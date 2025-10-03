Perú

Señor de los Milagros: EsSalud activa plan de auxilio médico y ambulancias ante la multitudinaria procesión

Puestos médicos móviles, personal especializado y ambulancias de respuesta rápida respaldarán la seguridad sanitaria de los fieles en Lima durante los cinco recorridos del Cristo Moreno

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
EsSalud brindará servicios de ambulancia
EsSalud brindará servicios de ambulancia y auxilio médico durante recorridos del Señor de los Milagros.

Con el inicio del primer recorrido del Señor de los Milagros el sábado 4 de octubre, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará dispositivos médicos de emergencia para atender a los miles de fieles que transitarán por el centro de Lima.

La institución anunció la instalación de dos puestos médicos itinerantes a cargo de Hospital Perú, así como ambulancias equipadas del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias (STAE).

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, expresó que su objetivo es cuidar a la población que acude masivamente a las procesiones, durante las cinco fechas.

“Iniciamos el 4 de octubre, seguiremos el 18, 19 y 28 de octubre y finalmente el 1 de noviembre, nuestros equipos estarán en puntos estratégicos para atender cualquier emergencia”, manifestó la autoridad médica.

El plan contempla acciones preventivas y atención prehospitalaria durante cada uno de los seis recorridos programados en el itinerario oficial.

Los dos puntos principales para la primera jornada estarán ubicados en la cuadra 6 del Jirón Huancavelica y en la cuadra 4 del Jirón Conde de Superunda, en el centro de la capital.

Cada uno operará con médicos, enfermeras y técnicos en enfermería, además de dos ambulancias tipo II y una unidad tipo III. Según el reporte oficial, cada móvil contará con un conductor, un médico y una enfermera listos para actuar frente a urgencias.

El sistema de atención estará orientado a resolver situaciones de emergencia, con procedimientos de evaluación clínica, estabilización y traslado oportuno hacia los centros de salud más cercanos.

El avance de la procesión, que arranca en el Santuario de Las Nazarenas y continuará por avenidas y jirones emblemáticos del centro histórico, exige la movilización progresiva de equipos de salud a la par del cierre de calles dispuesto por las autoridades.

En ese contexto, la coordinación entre EsSalud, la Municipalidad de Lima, la Policía Nacional, el Arzobispado de Lima y los bomberos permitirá mantener la seguridad sanitaria a lo largo de la ruta.

Octubre llega con la esperada
Octubre llega con la esperada procesión del Señor de los Milagro, que tendrá su primer recorrido este 4 de octubre. (Andina)

Hospital Perú y servicios móviles

Uno de los recursos protagonistas del operativo será Hospital Perú, unidad móvil bajo la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud que amplía la respuesta sanitaria en emergencias masivas o en regiones remotas.

A la fecha, el hospital itinerante ha realizado más de 200 mil atenciones en 47 operativos y más de 1200 cirugías de catarata en las regiones de Cajamarca, San Martín, Arequipa, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, como consta en los informes institucionales.

Esta experiencia sustentará el despliegue previsto para la procesión del Cristo Moreno, uno de los acontecimientos religiosos más concurridos de Perú.

El cronograma, que detalla seis salidas a través de sectores claves de Lima y Callao, movilizará recursos médicos en cada jornada.

Las acciones se enmarcan, según EsSalud, en el fortalecimiento del primer nivel de atención y en el compromiso de brindar asistencia de calidad.

El operativo de EsSalud responde a la magnitud del evento, reconocido por reunir a creyentes locales y visitantes de otras regiones, así como a hermandades internacionales que participarán en la conocida “levantada mundial” del Cristo de Pachacamilla.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosEsSaludPrimer procesiónperu-noticias

Más Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT: partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori visita al ‘vendaval’ en la altura, en lo que será el compromiso más reñido de la jornada. Conoce los horarios

A qué hora juega Sporting

MTC anuncia estudio de prefactibilidad para el Tren Tumbes-Tacna que recorrerá la costa peruana en 16 horas

El proyecto busca reducir tiempos de viaje y dinamizar la economía, el turismo y la conectividad entre las regiones costeñas

MTC anuncia estudio de prefactibilidad

La iglesia de Santiago Apóstol del Cercado, uno de los templos más antiguos de Lima, reabre tras importante restauración

El histórico templo del Cercado, fundado en el siglo XVI, vuelve a recibir fieles luego de una intervención integral que recuperó su valor arquitectónico y artístico, fortaleciendo la identidad y el patrimonio de la capital peruana

La iglesia de Santiago Apóstol

Fiscalía alista acusación por lavado de activos contra Renovación Popular: ¿Qué dicen los testimonios sobre el modus operandi?

La investigación a Renovación Popular, considerada sucesora jurídica de Solidaridad Nacional, indica que la agrupación política habría canalizado y blanqueado fondos ilícitos provenientes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña municipal de 2014

Fiscalía alista acusación por lavado

Entradas Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar boletos para el clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

‘Cremas’ y ‘celestes’ chocarán en el Estadio Nacional por la fecha 14. La preventa de tickets ya inició este viernes 3 de octubre

Entradas Universitario vs Sporting Cristal:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía alista acusación por lavado

Fiscalía alista acusación por lavado de activos contra Renovación Popular: ¿Qué dicen los testimonios sobre el modus operandi?

Dina Boluarte tilda de “negacionistas” a sus críticos y pide no votar por ellos en Elecciones 2026: “Se van a disfrazar de buenos corderos”

Canciller Elmer Schialer ante posibles renuncias en el Gabinete previo a las Elecciones 2026: “Se están tomando previsiones”

PJ dicta prisión preventiva contra ‘Pequeño J’ por 9 meses para su extradición a Argentina

Dina Boluarte se quedaría sin Gabinete ante renuncia de sus principales ministros para postular a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel es criticada

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Valeria Piazza se despide de ‘América Hoy’ entre lágrimas y abrazos: así fue su emotivo adiós en vivo

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Anahí de Cárdenas regresa a los escenarios tras dar a luz y se une a ‘Reina de Corazones’ con Mayra Goñi, Cielo Torres y más

¿No sabes qué ver el fin de semana? Las mejores series de HBO Max Perú para hacer maratón frente a la TV

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT: partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Entradas Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar boletos para el clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Con Marko Ciurlizza, el renovado comando técnico de Manuel Barreto para el amistoso Perú vs Chile por fecha FIFA