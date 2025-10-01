Campaña veterinaria gratis para este 04 de octubre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad Distrital de La Victoria implementará una campaña veterinaria gratis este sábado 4 de octubre, dirigida a todos los residentes que deseen llevar a sus animales de compañía para que reciban atención preventiva y participen en actividades especiales.

El evento se desarrollará en la Zona 22, frente al complejo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) de Matute en el pasaje Bélgica. La atención comenzará a las 9 horas y finalizará a las 13 hrs.

¿Cuáles son servicios disponibles?

El propósito central de la campaña es velar por la salud y el bienestar de los animales del distrito, lo que se traduce en una mejor convivencia comunitaria y en familias más responsables.

Se recomienda a las personas llegar temprano al evento - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

Quienes asistan podrán acceder a distintas atenciones veterinarias, diseñadas para prevenir enfermedades y promover la tenencia responsable de mascotas. Los servicios y sus descripciones son los siguientes:

Consulta médica veterinaria: Revisión integral de la condición física y detección temprana de problemas de salud.

Desparasitación interna: Tratamiento preventivo para eliminar organismos que pueden afectar tanto a los animales como a las personas que conviven con ellos.

Aplicación de antipulgas: Procedimiento destinado a proteger a perros y gatos de enfermedades transmitidas por pulgas y garrapatas, y a evitar infestaciones en el hogar.

Limpieza de oídos: Cuidado sanitario para evitar infecciones auditivas y mantener en óptimo estado esta zona delicada.

Corte de uñas: Prevención de lesiones, molestias y posibles infecciones causadas por el crecimiento excesivo de la uña o uñas encarnadas.

Las mascotas recibirán atención por parte de especialistas - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

La iniciativa de la municipalidad no se limita a la atención médica. En el marco del Día de San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales por su respeto y cariño hacia todas las criaturas, la jornada incluirá una ceremonia simbólica de bendición. Esta actividad busca reforzar valores de respeto, protección y compromiso con los seres vivos que forman parte de la vida familiar y social.

La fecha elegida coincide con la festividad internacional que promueve el trato digno para los animales. De este modo, la celebración se presenta como un espacio de unión y reflexión para fomentar entre los ciudadanos el cuidado permanente, así como la importancia del bienestar integral de sus mascotas.

Consejos para proteger a las mascotas ante el frío

Asegurar refugio adecuado: Proporcionar un espacio techado, libre de corrientes de aire y con mantas limpias para mantener la temperatura corporal.

Abrigo extra: Utilizar ropa especial para animales, sobre todo en razas pequeñas, de pelo corto, cachorros o adultos mayores.

Alimentación equilibrada: Ofrecer una dieta rica en nutrientes para fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a conservar energía.

Evitar baños frecuentes: Reducir la cantidad de baños durante el invierno para evitar la pérdida de aceites naturales que protegen la piel.

Paseos cortos: Limitar el tiempo al aire libre y optar por horarios donde la temperatura sea más templada, especialmente en las primeras horas de la mañana o al anochecer.

Revisar salud: Programar visitas veterinarias para descartar afecciones respiratorias o complicaciones asociadas al clima.

Calor adicional: Utilizar bolsas de agua tibia o almohadillas térmicas, siempre monitorizando la temperatura y evitando quemaduras.