Contradicciones en APP: César Acuña pone en duda su postulación a la Presidencia, pese a que Eduardo Salhuana confirmó su candidatura

El todavía gobernador regional de La Libertad sorprendió al adoptar una posición dubitativa, tras dejarse ver en eventos proselitistas donde se colocan banners de él como presidente 2026

Camila Calderón

Gobernador Regional de La Libertad mencionó que consultará con su almohada si postula como candidato presidencial. | Canal N

El panorama preelectoral en Alianza para el Progreso (APP) se ha tornado confuso tras las contradicciones de sus principales figuras respecto a la candidatura presidencial de César Acuña. Mientras el expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aseguró que el gobernador renunciará en las próximas semanas, el propio gobernador regional evitó una confirmación directa.

Durante un pronunciamiento en Trujillo, el líder de APP fue consultado sobre la posibilidad de renunciar a la gobernación de La Libertad para inscribirse como aspirante a la presidencia. Su respuesta no despejó las dudas ni confirmó la versión adelantada por una de las caras más visibles de la agrupación.

“Las grandes decisiones se toma a veces en un segundo. Todavía hay tiempo para meditarlo, todavía hay tiempo para pensarlo bien, porque es una gran responsabilidad, no es una decisión fácil. Entonces, esperemos. Creo que el último día es el 13. Consultaré con mi almohada, para ver qué hago. Espero, que la decisión que se tome sea, sea lo mejor”, expresó en declaraciones recogidas por Canal N.

Sus palabras sorprenden no solo porque se deja ver en distintos eventos proselitistas, donde se colocan banners que lo posicionan como el presidente para el periodo 2026, sino que contrastan con el anuncio realizado por Eduardo Salhuana, quien confirmó en declaraciones al medio local Sol TV que el gobernador dimitirá a su cargo en menos de dos semanas para formalizar su candidatura presidencial.

César Acuña negó tener una decisión tomada, pese a la confirmación hecha por Eduardo Salhuana. | Fotocomposición: Infobae Perú

“Él renunciará antes de esa fecha [13 de octubre], como corresponde a cualquier autoridad que pretende postular”, aseguró. Incluso, mencionó que las bases del partido ya han sido informadas de la decisión y que se buscará posicionar a Acuña como el “candidato natural” de APP.

“Es el presidente, fundador y líder nacional del partido. Es una persona con amplia experiencia pública y privada (...) y vamos a promover su candidatura a nivel nacional”, añadió.

Por si ello fuera poco, el propio gobernador regional de La Libertad ha difundido en sus redes sociales fotografías suyas participando en actividades públicas cuyo contenido refuerza la hipótesis de su intención presidencial. Una de las imágenes más recientes, publicada el 21 de septiembre, lo muestra en un evento realizado en Huancayo, acompañado de precandidatos y simpatizantes de Alianza para el Progreso:

Imagen publicada por César Acuña en su Facebook.

En aquella actividad se observa la presencia de banderolas y elementos visuales en los que se promociona su nombre junto a la consigna “Presidente 2026”, fortaleciendo la percepción de campaña pese a la ausencia de un pronunciamiento oficial sobre su candidatura. Este tipo de acciones alimenta la especulación sobre sus próximos pasos y acentúa la contradicción en su discurso público.

Quinta sanción por infringir neutralidad electoral

En medio del debate de su candidatura, el líder de APP suma su quinta sanción por infringir la neutralidad electoral. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo confirmó que el gobernador de La Libertad infringió este principio tras participar en actos partidarios donde encabezó pasacalles y reuniones públicas que promovieron a Alianza para el Progreso (APP) mientras continuaba en funciones oficiales.

Como consecuencia, se le ordenó abstenerse de incurrir en nuevas infracciones bajo apercibimiento de sanción de amonestación pública y multa a la organización política en caso de reincidencia. Además, se dispuso la remisión de los actuados a la Contraloría General de la República y al Gobierno Regional de La Libertad para que adopten las medidas correspondientes.

