Nueva campaña veterinaria gratis para este 04 de octubre: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La iniciativa resulta relevante porque ayuda a evitar que las mascotas se enfermen, promueve la responsabilidad en su cuidado, mejora el acceso a servicios esenciales de salud veterinaria y favorece el bienestar tanto de los animales como de sus familias dentro de la comunidad

Por Alejandro Aguilar

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Chorrillos organizará una campaña veterinaria gratuita este sábado 4 de octubre, entre las 9 y las 12:30, en el parque Túpac Amaru, situado entre la avenida del mismo nombre y la av. 28 de Julio.

La iniciativa responde a la necesidad de ofrecer atención preventiva y promoción de la tenencia responsable de mascotas en el distrito, facilitando el acceso a servicios veterinarios de manera gratuita para los vecinos.

La jornada está destinada únicamente a perros que porten correa y gatos que lleguen en transportadora, una medida tomada para garantizar la seguridad y el orden durante la atención.

El objetivo es acercar a los residentes no solo servicios de salud para sus animales de compañía, sino también información para fortalecer la convivencia responsable y segura en la comunidad.

Se recomienda a las personas llegar temprano al evento - Créditos: Municipalidad de Chorrillos.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la campaña, los dueños podrán acceder a los siguientes servicios:

  • Registro de mascotas: Permite inscribir oficialmente a los animales domésticos, lo que contribuye a su control y favorece acciones de protección y localización en caso de extravío.
  • Consulta veterinaria: Ofrece una revisión general del estado de salud, con orientación sobre cuidados y tratamiento básico.
  • Vacunación antirrábica: Proporciona la vacuna contra la rabia, fundamental para prevenir esta enfermedad tanto en perros como en gatos.
  • Desparasitación interna y externa: Incluye la administración de medicamentos para eliminar lombrices, pulgas y garrapatas.
  • Adopción responsable de mascotas: Espacio para promover la adopción, evaluando candidatos y sensibilizando sobre el compromiso que implica incorporar una mascota al hogar.
  • Limpieza de oídos: Procedimiento preventivo para proteger contra infecciones auriculares.
  • Sensibilización en tenencia responsable de mascotas: Charlas y materiales educativos enfocados en prácticas adecuadas de convivencia y bienestar animal.
  • Chequeo oncológico: Revisión especializada para detectar indicios tempranos de tumores o afecciones relacionadas con cáncer en perros y gatos.
Las mascotas recibirán atención por parte de especialistas - Créditos: Freepik.

La municipalidad recomienda que los asistentes, además de cumplir con las medidas indicadas para el traslado de sus animales, mantengan la documentación veterinaria al día y sigan las sugerencias de los profesionales presentes.

Se recuerda que todas las atenciones están orientadas a perros y gatos que residan en el distrito y que la priorización de casos se realizará conforme al orden de llegada.

La campaña veterinaria busca no solo reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas y abandonos, sino también consolidar una cultura de bienestar animal y convivencia responsable.

¿Cómo proteger a tus mascotas ante el frío?

  • Refuerza el abrigo en perros y gatos, especialmente en razas pequeñas, de pelo corto, cachorros y animales mayores. Utiliza mantas o ropa especial para mascotas.
  • Disminuye el tiempo de paseo durante los días más fríos y evita las horas de menor temperatura, como la madrugada o noche.
  • Supervisa que siempre tengan un lugar seco, aislado del viento y cálido dentro de la vivienda o refugio.
  • Revisa el agua de los bebederos para asegurarte de que no esté demasiado fría ni se congele.
  • Proporciona una alimentación balanceada y, si lo recomienda el veterinario, aumenta ligeramente las calorías para ayudar a mantener la temperatura corporal.
  • Evita baños frecuentes, ya que el pelaje mojado favorece la pérdida de calor. Si es necesario, seca muy bien al animal.
  • Mantén revisiones regulares con el veterinario, ya que el frío puede agravar problemas de salud existentes.

