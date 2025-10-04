ATU: Aerodirecto Sur y Centro modificarán sus rutas desde este domingo 5 de octubre por obras de la Línea 4 en la av. Faucett

Confusión y desorden han caracterizado las primeras semanas del Aerodirecto que llega al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Andina)

La circulación hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta cambios inesperados, pues a partir del domingo 5 de octubre los servicios Aerodirecto Sur y Centro modificarán sus rutas habituales debido a las obras de la estación Carmen de la Legua, según confirmó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Nuevos recorridos y rutas alternativas

La ATU, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comunicó que “se cerrará la avenida Elmer Faucett desde la calle Agua Santa hasta el jirón Hipólito Unanue, en ambos sentidos por motivo de las obras en la Línea 4 del Metro”.

Esta situación obliga a los usuarios frecuentes de los servicios Aerodirecto Sur y Centro a adaptarse rápidamente a recorridos alternativos.

El servicio Aerodirecto Sur se desviará por las avenidas Argentina, Insurgentes, Venezuela y Raúl Haya de la Torre, para luego retomar su ruta hacia San Miguel.

Hacia el aeropuerto, la ruta operará a través de las avenidas La Marina, Santa Rosa y Morales Dúarez. “El servicio seguirá garantizando la conexión ágil con el aeropuerto”, afirma la ATU en sus canales oficiales.

Desvío en el AeroDirecto Sur.

Por su parte, los buses del servicio Aerodirecto Centro mantendrán su llegada habitual sobre la Avenida Elmer Faucett, pero al alcanzar el área intervenida, girarán en U para incorporarse a Argentina, luego pasarán por Enrique Meiggs y Óscar R. Benavides rumbo al Cercado de Lima. La entidad especificó que para la vuelta al terminal aéreo, la ruta permanecerá sin alteraciones.

Desvío en el AeroDirecto Centro.

Estas adecuaciones forman parte de la segunda fase del plan de desvíos, vinculado directamente a la construcción de la estación Carmen de la Legua, un punto estratégico destinado a integrar los sistemas ferroviarios del Metro de Lima y Callao. La ATU indicó a Infobae que el desvío “permitirá la continuidad de las obras, manteniendo la circulación ordenada en una zona clave para el transporte metropolitano”.

Afectaciones colectivas y recomendaciones de la ATU

El impacto se refleja en los 55 servicios de transporte público que verán modificados sus recorridos en un tramo superior a 2,5 kilómetros.

“Las rutas usarán las avenidas Argentina, Juan Velasco Alvarado y Venezuela para llegar a San Miguel”, informó la ATU.

La medida también abarca a vehículos particulares y de carga pesada, que deberán tomar rutas alternas como los jirones Jazpampa, Agua Santa, Iquique y la calle Las Violetas antes de reincorporarse a la avenida principal. La autoridad subrayó que los conductores podrían experimentar demoras adicionales por el incremento en la congestión en las zonas de desvío.

La ATU sugirió a los usuarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales y planificar sus viajes para reducir contratiempos en el desplazamiento diario. Además, sostuvo que todas las modificaciones se encuentran señalizadas y serán monitoreadas.

La Línea 4 y los nuevos desafíos de movilidad

El ramal de la Línea 4 del Metro de Lima figura dentro de uno de los ejes de modernización del transporte urbano, estimando que recortar el traslado entre Ate y el Callao a solo 54 minutos incentivará la conectividad metropolitana.

Con la estación Carmen de la Legua operativa, los pasajeros contarán con un nodo de integración entre los sistemas ferroviarios y el transporte convencional.