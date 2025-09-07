Perú

Sucamec destruye más de 13 toneladas de pirotécnicos decomisados en diversas regiones del Perú

Lambayeque registró la mayor destrucción, seguida de Piura, La Libertad y Junín, en el mayor operativo de seguridad ciudadana contra explosivos no autorizados realizado en los últimos ocho meses

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Cajas de fuegos artificiales sin
Cajas de fuegos artificiales sin autorización son preparadas para su destrucción bajo protocolos estrictos de seguridad.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) incineró 13.038 kilos (unas 13 toneladas) de productos pirotécnicos confiscados durante los últimos ocho meses en operativos de control realizados en distintas regiones del país, según comunicado oficial de la propia institución. El mayor volumen destruido se registró en la región Lambayeque, donde se eliminaron más de 3.201 kilogramos de estos artefactos incendiarios, superando el tonelaje registrado en otras zonas vigiladas por las autoridades.

Lambayeque encabeza incineración de artefactos

En la lista de regiones más afectadas por la presencia de material pirotécnico ilegal, además de Lambayeque, destacan Piura (1.919 kg), La Libertad (1.810 kg), Junín (1.762 kg) y Áncash (1.210 kg). Estas zonas, según lo reportado por la Sucamec, han sido objeto de permanentes operativos y vigilancia especial, dado el volumen detectado durante recientes festividades y celebraciones tradicionales en las que el manejo de productos explosivos suele intensificarse.

A la cifra total deben sumarse las cantidades provenientes de Ica (897 kg), Ucayali (804 kg), Puno (792 kg), Loreto (376 kg), Cusco (193 kg) y Tacna (73 kg). Este registro muestra la extensión nacional del problema y demuestra la capacidad de incautación y respuesta de la institución encargada. Así, la suma de estos decomisos consolida un mapa de intervención que abarca varios puntos críticos a lo largo del territorio.

Personal especializado de Sucamec supervisa
Personal especializado de Sucamec supervisa la incineración de más de tres mil kilos de pirotécnicos en la región Lambayeque.

Decomiso por irregularidades y riesgos para la seguridad

Los productos eliminados corresponden a un variado arsenal de artículos como cohetecillos, lluvias de plata, tortas de tiros y otros artefactos detonantes y deflagrantes, todos ellos retirados de circulación por no cumplir con las regulaciones exigidas por la Ley N.º 30299. Sucamec explicó que estas acciones se enfocan en aquellos pirotécnicos que carecen de autorización vigente, así como en los que han sido transportados, almacenados o comercializados al margen de las condiciones estipuladas para prevenir accidentes.

La operación también incluyó artefactos fabricados de manera artesanal localmente, un fenómeno en auge debido a la facilidad de obtención de materiales y la demanda existente durante fiestas patronales y comerciales. Según las autoridades, los riesgos asociados a la manipulación y almacenamiento inadecuado de estos productos representan un peligro real, susceptible de causar incendios, lesiones físicas severas e incluso la muerte.

La mayor incautación de cohetecillos
La mayor incautación de cohetecillos y artefactos detonantes se realizó durante operativos simultáneos en varias provincias de Piura y La Libertad. (Foto: Andina)

Operativos conjuntos: Sucamec, PNP y Ministerio Público

La actuación de Sucamec contó con el apoyo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional, personal del Ministerio Público y equipos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). El trabajo articulado entre estas entidades permitió detectar, decomisar y proceder a la destrucción de dichos materiales de manera ordenada y bajo estrictas medidas de control.

Los operativos, ejecutados en mercados, establecimientos comerciales y otros puntos de venta o almacenamiento accesibles al público, permitieron el retiro de productos cuya venta está prohibida o regulada. Según Sucamec, esta labor fue particularmente importante en temporadas de alta demanda como las fiestas de fin de año, cuando suele incrementarse el uso y comercialización de fuegos artificiales sin autorización.

Agentes de la Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional colaboran en la identificación y traslado seguro de productos explosivos decomisados en mercados locales. Composición: Infobae Perú

Objetivo: prevenir accidentes y proteger la vida

Al eliminar del mercado miles de kilos de pirotécnicos no autorizados o de fabricación riesgosa, las autoridades buscan frenar una cadena de incidentes que año tras año afectan a menores y adultos. La institución remarcó que estas acciones suponen un esfuerzo por salvaguardar la vida y el patrimonio de la población, especialmente en comunidades donde el uso tradicional de estos explosivos puede poner en riesgo a familias enteras.

