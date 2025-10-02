Nueva campaña veterinaria gratis para este 04 de octubre: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Chorrillos organizará una campaña veterinaria gratuita este sábado 4 de octubre, entre las 9 y las 12:30, en el parque Túpac Amaru, situado entre la avenida del mismo nombre y la av. 28 de Julio.

La iniciativa responde a la necesidad de ofrecer atención preventiva y promoción de la tenencia responsable de mascotas en el distrito, facilitando el acceso a servicios veterinarios de manera gratuita para los vecinos.

La jornada está destinada únicamente a perros que porten correa y gatos que lleguen en transportadora, una medida tomada para garantizar la seguridad y el orden durante la atención.

El objetivo es acercar a los residentes no solo servicios de salud para sus animales de compañía, sino también información para fortalecer la convivencia responsable y segura en la comunidad.

Se recomienda a las personas llegar temprano al evento - Créditos: Municipalidad de Chorrillos.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la campaña, los dueños podrán acceder a los siguientes servicios:

Registro de mascotas: Permite inscribir oficialmente a los animales domésticos, lo que contribuye a su control y favorece acciones de protección y localización en caso de extravío.

Consulta veterinaria: Ofrece una revisión general del estado de salud, con orientación sobre cuidados y tratamiento básico.

Vacunación antirrábica: Proporciona la vacuna contra la rabia, fundamental para prevenir esta enfermedad tanto en perros como en gatos.

Desparasitación interna y externa: Incluye la administración de medicamentos para eliminar lombrices, pulgas y garrapatas.

Adopción responsable de mascotas: Espacio para promover la adopción, evaluando candidatos y sensibilizando sobre el compromiso que implica incorporar una mascota al hogar.

Limpieza de oídos: Procedimiento preventivo para proteger contra infecciones auriculares.

Sensibilización en tenencia responsable de mascotas: Charlas y materiales educativos enfocados en prácticas adecuadas de convivencia y bienestar animal.

Chequeo oncológico: Revisión especializada para detectar indicios tempranos de tumores o afecciones relacionadas con cáncer en perros y gatos.

Las mascotas recibirán atención por parte de especialistas - Créditos: Freepik.

La municipalidad recomienda que los asistentes, además de cumplir con las medidas indicadas para el traslado de sus animales, mantengan la documentación veterinaria al día y sigan las sugerencias de los profesionales presentes.

Se recuerda que todas las atenciones están orientadas a perros y gatos que residan en el distrito y que la priorización de casos se realizará conforme al orden de llegada.

La campaña veterinaria busca no solo reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas y abandonos, sino también consolidar una cultura de bienestar animal y convivencia responsable.

¿Cómo proteger a tus mascotas ante el frío?

Refuerza el abrigo en perros y gatos, especialmente en razas pequeñas, de pelo corto, cachorros y animales mayores. Utiliza mantas o ropa especial para mascotas.

Disminuye el tiempo de paseo durante los días más fríos y evita las horas de menor temperatura, como la madrugada o noche.

Supervisa que siempre tengan un lugar seco, aislado del viento y cálido dentro de la vivienda o refugio.

Revisa el agua de los bebederos para asegurarte de que no esté demasiado fría ni se congele.

Proporciona una alimentación balanceada y, si lo recomienda el veterinario, aumenta ligeramente las calorías para ayudar a mantener la temperatura corporal.

Evita baños frecuentes, ya que el pelaje mojado favorece la pérdida de calor. Si es necesario, seca muy bien al animal.

Mantén revisiones regulares con el veterinario, ya que el frío puede agravar problemas de salud existentes.