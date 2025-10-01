Perú

Rafael López Aliaga celebra la liquidación de Rutas de Lima: “Acabamos de derrotar a Odebrecht en Perú, ¡largo!”

El alcalde de Lima celebró la salida de la constructora del país tras la liquidación de la concesionaria. En tanto, el fondo Brookfield acusó al burgomaestre de promover esta decisión con campañas de hostigamiento

Por Luis Paucar

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, celebró este martes lo que consideró la salida definitiva de la constructora brasileña Odebrecht del país, tras la liquidación de la concesionaria Rutas de Lima, encargada de tres importantes vías de la capital.

Durante un acto oficial realizado en el distrito de San Martín de Porres, el burgomaestre calificó el hecho como un triunfo judicial: “Acabamos de derrotar a Odebrecht en Perú, ¡largo! (...) ahora se viene la libertad de los peajes de Lima Sur”, exclamó.

Recordó que el Tribunal Constitucional ordenó en 2024 la suspensión del cobro de peajes en Puente Piedra, tras un recurso presentado por el ciudadano Ramón Pairazamán León.

“Le dije al doctor: yo me allano, tiene razón, estamos en la misma pelea. Al principio no me creía. Yo creo que el día D fue en la audiencia en el Tribunal Constitucional, donde yo estaba sentado al lado de las ‘Ratas de Lima’. Me sentaron ahí, junto a Odebrecht”, señaló.

También mencionó su reciente visita a Estados Unidos, donde sostuvo reuniones en el Departamento de Justicia (DOJ): “Odebrecht, Brookfield... esta gente sabe que allá las papas queman. (En Washington me dijeron) ‘esto no va más, Rafael. Aquí vamos a actuar con las políticas anticorrupción del Partido Republicano, que está en el gobierno’”, aseguró.

Respecto a una audiencia en Washington, afirmó haber cuestionado a una jueza sobre presuntas irregularidades cometidas por Odebrecht para obtener la concesión y firmar adendas durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).

“Va a haber más noticias en los próximos días u horas (...) El único país al cual han sometido esta mafia internacional es Perú. Hoy es un día de fiesta. No me voy a olvidar nunca de este día, porque hoy ya tiró la toalla, todo el mundo tiró la toalla, Brookfield tiró la toalla, toda la mafia”, expresó.

López Aliaga destacó que la Corte de París aceptó revisar el laudo arbitral que favorecía a la firma brasileña OAS en el caso de los peajes de Línea Amarilla, tras una demanda de la comuna. OAS vendió sus acciones a Vinci Highways, actual operadora de los peajes.

“La Corte nos dice: ‘Todo el caso vuelve a fojas cero, vamos a volver a analizar’, porque la defensa de la municipalidad de Lima fue pésima (...) ha estado indefensa. Los alcaldes de todos los distritos de Lima Sur se han puesto las pilas”, afirmó.

Finalmente, propuso declarar el 30 de septiembre como el Día de la Dignidad Municipal Metropolitana, para “recordar la caída” de Odebrecht, Brookfield, OAS y Vinci.“Se le cayó el circo ayer”, concluyó.

Reacción de Brookfield

El fondo canadiense Brookfield, que en 2016 adquirió Rutas de Lima a Odebrecht, denunció que medidas arbitrarias del Estado peruano derivaron en la expropiación de su inversión, generando pérdidas millonarias. Alegó que las acciones de López Aliaga y otras autoridades incluyeron “campañas de hostigamiento y ataques sistemáticos en la prensa y redes sociales”.

Brookfield afirmó que la disolución de Rutas de Lima es consecuencia directa de esas medidas, las cuales —según su versión— destruyeron el valor del activo sin respetar la seguridad jurídica.

Anteriormente, el fondo demandó a Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial para exigir el pago de más de 2.700 millones de dólares por considerar que se ha afectado su inversión.

