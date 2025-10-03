MTC anuncia estudio de prefactibilidad para el Tren Tumbes-Tacna que recorrerá la costa peruana en 16 horas

Ministro César Sandoval anuncia estudio de prefactibilidad para tren que unirá Tumbes y Tacna en 16 horas. (Crédito: Canal N)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se encuentra en marcha el estudio de prefactibilidad para el megaproyecto ferroviario que busca unir Tumbes y Tacna a lo largo de la costa peruana. La propuesta contempla que este tren recorra el extenso trayecto en aproximadamente 16 horas, conectando nueve regiones estratégicas del país.

El anuncio lo hizo el ministro de Transportes, César Sandoval, quien precisó que se trata de una iniciativa que refuerza la confianza de inversionistas extranjeros en el Perú. “Podemos decir que los empresarios creen en el país y sus inversiones están puestas en nuestro territorio. Este proyecto nos pone en los ojos del mundo”, señaló.

Tren de la costa peruana: MTC confirma estaciones en nueve regiones y estudio de prefactibilidad. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Estaciones en nueve regiones

Según adelantó el titular del MTC, el trazado preliminar incluye estaciones en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. De esta manera, el tren permitiría mejorar la conectividad terrestre a lo largo de más de 2.000 kilómetros de la costa, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y potenciando el desarrollo económico de cada región.

El ministro recalcó que los detalles técnicos y las características de la infraestructura se definirán en la etapa de prefactibilidad, que tendrá a su cargo analizar la viabilidad del proyecto. El estudio no solo estimará costos, sino también el impacto logístico, social y ambiental que tendría la construcción de la obra.

Estudio financiado por empresa surcoreana

Sandoval informó que el estudio de prefactibilidad será financiado por la empresa Doowak, de Corea del Sur, y contará con el aval del gobierno surcoreano. Una vez concluido, se procederá a la elaboración del expediente técnico, documento que precisará de manera definitiva los costos, plazos de ejecución y diseño del proyecto.

“Los costos, los tiempos y todos los detalles recién se podrán conocer con los resultados del estudio de prefactibilidad. Posteriormente, con el expediente técnico, tendremos la información completa para dar paso a la etapa de ejecución”, explicó el ministro.

César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones

Proyecto emblemático

El titular del MTC destacó que el tren Tumbes-Tacna se perfila como un proyecto emblemático de infraestructura nacional, con capacidad de transformar la movilidad y el comercio en la costa peruana. Asimismo, enfatizó que permitirá dinamizar las economías regionales, fortalecer el turismo y abrir nuevas oportunidades de inversión.

Consultado sobre una posible renuncia para participar en las elecciones de 2026, Sandoval evitó pronunciarse y señaló que ese tema corresponde a una decisión de la presidenta de la República y del primer ministro. “Hoy quiero compartir con los peruanos esta noticia que nos da felicidad. El resto, se verá más adelante”, puntualizó.

Tren de la costa peruana: MTC confirma estaciones en nueve regiones y estudio de prefactibilidad. (Foto: IA)

Detalles del tren Tumbes-Tacna

Con una inversión estimada de 32.664 millones de dólares, el proyecto del moderno tren de pasajeros y mercancías recorrerá 2.446 kilómetros a lo largo de la costa peruana, conectando diversas regiones y beneficiando a más de 20 millones de ciudadanos.

Esta iniciativa estratégica, impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), permitirá el transporte anual de aproximadamente 30,3 millones de pasajeros y 61,5 millones de toneladas de carga, lo que consolidará su papel como un eje fundamental de integración nacional.

Además de mejorar la conectividad, el tren busca dinamizar la economía y potenciar el desarrollo regional, generando oportunidades de empleo, comercio y turismo en todo su recorrido. Las estaciones estarán distribuidas de manera estratégica para atender a una amplia parte de la población y garantizar un acceso equitativo a los beneficios del proyecto.