La Sucamec reiteró que la aplicación de la Ley N.º 30299 seguirá vigente, priorizando la prevención y la intervención en puntos críticos mediante vigilancia, información y decomisos constantes. Con el apoyo interinstitucional, se espera reducir la disponibilidad de pirotécnicos ilegales, limitar el acceso a productos peligrosos y fortalecer la seguridad en las celebraciones.

La destrucción de estas más de 13 toneladas constituye, hasta la fecha, uno de los operativos más amplios en la lucha contra el tráfico y la circulación irregular de material explosivo en el país, reforzando el compromiso estatal con la protección ciudadana y el mantenimiento del orden público.

Temas Relacionados

Sucamecpirotecnia ilegalMinisterio del Interiorperu-noticias

Más Noticias

Murió periodista Jaime Chincha a los 48 años: sus restos son velados en privado

Los motivos de su deceso todavía siguen siendo materia de investigación. El velatorio se dará a las 5 de la tarde en la iglesia Virgen de Fátima

Murió periodista Jaime Chincha a

Este es el fruto amazónico que conquista paladares, ayuda a controlar el peso y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas

Este pariente cercano del cacao, surge desde la Amazonía peruana como un superalimento rico en proteínas, fibra, antioxidantes y omega 9, con gran potencial nutricional, culinario y productivo

Este es el fruto amazónico

Temible banda delictiva ‘Los Injertos del Cono Norte’ reaparece con violento ataque extorsivo en Puente Piedra

Encapuchados vestidos de negro difundieron grabaciones donde se identificaron como miembros de la banda vinculada a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, y exigieron pagos bajo amenazas de nuevos ataques

Temible banda delictiva ‘Los Injertos

Revelan que 205 militantes de Renovación Popular fueron contratados por más de S/7 millones en gestión de Rafael López Aliaga

Según un informe OjoPúblico, la comuna limeña contrató a 205 militantes del partido de López Aliaga por más de S/7 millones en 1.273 órdenes de servicio. Entre los beneficiados destacan figuras como el exfutbolista Julio César Uribe

Revelan que 205 militantes de

Este es el jugo de fruta rico en vitamina C que fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir resfriados

Esta bebida natural ofrece beneficios importantes para la salud, especialmente útiles en épocas de bajas temperaturas

Este es el jugo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que 205 militantes de

Revelan que 205 militantes de Renovación Popular fueron contratados por más de S/7 millones en gestión de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por cancelarle cita y advierte que tren Lima-Chosica va “por las buenas o las malas”

Elmer Schialer confirma investigación por izamiento de bandera de Colombia en Tres Fronteras: “No sabemos si fue una provocación o una broma”

PPK denuncia que la Fiscalía busca su muerte: “A Alan García lo aniquilaron ellos, quieren hacer lo mismo conmigo”

Boluarte y Santiváñez insisten en El Frontón mientras el megapenal de Ica sigue paralizado hasta 2027

ENTRETENIMIENTO

La dura advertencia de

La dura advertencia de Mónica Cabrejos a Pamela López sobre Paul Michael: “el colágeno no es para siempre”

El Valor de la Verdad EN VIVO: la segunda parte con Milena Zárate promete más secretos y emociones fuertes

Bryan Arámbulo reacciona a su imitador Marlon Ugaz en ‘Yo Soy’, mientras usuarios en las redes recordaron su paso por el programa

Este es el lujoso Ferrari rojo que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola y está valorizado en más de un millón de soles

Carlos Galdós revela por qué le negó pagar la universidad a su hija: “No te voy a pagar la carrera, conmigo no cuentes”

DEPORTES

El aviso del presidente del

El aviso del presidente del Bayern Múnich que implica el futuro de Felipe Chávez: “Vincent Kompany nos prometió que integrará jóvenes”

Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Medio ecuatoriano se burló de la eliminación de Perú del Mundial 2026: “Solo les queda el Mundial de desayunos”

Ignacio Buse no se desenfoca pese a la obtención del Challenger de Sevilla: “La semana que viene hay que estar a full de nuevo”

Diego Rebagliati reveló la insólita postura que habría tomado la FPF para no renovar a Ricardo Gareca: “Es caro y tampoco es la gran maravilla”