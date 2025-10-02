Ministro del Interior asegura que “un buen grupo” de transportistas no acatarán el paro: “Se han comprometido a no participar”

Mininter asegura que gran parte de transportistas no participarán en el paro convocado para este 2 de octubre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que un sector importante de gremios de transporte urbano de Lima y Callao se comprometieron a no acatar el paro convocado para este jueves 2 de octubre. La medida de fuerza había sido anunciada días atrás como protesta frente al incremento de la inseguridad ciudadana y la criminalidad en el país.

Según el ministro, representantes de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, la Cámara Internacional de Transporte, la Asociación de Concesionarias de Transporte Urbano y otros gremios participaron en reuniones sostenidas el último fin de semana y en las últimas horas. En dichos encuentros, los dirigentes expresaron su disposición a mantener el servicio y colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones para mejorar la seguridad en el sector.

Voceros de Santa Catalina advierten con iniciar un paro indefinido si no reciben respuestas.

Reuniones con transportistas

Malaver destacó que las conversaciones se realizaron tanto el domingo como el lunes por la tarde, logrando compromisos que permiten garantizar la continuidad del servicio durante la jornada de protesta. “Un buen grupo de gremios se ha comprometido en no participar del paro convocado para este jueves”, señaló el ministro durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, precisó que los acuerdos alcanzados incluyen la instalación de mesas de trabajo con participación de la Policía Nacional, con el objetivo de reforzar la seguridad en rutas y corredores de alto tránsito. El Gobierno, además, ofreció intensificar los patrullajes preventivos y las acciones de control en los puntos de mayor vulnerabilidad para transportistas y pasajeros.

Pasajeros esperan subir a a unidad de transporte que hoy trabajó con regularidad

Motivos del paro y posturas divergentes

El paro había sido convocado por algunos sectores del transporte público como medida de protesta contra la creciente inseguridad ciudadana y la ola de criminalidad que afecta al país. Sin embargo, no todos los gremios coincidieron en la necesidad de suspender el servicio.

“Lo que tenemos es la información de que hay una gran cantidad de gremios de transporte que no se van a sumar al paro. Quizás hay algunos que sí lo han anunciado, entonces se puede apreciar que hay diversos puntos de vista y opiniones”, expresó el ministro, dejando en claro que no existe una posición unánime dentro del sector.

PNP desplegará más de 10 mil efectivos

En paralelo a los compromisos alcanzados con los gremios, el Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional activará, de manera preventiva, el plan “Amanecer Seguro” a partir de las 4:30 de la mañana del jueves 2 de octubre. Este dispositivo contempla el despliegue de más de 10.000 efectivos en distintos puntos de la capital, con especial énfasis en los corredores viales más utilizados.

“Los efectivos estarán ubicados estratégicamente en diferentes zonas de Lima y Callao para resguardar tanto a las empresas de transporte que salgan a trabajar como a los ciudadanos que utilicen el servicio”, explicó Malaver. Con esta medida, el Ejecutivo busca asegurar que la jornada transcurra con normalidad y prevenir incidentes vinculados a la protesta.

Fiscalía inicia investigación contra 10 altos mandos de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Agencia Andina)

“Mañana no habrá paro”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, informó que el 80% de las empresas de transporte urbano en Lima y Callao no acatarán el paro convocado para este jueves 2 de octubre. En conferencia de prensa, precisó que la población podrá movilizarse con normalidad y que el servicio de transporte público estará garantizado en gran parte de la capital.

“Mañana no va a haber paro. El 80% de los transportistas van a trabajar normalmente, y confiamos en que el 100% se incorpore”, manifestó Sandoval, resaltando la disposición de los empresarios de continuar prestando servicio pese al llamado de protesta.

Gobierno garantiza normalidad en el servicio de transporte y asegura que no va haber paro mañana. (Crédito: Canal N)

El titular del MTC explicó que en los últimos días sostuvo reuniones con diferentes gremios del sector, quienes ratificaron su compromiso con los usuarios. “He pedido a los empresarios que no solo confíen en nosotros, sino que también nos ayuden a fiscalizar y a proponer soluciones que mejoren el transporte”, señaló, subrayando que se busca garantizar un servicio estable y seguro para los pasajeros.