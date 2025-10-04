Perú

ATU: Aerodirecto Sur y Centro modificarán sus rutas desde este domingo 5 de octubre por obras de la Línea 4 en la av. Faucett

El cierre parcial de la avenida Elmer Faucett, provocado por la construcción de la estación Carmen de la Legua para la Línea 4 del Metro de Lima, obligará a que los servicios Aerodirecto Sur y Centro, junto con más de 50 rutas de transporte público, ajusten su recorrido a partir del 5 de octubre, alterando la movilidad entre Lima y el Callao

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Confusión y desorden han caracterizado
Confusión y desorden han caracterizado las primeras semanas del Aerodirecto que llega al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Andina)

La circulación hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta cambios inesperados, pues a partir del domingo 5 de octubre los servicios Aerodirecto Sur y Centro modificarán sus rutas habituales debido a las obras de la estación Carmen de la Legua, según confirmó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Nuevos recorridos y rutas alternativas

La ATU, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comunicó que “se cerrará la avenida Elmer Faucett desde la calle Agua Santa hasta el jirón Hipólito Unanue, en ambos sentidos por motivo de las obras en la Línea 4 del Metro”.

Esta situación obliga a los usuarios frecuentes de los servicios Aerodirecto Sur y Centro a adaptarse rápidamente a recorridos alternativos.

El servicio Aerodirecto Sur se desviará por las avenidas ArgentinaInsurgentesVenezuela y Raúl Haya de la Torre, para luego retomar su ruta hacia San Miguel.

Hacia el aeropuerto, la ruta operará a través de las avenidas La MarinaSanta Rosa y Morales Dúarez“El servicio seguirá garantizando la conexión ágil con el aeropuerto”, afirma la ATU en sus canales oficiales.

Desvío en el AeroDirecto Sur.
Desvío en el AeroDirecto Sur.

Por su parte, los buses del servicio Aerodirecto Centro mantendrán su llegada habitual sobre la Avenida Elmer Faucett, pero al alcanzar el área intervenida, girarán en U para incorporarse a Argentina, luego pasarán por Enrique Meiggs y Óscar R. Benavides rumbo al Cercado de Lima. La entidad especificó que para la vuelta al terminal aéreo, la ruta permanecerá sin alteraciones.

Desvío en el AeroDirecto Centro.
Desvío en el AeroDirecto Centro.

Estas adecuaciones forman parte de la segunda fase del plan de desvíos, vinculado directamente a la construcción de la estación Carmen de la Legua, un punto estratégico destinado a integrar los sistemas ferroviarios del Metro de Lima y Callao. La ATU indicó a Infobae que el desvío “permitirá la continuidad de las obras, manteniendo la circulación ordenada en una zona clave para el transporte metropolitano”.

Afectaciones colectivas y recomendaciones de la ATU

El impacto se refleja en los 55 servicios de transporte público que verán modificados sus recorridos en un tramo superior a 2,5 kilómetros. 

“Las rutas usarán las avenidas Argentina, Juan Velasco Alvarado y Venezuela para llegar a San Miguel”, informó la ATU.

La medida también abarca a vehículos particulares y de carga pesada, que deberán tomar rutas alternas como los jirones JazpampaAgua SantaIquique y la calle Las Violetas antes de reincorporarse a la avenida principal. La autoridad subrayó que los conductores podrían experimentar demoras adicionales por el incremento en la congestión en las zonas de desvío.

La ATU sugirió a los usuarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales y planificar sus viajes para reducir contratiempos en el desplazamiento diario. Además, sostuvo que todas las modificaciones se encuentran señalizadas y serán monitoreadas.

La Línea 4 y los nuevos desafíos de movilidad

El ramal de la Línea 4 del Metro de Lima figura dentro de uno de los ejes de modernización del transporte urbano, estimando que recortar el traslado entre Ate y el Callao a solo 54 minutos incentivará la conectividad metropolitana.

Con la estación Carmen de la Legua operativa, los pasajeros contarán con un nodo de integración entre los sistemas ferroviarios y el transporte convencional.

Temas Relacionados

ATUAerodirectoLínea 4Metro de Limaperu-noticias

Más Noticias

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Clima en Tarapoto: probabilidad de

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Conoce el pronóstico del clima

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El elenco ‘cervecero’ y el ‘vendaval’ protagonizarán uno de los partidos más reñidos de la jornada 13 de esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs ADT EN

Gol de Santiago González con certera definición en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2025

El atacante ‘rimense’ igualó el marcador en Tarma con una aparición precisa en el área, tras un gran centro de Nicolás Pasquini

Gol de Santiago González con

Controversia en Arequipa por Educación Sexual en colegios: ordenanza 538 divide a padres, autoridades y congresistas

Congresistas de la Comisión de Mujer y Familia cuestionan el contenido de las guías escolares, mientras el Gobierno Regional asegura que la norma busca reducir los embarazos adolescentes y casos de violencia sexual

Controversia en Arequipa por Educación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez Richard Concepción Carhuancho es

Juez Richard Concepción Carhuancho es amonestado por la ANC del Poder Judicial

Avanza proyecto de ley que elimina la palabra ‘género’ en el Estado: Comisión aprueba propuesta impulsada por Renovación Popular

Rafael López Aliaga inicia campaña sin haber renunciado a la MML: anuncia tren de Tumbes a Tacna y reducción de ministerios

Fiscal Elizabeth Peralta se quiebra y pide se revoque su prisión preventiva: “Se ha resquebrajado mi salud”

Francisco Tudela: “El Perú es el país del lawfare”

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel es criticada

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer: “Tengo estómago”

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López entre las favoritas de Mr. Nawat para ganar la corona

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Magaly Medina y su fuerte crítica al streamer Neutro tras ser detenido en República Dominicana: “Hacen todo por vistas”

Johanna San Miguel y Katia Palma protagonizan ‘pelea’ en Pachacamac: video se vuelve viral

DEPORTES

Sporting Cristal vs ADT EN

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Santiago González con certera definición en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2025

Gol de Mauro Da Luz para el 1-0 de ADT tras pasividad defensiva de Sporting Cristal por Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario de Deportes estrenará camiseta morada en honor al Señor de los Milagros en partido vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2025