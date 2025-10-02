Perú

Cisterna para combustible escondía pirotécnicos en El Agustino: PNP incauta carga y la entrega a Sucamec

Más de 400 cajas de pirotecnia fueron halladas ocultas en el tanque de un tráiler y quedaron bajo custodia de Sucamec. Dos intervenidos afrontan investigación por tráfico de productos peligrosos

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) en el distrito limeño de El Agustino permitió incautar 400 cajas de productos pirotécnicos camufladas en una cisterna para combustible.

El hallazgo tuvo lugar durante la intervención de un tráiler con placas ATE-753, acoplado a una cisterna de matrícula BLI982, cuando agentes de la División de Investigación de Delitos contra el Estado detectaron inconsistencias en la documentación del vehículo.

De acuerdo con el reporte oficial, los productos pirotécnicos fueron encontrados tras descubrir una puerta escondida en la zona inferior del tanque, cerca de las llantas.

El compartimento ocultaba misiles, avellanas, rockets, tronadores y cohetecillos de procedencia extranjera. El cargamento fue incautado antes de exponerse a situaciones de riesgo, detalló la fuente de la PNP que participó en el operativo.

Entrega a Sucamec y proceso legal

Una vez asegurada la carga, la PNP dispuso la entrega inmediata de los pirotécnicos incautados a Sucamec, organismo adscrito al Ministerio del Interior (Mininter).

Según explicó la institución, el material incautado queda bajo custodia en estricto cumplimiento de medidas de seguridad para prevenir su comercialización en el mercado informal.

La Sucamec custodiará estos productos para evitar su venta ilegal y proteger a la ciudadanía”, informó la entidad.

Los dos hombres intervenidos en el operativo, de 46 y 55 años, son investigados por el presunto delito contra la seguridad pública, específicamente en la modalidad de tráfico de pirotécnicos.

El Código Penal peruano establece sanciones que oscilan entre cuatro y ocho años de prisión para esta modalidad; la condena puede elevarse hasta diez años si como consecuencia del transporte ilegal se producen lesiones graves o muertes.

En su mensaje a la ciudadanía, Sucamec reiteró que el transporte irregular de pirotecnia representa un delito grave. Además, instó a comerciantes y transportistas a cumplir las disposiciones vigentes para garantizar la seguridad pública y evitar consecuencias legales.

¿De qué se encarga la Sucamec?

LaSuperintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil es un organismo técnico adscrito al Ministerio del Interior encargado de regular, fiscalizar y supervisar todo lo relacionado con la tenencia, uso, comercio y almacenamiento de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil en el Perú.

En 2024, implementó un nuevo Reglamento de Organización y Funciones para agilizar sus procedimientos y fortalecer su estructura administrativa, lo que le permite detectar y sancionar de manera más eficiente las infracciones.

Además, Sucamec realiza labores de control a escala nacional, como la destrucción de materiales decomisados e intervenciones junto a la Policía Nacional del Perú frente a delitos asociados a explosivos y armas ilegales.

De este modo, contribuye de forma directa a la seguridad ciudadana y a la reducción de riesgos vinculados al uso indebido de estos producto

