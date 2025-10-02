Nueva campaña veterinaria gratis para este 04 de octubre: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La Municipalidad de Chorrillos organizará una campaña veterinaria gratuita este sábado 4 de octubre, entre las 9 y las 12:30, en el parque Túpac Amaru, situado entre la avenida del mismo nombre y la av. 28 de Julio.
La iniciativa responde a la necesidad de ofrecer atención preventiva y promoción de la tenencia responsable de mascotas en el distrito, facilitando el acceso a servicios veterinarios de manera gratuita para los vecinos.
La jornada está destinada únicamente a perros que porten correa y gatos que lleguen en transportadora, una medida tomada para garantizar la seguridad y el orden durante la atención.
El objetivo es acercar a los residentes no solo servicios de salud para sus animales de compañía, sino también información para fortalecer la convivencia responsable y segura en la comunidad.
¿Cuáles son los servicios disponibles?
Durante la campaña, los dueños podrán acceder a los siguientes servicios:
- Registro de mascotas: Permite inscribir oficialmente a los animales domésticos, lo que contribuye a su control y favorece acciones de protección y localización en caso de extravío.
- Consulta veterinaria: Ofrece una revisión general del estado de salud, con orientación sobre cuidados y tratamiento básico.
- Vacunación antirrábica: Proporciona la vacuna contra la rabia, fundamental para prevenir esta enfermedad tanto en perros como en gatos.
- Desparasitación interna y externa: Incluye la administración de medicamentos para eliminar lombrices, pulgas y garrapatas.
- Adopción responsable de mascotas: Espacio para promover la adopción, evaluando candidatos y sensibilizando sobre el compromiso que implica incorporar una mascota al hogar.
- Limpieza de oídos: Procedimiento preventivo para proteger contra infecciones auriculares.
- Sensibilización en tenencia responsable de mascotas: Charlas y materiales educativos enfocados en prácticas adecuadas de convivencia y bienestar animal.
- Chequeo oncológico: Revisión especializada para detectar indicios tempranos de tumores o afecciones relacionadas con cáncer en perros y gatos.
La municipalidad recomienda que los asistentes, además de cumplir con las medidas indicadas para el traslado de sus animales, mantengan la documentación veterinaria al día y sigan las sugerencias de los profesionales presentes.
Se recuerda que todas las atenciones están orientadas a perros y gatos que residan en el distrito y que la priorización de casos se realizará conforme al orden de llegada.
La campaña veterinaria busca no solo reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas y abandonos, sino también consolidar una cultura de bienestar animal y convivencia responsable.
¿Cómo proteger a tus mascotas ante el frío?
- Refuerza el abrigo en perros y gatos, especialmente en razas pequeñas, de pelo corto, cachorros y animales mayores. Utiliza mantas o ropa especial para mascotas.
- Disminuye el tiempo de paseo durante los días más fríos y evita las horas de menor temperatura, como la madrugada o noche.
- Supervisa que siempre tengan un lugar seco, aislado del viento y cálido dentro de la vivienda o refugio.
- Revisa el agua de los bebederos para asegurarte de que no esté demasiado fría ni se congele.
- Proporciona una alimentación balanceada y, si lo recomienda el veterinario, aumenta ligeramente las calorías para ayudar a mantener la temperatura corporal.
- Evita baños frecuentes, ya que el pelaje mojado favorece la pérdida de calor. Si es necesario, seca muy bien al animal.
- Mantén revisiones regulares con el veterinario, ya que el frío puede agravar problemas de salud existentes.