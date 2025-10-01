Perú

Trámite de DNI electrónico gratis para este 02 de octubre: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

El DNIe incrementa la seguridad en las gestiones online y expande las posibilidades de acceso a servicios públicos a través de herramientas tecnológicas

Por Alejandro Aguilar

La Municipalidad de Santa María de Huachipa informó, mediante sus redes sociales, que desarrollará una nueva campaña de emisión gratuita del documento nacional de identidad electrónico (DNIe), cuyo objetivo central es reducir las diferencias de acceso a la identificación oficial en la jurisdicción.

La iniciativa, organizada junto al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se llevará a cabo el jueves 2 de octubre en la sede municipal, a partir de las 9 de la mañana.

Dirigida especialmente a menores de 16 años y personas de 60 o más, la jornada busca que estos grupos mejoren su acceso a documentación moderna y segura. Las autoridades consideran que facilitar el trámite a segmentos vulnerables es esencial para promover inclusión y garantizar el ejercicio pleno de derechos ciudadanos.

La campaña comenzará desde las
La campaña comenzará desde las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Santa María de Huachipa.

La atención durante la actividad será en orden de llegada. Este requisito responde a la disponibilidad limitada de solo 40 plazas para expedir el documento, lo que obliga a los vecinos interesados a acudir temprano.

La municipalidad precisó que las personas que participaron en campañas previas y no recogieron su DNIe tendrán la posibilidad de retirar sus documentos ese mismo día, contribuyendo así a optimizar los recursos invertidos en jornadas anteriores.

El proceso de inscripción para menores exige la presencia de uno de los padres con el documento, así como la presentación del menor interesado y una copia de un recibo de agua o luz para acreditar el lugar de residencia. Este protocolo apunta a verificar de manera eficiente la identidad y domicilio de los solicitantes al garantizar transparencia y orden en el desarrollo de la operación.

El DNIe te ofrece autenticación
El DNIe te ofrece autenticación segura de identidad tanto en trámites presenciales como virtuales - Créditos: Andina.

El acceso a un documento oficial de identificación resulta clave para acceder a beneficios sociales, programas estatales y otros servicios básicos. Disponer del DNIe permite, además, una mayor vinculación con el entorno digital mediante la posibilidad de realizar gestiones en línea y acceder a nuevas plataformas tecnológicas de servicios públicos.

DNI electrónico 3.0: beneficios y ventajas

La actualización del DNI 3.0 fortalece los sistemas de protección y pone énfasis en la construcción de identidad nacional. La nueva versión utiliza una impresión con distintos colores, entre los que se encuentran verde grisáceo, amarillo, violeta y azul, además de incorporar elementos holográficos que resaltan emblemas propios de la cultura peruana.

En la parte frontal del documento destaca el gallito de las rocas, considerado símbolo nacional, mientras que en el reverso se integran motivos como un tejido ashaninka, la danza de la marinera con caballo de paso y una representación de las ruinas de Chan Chan. La imagen principal sigue siendo Machu Picchu, que permanece al centro junto al isotipo de Reniec, combinando referencias históricas y rasgos actuales.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

El documento nacional de identidad electrónico aporta más que la sola función de identificar a los ciudadanos; facilita herramientas en el ámbito virtual y garantiza procesos más ágiles. Ofrece condiciones de seguridad elevadas, eficiencia en la gestión y acceso a diversos servicios por internet. Entre los beneficios principales se encuentran los siguientes:

  • Verificación digital: Hace posible comprobar la identidad tanto presencialmente como a través de medios electrónicos.
  • Interacción con plataformas estatales: Permite realizar solicitudes, utilizar sistemas como el voto virtual y gestionar copias certificadas, entre otros trámites gubernamentales en línea.
  • Uso de firma electrónica: La certificación digital incluida tiene la misma validez legal que la rúbrica convencional en papel, asegurando la autenticidad y protección de los documentos.
  • Optimización de trámites: Permite efectuar solicitudes sin traslados ni esperas al brindar la opción de completarlas desde cualquier sitio conectado a la red.

