Pensión 65 anunció la ampliación del pago de S/350 a domicilio: ¿para quiénes y en qué departamentos?

Subsidio busca ser un apoyo para evitar que los adultos mayores queden desamparados económicamente

Camila Calderón

Camila Calderón

Pensión 65 amplió modalidad a domicilio. | Midis

El programa Pensión 65 es una de las principales iniciativas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) orientadas a garantizar soporte económico a los adultos mayores en situación de pobreza o pobreza extrema en el país. Desde su creación, el objetivo de Pensión 65 ha sido cerrar brechas de vulnerabilidad, brindar acceso a una pensión básica y fortalecer la protección social de quienes, por su edad y condiciones de vida, enfrentan mayores desventajas. El subsidio busca evitar que este segmento de la población quede desamparado y promueve el bienestar y la dignidad en la vejez.

El beneficio tradicionalmente consiste en la transferencia monetaria de S/350 bimensuales a personas a partir de los 65 años que no cuentan con pensión o asistencia pública o privada similar, viven en zonas urbanas o rurales y han sido identificadas como prioritarias por el sistema de focalización de hogares. El alcance del programa cubre la totalidad del territorio nacional, con entregas periódicas, ya sea a través de entidades financieras autorizadas o puntos de atención y pago habilitados.

Para optimizar el acceso real a este recurso y considerando los retos de movilidad de la población longeva, Pensión 65 ha implementado diversas modalidades de entrega, incluyendo vías presenciales y, en los últimos años, modalidades extraordinarias como el pago a domicilio. En situaciones como emergencias sanitarias, desastres o contextos adversos, el programa ha adaptado sus métodos de intervención para asegurar que nadie quede sin recibir el soporte del Estado.

Don Marcelino Abad cumplió 125
Don Marcelino Abad cumplió 125 años | Foto: Pensión 65

¿Para quiénes y en qué departamentos se amplía el pago de S/350 a domicilio?

De acuerdo al último anuncio del Midis, el pago a domicilio de la subvención de S/350 se ampliará específicamente a 130 adultos mayores que superan los 100 años de edad en todo el país. Personal del programa social, previamente capacitado, efectúa las entregas, verifica la identidad de los usuarios y monitorea su bienestar general durante la visita domiciliaria, como parte de un enfoque integral.

Entre los beneficiarios se encuentra María Olarte Tapia, una de las fundadoras del distrito de San Juan de Miraflores, que acaba de cumplir 101 años. Desde ahora, María recibe la pensión en su domicilio, lo que le permite continuar con sus rutinas diarias sin interrupciones. Antes, debía desplazarse a un cajero para cobrar el dinero.

El despliegue de los llamados “carritos pagadores”, que son unidades móviles gestionadas en coordinación con Empresas Transportadoras de Valores (ETV), está presente en siete departamentos: Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque y Piura. En total, la jornada de pago domiciliario cubre 29 distritos de Lima y Callao, además de 18 localidades distribuidas en el resto de regiones mencionadas. Estas visitas, siempre coordinadas, garantizan el cobro en efectivo y en el propio domicilio de los beneficiarios, minimizando traslados y el contacto con grandes grupos, y facilitando la asistencia de familiares directos.

¿Cómo solicitar el pago a domicilio?

Los beneficiarios del programa Pensión 65 pueden solicitar el pago a domicilio mediante varias opciones diseñadas para facilitar el acceso y priorizar a quienes presentan dificultades de movilidad. Estas son las formas habilitadas para gestionar la modalidad domiciliaria:

  1. Aplicación móvil Yachaq Pensión 65 Descarga la app desde tu tienda digital. En ella podrás verificar tu afiliación, consultar el cronograma de pagos y revisar la modalidad asignada. Si cumples los requisitos, puedes solicitar el pago a domicilio directamente desde la aplicación.
  2. Oficinas de Pensión 65 y municipalidades. Acude a una oficina del programa o a la mesa de partes de la municipalidad de tu distrito, donde puedes presentar tu solicitud de forma presencial.

En casos de discapacidad o movilidad reducida, al registrar la solicitud marca la casilla “Atención Preferente”. Esto agiliza el trámite y asegura un trato prioritario para quienes enfrentan mayores barreras de acceso.

Para obtener orientación adicional o resolver consultas, los beneficiarios tienen a disposición los siguientes canales:

  • Número gratuito de atención: 0800 11 007
  • Correo electrónico: atencionalusuario@pension65.gob.pe (incluye tu DNI, teléfono y dirección actual)
  • WhatsApp: 942 962 116, disponible de lunes a viernes

Estas herramientas permiten que el acceso al pago domiciliario sea más ágil, seguro y personalizado, asegurando que ningún usuario elegible quede excluido del beneficio.

