargo, actualmente, no se han discutido nuevamente las normas para derogar la reforma de pensiones, ni para devolver mayores fondos que el ya aprobado octavo retiro AFP.

Temas Relacionados

AFPCongreso de la RepúblicaDevolución AFPperu-economia

Más Noticias

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

La joven utilizó un ‘live’ en redes sociales para compartir que no mantiene contacto alguno con el cantante y que la ausencia se repite desde su infancia, señalando además falta de apoyo emocional y presencia paterna

Hija de Christian Domínguez revela

Gia Rosalino: su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y cómo enfrenta la mirada mediática

La actriz conversó con Infobae Perú sobre su papel en la comedia teatral Inmaduros, donde comparte escena con Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres, y adelanta detalles de su primer unipersonal, un proyecto que mezcla humor y reflexión sobre los recuerdos y el desapego.

Gia Rosalino: su papel en

Tricicleros con megáfono serán sancionados por exceder los niveles de ruido en el Centro de Lima: ¿De cuánto es la multa?

Los tricicleros y comerciantes que sobrepasen el umbral de decibeles enfrentarán sanciones que incluyen la retención de vehículos y costosas multas

Tricicleros con megáfono serán sancionados

Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana para duelo con Chile en amistoso: la contundente razón de su ausencia

El delantero de Alianza Lima quedó afuera del choque contra los ‘mapochos’ el próximo viernes 10 de octubre en Santiago. Entérate si habrá un llamado de último momento

Kevin Quevedo fue desconvocado de

ONPE: Este es el pago que recibirán los miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026

Los miembros de mesa deberán participar en jornadas de capacitación donde recibirán instrucciones sobre la instalación de la mesa, el registro de los votos y el correcto llenado de las actas electorales

ONPE: Este es el pago
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE: Este es el pago

ONPE: Este es el pago que recibirán los miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026

Kira Alcarraz se niega a disculparse por amenazar a periodista y justifica la agresión: “Ella me provocó”

Fiscalía: Frase “hay que cargárselo” de Rafael López Aliaga contra Gustavo Gorriti es una instigación al homicidio

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Christian Domínguez revela

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

Gia Rosalino: su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y cómo enfrenta la mirada mediática

Tilsa minimiza a Milett y atribuye éxito a su madre y a Tinelli: “Acapara titulares por estar con un señor de más de 65 años”

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

Karla Tarazona enfrenta a Bryan Torres tras el nacimiento del hijo de Samahara Lobatón: “Tú eres conocido por ser el ‘chupe’”

DEPORTES

Kevin Quevedo fue desconvocado de

Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana para duelo con Chile en amistoso: la contundente razón de su ausencia

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Universidad: duelo en Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Reimond Manco lanzó dura crítica a la convocatoria de Manuel Barreto para Perú vs Chile: “La selección no es un club para probar jugadores”