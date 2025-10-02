Cómo preparar el jugo de papaya con kion y hojas de menta para limpiar los riñones

La papaya contiene antioxidantes como la vitamina C y el betacaroteno, que protegen las células de los riñones contra el daño oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud de los riñones es fundamental, ya que estos órganos son los encargados de filtrar la sangre, eliminar toxinas, equilibrar los niveles de líquidos y mantener la presión arterial dentro de parámetros adecuados. Cuando los riñones no funcionan correctamente, se incrementa el riesgo de enfermedades renales graves como la insuficiencia renal, los cálculos renales y la hipertensión.

Según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), en el Perú cada año aumenta el número de personas que requieren diálisis debido a la insuficiencia renal crónica, lo cual genera no solo un impacto en la salud, sino también en la calidad de vida de los pacientes.

Frente a ello, es importante adoptar hábitos saludables, mantener una buena hidratación y, de ser posible, incluir en la dieta bebidas naturales que favorezcan el bienestar renal. Una de ellas es el jugo de papaya con kion y hojas de menta, una combinación refrescante y con múltiples beneficios para el organismo. Esta bebida no sustituye un tratamiento médico, pero sí puede convertirse en un complemento preventivo y natural.

Cómo preparar el jugo de papaya con kion y hojas de menta

La preparación de este jugo es sencilla y no requiere muchos ingredientes. Para una porción se necesita:

2 tazas de papaya madura, cortada en cubos.

1 trozo pequeño de kion fresco, de aproximadamente 2 a 3 cm.

6 a 8 hojas frescas de menta.

1 vaso de agua.

Opcional: unas gotas de limón o una cucharadita de miel para realzar el sabor.

Las hojas de menta poseen compuestos que favorecen la eliminación de toxinas y ayudan a prevenir la formación de cálculos renales pequeños (Freepik)

Preparación:

Lava bien todos los ingredientes. Coloca los trozos de papaya en la licuadora. Añade el kion pelado y cortado en rodajas finas. Incorpora las hojas de menta lavadas y el vaso de agua. Licúa durante 2 a 3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Cuela si lo prefieres más ligero, aunque lo ideal es tomarlo con toda la fibra.

El resultado es un jugo refrescante y lleno de propiedades que contribuyen a la limpieza natural de los riñones.

Jugo de papaya con kion y hojas de menta: por qué sirve para limpiar los riñones

Este jugo combina ingredientes con propiedades que ayudan al organismo de distintas maneras:

Papaya: es rica en agua y fibra, lo que favorece la digestión y la eliminación de toxinas. Además, contiene antioxidantes como la vitamina C y el betacaroteno, que protegen las células de los riñones contra el daño oxidativo.

Kion (jengibre): posee propiedades antiinflamatorias y diuréticas. Esto contribuye a mejorar la circulación sanguínea y estimular la función renal, ayudando a eliminar desechos y exceso de líquidos.

Hojas de menta: tienen un efecto refrescante y digestivo. También poseen compuestos que favorecen la eliminación de toxinas y ayudan a prevenir la formación de cálculos renales pequeños.

En conjunto, estos ingredientes no solo apoyan la salud renal, sino también el sistema digestivo y el sistema inmune.

El mejor momento para tomar jugo de papaya con kion y hojas de menta

El kion posee propiedades antiinflamatorias y diuréticas, por eso contribuye a mejorar la circulación sanguínea y estimular la función renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento ideal para tomar este jugo es en ayunas por la mañana, ya que el organismo absorbe mejor sus nutrientes y potencia sus efectos depurativos. Beberlo antes del desayuno permite que los riñones y el sistema digestivo reciban un impulso de hidratación y limpieza desde el inicio del día. También puede consumirse a media mañana o por la tarde como una bebida refrescante y saludable, especialmente en climas cálidos o después de una comida copiosa.

Este jugo puede incorporarse en la dieta de manera regular, pero sin excesos. Lo recomendable es consumirlo una vez al día, tres a cuatro veces por semana. De esta forma, se aprovechan sus beneficios sin sobrecargar el organismo.

Es importante recordar que no sustituye al agua como principal fuente de hidratación. Además, las personas con enfermedades renales diagnosticadas deben consultar a un médico antes de incorporar nuevas bebidas o alimentos en su dieta.