Perú

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield y sus ‘Ratas de Lima’ bien quebrados están. ¡Lárguense a su país!”

La MML informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó explicaciones sobre la exclusión de Rutas de Lima del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Además, pidió documentos y comunicaciones entre Brookfield, Odebrecht y la concesionaria

Por Luis Paucar

Guardar

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a celebrar este martes lo que consideró la salida definitiva de la constructora brasileña Odebrecht del país, tras la liquidación de la concesionaria Rutas de Lima, encargada de tres importantes vías capitalinas.

“Quiero aunar mi gran alegría porque ayer se declara en quiebra, después de haber robado todo, tanto Odebrecht como Brookfield como sus ‘Ratas de Lima’, ahí están, bien quebrados están”, dijo en un acto público realizado en la avenida Petit Thouars.

“Para mí es un día de fiesta porque vamos sacando la corrupción del Perú, esa gente ¡Lárguense a su país! (...) El 99% de la gente que invierte en peajes y concesiones en Perú es honesta, estamos hablando de dos concesiones corruptas con coima”, continuó.

Las declaraciones del burgomaestre ocurrieron un día antes de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) comunicara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una carta al exfiscal peruano responsable del acuerdo con Odebrecht para solicitar explicaciones sobre la exclusión de Rutas de Lima de ese pacto.

La comunica señaló, mediante un pronunciamiento difundido en X, antes Twitter, que la autoridad estadounidense requiere además documentos y comunicaciones entre el fondo canadiense Brookfield, Odebrecht y Rutas de Lima, otorgando un plazo que vence el 10 de octubre.

Detalló que el abogado contactado por las autoridades de Estados Unidos trabajó anteriormente en Jenner & Block, firma jurídica que representó a Brookfield, lo que representa “un conflicto de intereses” según la información municipal.

“Las Cortes de EE. UU., Perú y Francia deben tener en cuenta que el Departamento de Justicia está revisando el acuerdo de Odebrecht. La MML está pidiendo la anulación del mismo por información no revelada y para la investigación del financiamiento original del proyecto. Es importante que las nuevas investigaciones incluyan el origen de fondos, la relación de propiedad de Brookfield y Odebrecht y la relación entre las tres empresas”, especificó.

En la víspera, el burgomaestre calificó la liquidación de la concesionaria como un triunfo judicial: “Acabamos de derrotar a Odebrecht en Perú, ¡largo! (...) ahora se viene la libertad de los peajes de Lima Sur”, exclamó al recordar que el Tribunal Constitucional ordenó en 2024 la suspensión del cobro de peajes en Puente Piedra, tras un recurso presentado por el ciudadano Ramón Pairazamán León.

Reacción de Brookfield

Brookfield, que en 2016 adquirió la concesionaria a Odebrecht, denunció que medidas arbitrarias del Estado peruano derivaron en la expropiación de su inversión, generando pérdidas millonarias. Alegó que las acciones de López Aliaga y otras autoridades incluyeron “campañas de hostigamiento y ataques sistemáticos en la prensa y redes sociales”.

Afirmó que la disolución de Rutas de Lima es consecuencia directa de esas medidas, las cuales —según su versión— destruyeron el valor del activo sin respetar la seguridad jurídica.

Anteriormente, el fondo demandó a Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial para exigir el pago de más de 2.700 millones de dólares por considerar que se ha afectado su inversión.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaOdebrechtBrookfieldRutas de Limaperu-noticiasperu-politica

Más Noticias

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los protagonistas del Clásico del Sur vienen con realidades opuestas marcadas en la última jornada. Tomi Martínez, dispuesto a hacer jugar a los suyos. Al frente intentará contenerlo Maxi Amondarain

Melgar vs Cienciano EN VIVO

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

El ‘Tigre’ ha cerrado filas con el mediocentro de mayor carácter y experiencia de la selección peruana. Ha aprobado sus expresiones y ha ponderado su personalidad. “Ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión”, dijo

Ricardo Gareca sale en defensa

Carreteras sin gobernanza, enemigas silenciosas en la selva peruana: crean Plataforma sobre Infraestructura Territorial Amazónica

Expertos y líderes indígenas de Perú, Brasil y Colombia coinciden en que la experiencia de proyectos como IIRSA-Sur y Odebrecht evidencian la urgencia de fortalecer controles y articulación institucional

Carreteras sin gobernanza, enemigas silenciosas

Siete policías fueron capturados por trabajar para ‘El Monstruo’, confirma el jefe de la PNP, Óscar Arriola

El nuevo jefe de la PNP informó la captura de siete policías ligados a la red criminal de Erick Moreno Hernández y aseguró que, por orden de la presidenta Dina Boluarte, se aplicará mano dura contra la criminalidad

Siete policías fueron capturados por

Aeropuerto Jorge Chávez incluirá nueva ruta directa hacia Estados Unidos desde el 4 de diciembre, ¿a qué famoso estado se podrá viajar desde Lima?

La ministra Desilú León resaltó que esta apertura tendrá impacto directo en el turismo receptivo y, por ende, en la economía nacional

Aeropuerto Jorge Chávez incluirá nueva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre Pedro Castillo: “No tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia”

César Acuña suma nueva infracción a la neutralidad electoral: JEE advierte de multa a APP si reincide

Óscar Arriola, jefe de PNP, encaró a coronel en retiro que lo implicó en encubrimiento a ‘El Monstruo’: “Le faltaba testosterona”

Generación Z responde a Dina Boluarte: ‘No estamos manipulados, salimos por descontento’

Pedro Castillo pedirá al PJ que ordene al Congreso otorgar inmediatamente la pensión vitalicia

ENTRETENIMIENTO

Gian Marco sorprende al enseñar

Gian Marco sorprende al enseñar a Luis Fonsi a bailar huayno en los Andes: “todo lo convierte en salsa”

Mario Irivarren revela que Alondra García Miró usó la misma canción para él y Paolo Guerrero: “todos me fastidiaban”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU.

DEPORTES

Melgar vs Cienciano EN VIVO

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: “Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati”