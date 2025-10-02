Perú

Paro de transportistas 2 de octubre: Minedu resalta que clases presenciales en colegios de Lima fue del 98%

La movilización convocada por gremios del transporte urbano no provocó la suspensión de clases presenciales en la mayoría de colegios, de acuerdo con el balance oficial que resaltó la continuidad educativa y las medidas de tolerancia dispuestas por el Ministerio de Educación

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Los escolares y sus padres
Los escolares y sus padres de familia están expectantes por conocer si el Ministerio de Educación (Minedu) suspenderá las clases presenciales. (Composición: Infobae Perú)

El Ministerio de Educación (Minedu) reportó que el 98% de los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana mantuvo las clases presenciales el jueves 2 de octubre, a pesar del paro impulsado por diversos gremios de transportistas en respuesta a la inseguridad en el sector. 

Asimismo, la asistencia de docentes en escuelas públicas de Lima llegó al 100%, mientras que solo un pequeño porcentaje migró a la virtualidad.

Alto porcentaje de presencialidad escolar

Aunque la jornada estuvo marcada por la incertidumbre que generó la paralización convocada por agrupaciones de transporte en Lima y el Callao, la mayor parte de los colegios en la capital logró mantener el servicio educativo en las aulas, según datos oficiales.

El Ministerio de Educación precisó que apenas 137 instituciones, equivalentes al 2%, optaron por clases remotas.

Este dato se traduce en un alcance casi absoluto de presencialidad, tendencia distinta a la del Callao, donde la totalidad de los planteles desarrolló sus actividades de manera remota.

La medida adoptada por las autoridades educativas incluyó tolerancia de hasta dos horas en los horarios de ingreso para estudiantes, profesores y personal administrativo.

Según anunció el Minedu, esta estrategia buscó salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa ante posibles complicaciones de movilidad por la restricción parcial de transporte. 

La decisión representó un cambio de criterio frente a huelgas anteriores, en las que se optó por suspender las clases presenciales o mudarlas de modalidad de forma generalizada.

En el entorno educativo privado, cada colegio conservó autonomía para ajustar medidas en función de su contexto particular, siempre priorizando el resguardo de estudiantes y trabajadores.

La coordinación constante con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) permitió monitorear el desarrollo de la jornada y prever eventuales disposiciones adicionales, confirmaron fuentes oficiales.

El Minedu se negó a
El Minedu se negó a optar por la modalidad virtual pese al anuncio del paro de transportistas del 2 de octubre. (Foto: infobae Perú/Agencia Andina)

Paro de transportistas y demandas al Gobierno

Este paro de transportistas tiene como eje las protestas contra la ola de extorsiones, sicariato y amenazas afrontadas por choferes y trabajadores del sector en Lima y el Callao.

Diversos gremios exigieron la creación de una unidad de élite conjunta entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial para enfrentar la criminalidad que afecta al transporte público.

Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, manifestó la necesidad de una intervención coordinada para evitar vacíos institucionales y lograr resultados expresos, en modelo similar al utilizado por el FBI en los Estados Unidos.

La jornada transcurrió bajo vigilancia de las autoridades, quienes reiteraron que se mantendría abierta la comunicación para atender cualquier eventualidad.

Los organizadores del paro anunciaron una marcha hacia el Congreso para presentar formalmente su propuesta y solicitar la creación de una comisión multipartidaria destinada a abordar la crisis por inseguridad en el transporte.

En el ámbito universitario, diferentes instituciones decidieron trasladar de manera preventiva sus clases a la virtualidad, priorizando la integridad de los estudiantes. Infobae detalló que este ajuste aplicó en particular a campus ubicados en zonas sensibles al conflicto de movilidad urbana.

Temas Relacionados

Paro de transportistasLima Metropolitanaperu-noticiasCallaoMineduClases presenciales

Más Noticias

Paro de transportistas EN VIVO HOY: Así se desarrolla en Lima y Callao la medida en contra de extorsiones y sicariato

De acuerdo al gremio de transporte formal, casi 20 mil vehículos no saldrán a operar este jueves 2 de octubre. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que el 80% de las empresas mantendrán el servicio habitual

Paro de transportistas EN VIVO

Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, sufrió una descompensación en Iquitos

El purpurado sufrió una descompensación durante su participación en la Cumbre Amazónica en Iquitos. Fue conducido de inmediato en una clínica local

Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

La conductora de Magaly TV La Firme tilda de “sinvergüenza” al cantante de cumbia por convertir en broma el ampay que lo dejó marcado y que acabó con su relación con Pamela Franco

Magaly Medina a Christian Domínguez

¿Habrá paro de transportistas mañana viernes 3 de octubre?: Gremios advierten que dependerá del Congreso

El futuro del paro de transportistas permanece incierto, puesto que los dirigentes condicionaron la continuidad de la protesta a la disposición del Parlamento para atender sus demandas de seguridad y establecer un diálogo real con el sector

¿Habrá paro de transportistas mañana

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

El periodista de ‘Día D’ sorprendió al revelar en Magaly TV La Firme que la madre de exfutbolista no se limitó a expresar respaldo a Cristian ‘Cri Cri’ Martínez, sino que tuvo un rol activo durante el proceso judicial en su contra

Richard Apolo sobre madre de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo pedirá al PJ

Pedro Castillo pedirá al PJ que ordene al Congreso otorgar inmediatamente la pensión vitalicia

Permanencia de Fabricio Valencia tambalea: ¿quiénes firmaron la moción de censura contra el ministro de Cultura?

¿Ministros en campaña? Juan José Santiváñez y César Vásquez se exhibieron en actos multitudinarios con miras a las Elecciones 2026

Ministro César Vásquez confirma que evalúa su salida del gabinete Arana para postular al Senado por APP: “Soy un político”

Rechazan citar a declarar a Patricia Benavides, Marita Barreto y Harvey Colchado en el juicio a Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina a Christian Domínguez

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

Tilsa Lozano enfrenta a Jackson Mora por camioneta en disputa con su examigo: “que no me salpique tu mugre”

Laura Spoya hace grave acusación contra mujer tras yapearle 500 soles por equivocación: “Ya me lo gasté, llama al banco”

DEPORTES

Revolución Perú con Manuel Barreto:

Revolución Perú con Manuel Barreto: solo dos mundialistas y varias caras nuevas con Felipe Chávez como su máxima novedad

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Lista de convocados de Perú para amistoso contra Chile: sin Renato Tapia y con Felipe Chávez, los elegidos por Manuel Barreto

El candidato de la FPF para ser el nuevo entrenador de la selección peruana: “Les gusta mucho y conoce la Liga 1″

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1