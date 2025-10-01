Perú

MEF aumento de presupuesto a la PNP para mejorar su lucha contra la inseguridad ciudadana

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, aseguró en el Congreso que la Policía Nacional del Perú cuenta con presupuesto asegurado para combatir la criminalidad

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

Raúl Pérez Reyes, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se pronunció desde la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República para destacar que el Ejecutivo seguirá apostando por el fortalecimiento de los recursos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El compromiso estatal apunta a garantizar la seguridad ciudadana como una prioridad, respaldando las estrategias policiales para enfrentar la criminalidad en el país.

“Sí hay recursos. La Policía Nacional tiene un presupuesto asignado y, obviamente, siempre surgen algunas necesidades adicionales. Cuando ello se da, lo que utilizamos es la reserva de contingencia, como una excepción. Pero en general no hay problemas ahorita de recursos con la Policía”, afirmó Pérez Reyes en declaraciones recogidas por Infobae.

Esta aclaración llega en medio del debate sobre el volumen de fondos dedicados a la labor policial y la creciente demanda de la ciudadanía por acciones más efectivas frente a la inseguridad.

El ministro subrayó que la PNP puede hacer uso de la reserva de contingencia ante situaciones excepcionales, lo que asegura flexibilidad financiera ante emergencias.

Esta posición fue reiterada durante la sesión del Congreso, donde el acceso a fondos y la eficiencia en el gasto han sido objeto de seguimiento por la prensa y organismos de control.

Ministro de Economía Raúl Pérez
Ministro de Economía Raúl Pérez Reyes. (Foto: Agencia Andina)

Proyección institucional y temas conexos

El diálogo ante la comisión legislativa también permitió a Pérez Reyes abordar el contexto de las recientes protestas en el país.

En referencia a las acciones de los pescadores y transportistas, el ministro hizo un llamado a la calma: “Mañana hay un paro de transportistas que se ha anunciado. Bueno, nuevamente, como siempre hemos hecho, invocar a que este derecho ciudadano al reclamo, a la protesta, se haga respetando la propiedad privada y la libre movilidad de las personas”, remarcó.

En otro punto de la agenda, el funcionario explicó avances sobre Petroperú y su proceso de transformación tecnológica y de eficiencia operativa, destacando el inicio de la contratación de un ‘Chief Transformation Office’.

“El proceso se lanzó hace unos días y deberíamos esperar que, a fines de noviembre, se tenga elegida a la empresa que asumirá esa labor, con el objetivo de reducir gastos operacionales importantes”, señaló.

Estrategias recientes de la PNP

Las acciones de la Policía Nacional durante los últimos meses responden a una directiva clara: incrementar la capacidad de reacción frente a la inseguridad ciudadana.

Según fuentes oficiales, más de 5,000 nuevos policías se unieron a los patrullajes en el país, reforzando zonas urbanas y regiones del interior.

Además, el Gobierno destinó más de S/12,000 millones para mejorar infraestructuras, 36 comisarías y la adquisición de vehículos policiales, con el fin de optimizar la operatividad.

El despliegue de operativos mixtos, como el plan “Amanecer Seguro 2024”, involucra patrullajes en franjas horarias críticas y un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas en jurisdicciones bajo estado de emergencia.

La creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales representa otro eje, sumando más de 300 agentes especializados que colaboran con organismos internacionales para luchar contra el crimen organizado.

Temas Relacionados

MEFPNPCongresoInseguridad ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con algunas novedades en el once inicial, los ‘cremas’ buscan mantener el liderato del campeonato, ahora con los ‘churres’ en el Mansiche. Hay mucha expectativa por este encuentro. Sigue las incidencias

Universitario vs Alianza Atlético EN

Paro de transportistas del jueves 2 de octubre: Reniec anuncia que esta sede en Lima no atenderá

De acuerdo a gremios del sector más de 10 mil vehículos paralizarán sus labores para protestar contra la inacción frente a la criminalidad

Paro de transportistas del jueves

Alcalde de Chorrillos denuncia que coronel PNP utiliza vehículos del Estado para operar con mafia de traficantes de terrenos

El alcalde Fernando Velasco denunció que un coronel de la PNP escoltó a traficantes de terrenos en La Chira utilizando vehículos del Ministerio del Interior

Alcalde de Chorrillos denuncia que

¿Cómo prevenir caídas de adultos mayores en casa y qué hacer si ocurren?

EsSalud y Padomi destacan la importancia de mantener entornos domésticos seguros, eliminando obstáculos y adaptando los espacios, al mismo tiempo que promueven la participación activa de familiares y cuidadores para prevenir accidentes

¿Cómo prevenir caídas de adultos

Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas

Drogas, alucinaciones y un brote psicótico: las confesiones más duras de la modelo argentina en su esperado paso por sillón rojo.

Xoana González en ‘El Valor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Aprueban acusar a Jorge Salas

Aprueban acusar a Jorge Salas Arenas por presuntamente ordenar la contratación de su exasistente en la Corte Superior de Justicia

Aprueba acusación constitucional contra Betssy Chávez por presuntamente beneficiar a su expareja

Jhonny Veliz Noriega, el nuevo jefe del Estado Mayor General de la PNP, fue vinculado con ‘El Español’

El paso fronterizo Collpa–Thola Kollo, entre Perú y Bolivia, quedará habilitado de forma permanente

Complican a Andrés Hurtado: Los Siucho Neira entregaron fotos, videos y chats que confirmarían delitos de Chibolín

ENTRETENIMIENTO

Xoana González en ‘El Valor

Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas

Maju Mantilla niega rumores de romance con George Slebi y un cirujano: “ese tema lo verá mi abogado”

Melissa Paredes sobre su futuro en ‘América Hoy’: “Trabajo es trabajo y tengo una hija que mantener”

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo confirmaron su separación tras dos años de relación: “Seguimos caminos diferentes”

Flavia López inicia con éxito en el ‘Miss Grand International 2025’ y entra al Top 10 del Pre Arrival

DEPORTES

Universitario vs Alianza Atlético EN

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Se reveló que Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para amistoso con Chile: “En la FPF esperan que se retracte”

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025