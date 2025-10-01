Perú

Pensión 65: Midis inicia el pago de subvención de S/350 a usuarios desde esta fecha

El programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social activa el cobro de la quinta subvención bimestral, incorpora incrementos y despliega estrategias para asegurar la entrega en todo el Perú

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar

El calendario para los usuarios de Pensión 65 marca un hito este lunes 6 de octubre, cuando 824.351 adultos mayores distribuidos en todo el país podrán acceder a la quinta subvención bimestral del año.

El monto de S/350, asignado a cada beneficiario, refleja el aumento de S/100 aplicado desde la entrega correspondiente a mayo y junio de 2025, disposición que busca fortalecer el soporte frente a la pobreza extrema.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), 719.344 adultos mayores recibirán el pago mediante tarjetas de débito, las cuales permiten el retiro en cajeros automáticos o en agentes Multired ubicados en boticas, bodegas y comercios cercanos a sus domicilios.

La logística del programa abarca a otros 45.000 usuarios, quienes acudirán a agencias del Banco de la Nación utilizando su DNI, así como a un grupo mayor de 800 personas, incluidas aquellas que han superado los 100 años, que optarán por el cobro en sus viviendas.

La estrategia de dispersión incorpora, además, la intervención de Empresas Transportadoras de Valores (ETV), popularmente conocidos como carritos y avioncitos pagadores.

Estos medios trasladan la subvención económica hacia puntos remotos, demostrando el esfuerzo por superar barreras geográficas y extender la cobertura en zonas donde el acceso bancario resulta limitado.

De esta manera, el programa social optimiza los canales de entrega para no dejar a ningún beneficiario fuera del proceso operativo.

Cobertura territorial y servicios complementarios

El impacto de Pensión 65 puede observarse en regiones como Cajamarca, donde la población usuaria supera los 90 325 adultos mayores. A este grupo le siguen los beneficiarios de Lima (73 298), Puno (72 838), Piura (64 299), Cusco (58 470), Áncash (48 075), La Libertad (41 953) y Ayacucho (41 338). Esta distribución refleja la búsqueda de equidad en la asignación del soporte económico del Midis.

El proceso de cobro incluye medidas de acompañamiento para evitar inconvenientes con el uso de las tarjetas de débito. El Midis, a través de sus unidades territoriales, implementa capacitaciones dirigidas a los usuarios.

Este componente educativo resulta decisivo para promover la autonomía financiera y prevenir acciones fraudulentas. Quienes participan en estas jornadas obtienen la información necesaria para realizar operaciones de forma segura e independiente.

Junto al pago bimestral, el programa Pensión 65 fortalece su atención mediante servicios adicionales. Los beneficiarios acceden al acompañamiento en centros de salud, facilitado por la iniciativa “Te acompaño”.

El plan integra también la intervención “Saberes Productivos”, enfocada en la valorización y promoción de habilidades productivas y emprendimientos propios.

Un ejemplo es la entrega de lentes correctores con protección UV, parte de la estrategia orientada a la salud visual y digitalización.

De acuerdo con funcionarios del Midis, el monitoreo de la ejecución y la asesoría constante buscan asegurar que cada usuario reciba, use y administre la subvención en condiciones óptimas de seguridad y dignidad.

Adaptación y nuevos desafíos

La puesta en marcha de la quinta transferencia del año afirma el compromiso estatal de mantener el acceso oportuno y equitativo en la pensión de los más vulnerables.

Las modalidades de entrega, reforzadas por el despliegue logístico y la capacitación, abarcan diversos contextos urbanos y rurales, permitiendo la recepción segura del dinero sin traslados largos ni esperas extensas.

Temas Relacionados

Pensión 65MidisPrograma socialperu-noticias

Más Noticias

Andrés Hurtado pide salir en libertad y advierte al juez Checkley: “No se deje sorprender por el fiscal”

Presentador del televisión sostiene que no hay nuevos elementos de convicción para justificar que siga en cárcel

Andrés Hurtado pide salir en

El gesto de empatía de Gianluca Lapadula con el capitán de Spezia que lo posiciona como un referente: “Yo ante todo”

El centro de las críticas por el reciente empate frente a Reggiana fue la expulsión de Petko Hristov, pero ‘Il Peruviano’ lo ha defendido y se ha ubicado por delante responsabilizándose por el resultado. “Asumo la responsabilidad”, externó

El gesto de empatía de

Camión fuera de control provoca choque múltiple en el Callao: reportan un muerto y al menos 10 heridos

Según informaron las autoridades, el chofer fue detenido y trasladado a la Comisaría PNP de Mi Perú para las diligencias de ley

Camión fuera de control provoca

Juez ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo tal como lo hizo con Alberto Fujimori

Juzgado concluye que hubo un trato desigual ya que ambos fueron denunciados constitucionalmente por el Parlamento, pero al exdictador sí se le otorgó el beneficio

Juez ordena al Congreso otorgar

Segundo día de paro en Piura: pescadores artesanales bloquean accesos a Sechura, Catacaos, Paita y La Unión

Los hombres de mar denuncian que más de 5.000 embarcaciones están en riesgo por la veda de calamar gigante. La PNP respondió con bombas lacrimógenas y disparos al aire

Segundo día de paro en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado pide salir en

Andrés Hurtado pide salir en libertad y advierte al juez Checkley: “No se deje sorprender por el fiscal”

Juez ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo tal como lo hizo con Alberto Fujimori

César Acuña renunciará al Gobierno Regional de La Libertad en menos de dos semanas, anuncia Eduardo Salhuana

Gobierno de Dina Boluarte pide permiso al Congreso para el ingreso de buque de la Guardia Costera de Estados Unidos

Dina Boluarte asegura que toma en serio el cuidado del medio ambiente, pero Perú fue el quinto país con más deforestación en todo el mundo

ENTRETENIMIENTO

Dayanita rechaza excusa de Jair

Dayanita rechaza excusa de Jair Céspedes sobre el alcohol tras mensajes polémicos en redes: “él sabe lo que hace”

Bárbara Mori: su protagónico en ‘Mistura’, el eterno cariño por Christian Meier y la gratitud que le dejó ‘Rubí’

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

La inesperada respuesta de Gustavo Salcedo sobre la golpiza que le propinó a Christian Rodríguez: “Vi la denuncia y me da risa”

Gabriel Calvo revela que Christian Rodríguez lo desacreditó ante alguien cercano: “Él buscaba un acercamiento con esa persona”

DEPORTES

El gesto de empatía de

El gesto de empatía de Gianluca Lapadula con el capitán de Spezia que lo posiciona como un referente: “Yo ante todo”

Dónde ver Barcelona vs PSG HOY: canal tv online del duelo por jornada 2 de la Champions League 2025

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025