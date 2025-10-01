Perú

‘Pequeño J’ afrontará proceso de extradición a la Argentina para enfrentar cargos por triple feminicidio

El teniente general Zenón Loayza Díaz, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, manifestó que Matías Osorio obtendría la expulsión al ingresar de manera irregular, pero la situación es diferente para Tony Valverde

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
‘Pequeño J’ afrontará proceso de extradición a la Argentina para enfrentar cargos por triple feminicidio| Panamericana

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, permanece en custodia de la Policía Nacional del Perú a la espera del proceso de extradición solicitado por las autoridades de Argentina. Luego de ser sindicado como el autor del triple feminicidio de Lara, Brenda y Morena.

El señalado como el narco peruano fue detenido en el distrito de Pucusana, al sur de Lima, cuando Valverde se ocultaba en la cabina posterior de un camión de carga con el objetivo de llegar a la capital peruana. Según declaraciones del teniente general Zenón Loayza Díaz, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, la extradición de Valverde depende de las gestiones formales.

“Se va a esperar el procedimiento de extradición que soliciten las autoridades de Argentina, teniendo en cuenta que ambos cuentan a la fecha con las órdenes de capturas internacionales”, explicó.

‘Pequeño J’ afrontará proceso de
‘Pequeño J’ afrontará proceso de extradición a la Argentina para enfrentar cargos por triple feminicidio| Composición Infobae Perú (Foto: PNP)

Mientras que la situación de Matías Osorio, ciudadano argentino señalado como lugarteniente de ‘Pequeño J’, será sometido a un procedimiento de expulsión del país, dado que ingresó de forma irregular y no hay registro oficial de su entrada a territorio peruano.

La expulsión de Osorio podría concretarse en los próximos días, una vez que la División de Extranjería remita el informe respectivo a Migraciones, mientras que la extradición de Valverde podría tomar varios meses.

Niega vinculación con el triple feminicidio

Durante la intervención policial, Tony Valverde negó los cargos en su contra sobre el caso que conmocionó a Argentina. Según la acusación, el triple homicidio corresponde al asesinato de tres jóvenes argentinas, dos de ellas de veinte años y una menor de quince.

“Me están echando la culpa nada más. No hemos matado a nadie, que tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”, replicó a los medios de comunicación cuando era detenido.

La investigación continúa para esclarecer si otras personas también facilitaron su desplazamiento por territorio peruano. Hasta la concreción de los procedimientos judiciales y administrativos, tanto ‘Pequeño J’ como Matías Osorio continuarán bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, bajo la coordinación de las autoridades argentinas y la División de Extranjería.

Detrás del sicario

El padre de Tony Valverde, conocido como “Pequeño J”, estuvo vinculado a la organización criminal ‘Los Injertos de Nuevo Jerusalén’, activa en el distrito de La Esperanza. La influencia de este entorno marcó a Valverde desde temprana edad: su apodo “Tony” hace referencia al personaje central de la película Caracortada, así como a su admiración por figuras del narcotráfico como Pablo Escobar.

En 2018, su padre fue asesinado a balazos, según confirmó el diario La República. Tras el crimen, Valverde expresó en su cuenta de Facebook, cuando tenía solo trece años, que buscaría venganza. Estos antecedentes delinearon el camino delictivo que lo llevó a convertirse en uno de los fugitivos más buscados en Perú.

Sin embargo, su familia no ha sido ajena a estos caso, debido a que sus tíos también estarían vinculados a organizaciones criminales. Valverde no cuenta con antecedentes en el Perú, pero en Argentina no es un desconocido en el mundo policial.

Capturan en Perú a “El
Capturan en Perú a “El Pequeño J.”, cabecilla criminal buscado en Argentina por sicariato y narcotráfico. Infobae Perú / Captura TV - Latina.

Temas Relacionados

Pequeño Jperu-noticiastriple feminicidioextradiciónArgentina

Más Noticias

Entradas para el Universitario vs Gimnasia vóley: cronograma y cómo comprar boletos para la Noche de las Pumas 2025

La venta iniciará este 1 de octubre para los socios del club. Conoce todos los detalles de la presentación oficial del equipo de vóley de los ‘cremas’

Entradas para el Universitario vs

Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 2025: así marchan las selecciones durante la fecha 2

Hoy, las escuadras nacionales del Grupo C y D disputarán su segundo partido en la competición que se viene realizando en Chile

Tabla de posiciones del Mundial

Inicia remodelación del Óvalo de Miraflores con pileta cibernética que proyectará imágenes con luces y sonido

El tradicional óvalo inicia su transformación con una fuente interactiva capaz de proyectar imágenes sobre agua, sin afectar el tráfico y asegurando la conservación de las palmeras que serán reubicadas durante el proceso de obra

Inicia remodelación del Óvalo de

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

La madre del hijo de Calvo acudió a la policía y ambos quedaron detenidos luego de que se reportaran agresiones mutuas; el caso revela antecedentes judiciales y medidas de protección vigentes

Detienen a Ángel Calvo, titiritero

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

La expareja del futbolista reaccionó después que Alicia Peralta, su exsuegra, relatara entre sollozos en un podcast su dolor por la separación y la imposibilidad de ver a sus nietas.

Ana Siucho toma drástica medida
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Renuncias en el Gabinete?: ministros

¿Renuncias en el Gabinete?: ministros de Dina Boluarte preparan sus candidaturas al Congreso y Senado

Plaza Bolívar del Congreso “cambia” de nombre: Parlamento restituye la denominación que siempre tuvo

Rafael López Aliaga no gana ni con la Procuraduría Ad Hoc de su lado: Juez de EE. UU. ratifica rechazo del discovery

Delia Espinoza denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Exijo que se me restituya la seguridad personal”

Alejandro Toledo: los US$ 6,6 millones congelados en Costa Rica que serían repatriados al Estado peruano por el caso Odebrecht

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Ángel Calvo, titiritero

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

Concierto de Shakira en Perú: Susy Díaz confirma que vivirá la experiencia ‘Camina con la Loba’ junto a la cantante

Lenin Tamayo protestó contra el gobierno de Dina Boluarte en concierto: “No quieras robar nuestra historia”

‘Cri Cri’ y el cambio radical en su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

DEPORTES

Entradas para el Universitario vs

Entradas para el Universitario vs Gimnasia vóley: cronograma y cómo comprar boletos para la Noche de las Pumas 2025

Con Felipe Chávez y Alfonso Barco, las novedades en convocatoria de Perú para duelo con Chile por amistoso: ¿Manuel Barreto llamará a Renato Tapia?

“Los clubes nos quitan la posibilidad de tener una buena selección”: la crítica de Cecilia Tait por las extranjeras en Liga Peruana de Vóley

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro García fue irónico por favoritismo desmedido de Universitario vs Alianza Atlético: “Si Sullana tiene 5% de opción, mejor no juegue”