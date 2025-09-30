Retiro AFP de 4 UIT: Cronograma se publicó solo con fechas de solicitudes

Aún no hay cronograma de solicitudes o pagos del retiro AFP, pero sí se ha confirmado que este se publicará pronto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El pasado domingo 28 de septiembre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó finalmente el reglamento de la Ley del octavo retiro AFP, medida que permitirá que todos los afiliados sin excepción puedan sacar hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de sus cuentas individuales.

“La resolución de la SBS dispone que el afiliado que decida retirar sus fondos debe presentar su solicitud indicando el monto, dentro del plazo máximo de noventa (90) días calendario, contados desde que la norma entre en vigencia el 21 de octubre”, informa la entidad.

Así, el martes 21 de octubre iniciarán las solicitudes, y tal como el retiro del 2024, las fechas del cronograma están determinadas, en un inicio, por el último número del DNI del afiliado. Ya puedes consultar el cronograma, aunque solo de fechas para hacer la solicitud.

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Se publica el cronograma

Aún no se puede solicitar retiro AFP. “El 28 de setiembre de 2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP publicó la Resolución SBS N°03444-2025, aprobando el Procedimiento Operativo para el retiro extraordinario y facultativo de los fondos en el Sistema Privado de Pensiones, establecido en la Ley N°32445. A la fecha, no existe ningún cronograma oficial", revela la Asociación de AFP, entidad que engloba a las cuatro empresas que manejan los fondos del SPP.

Pero si bien las AFP informan que aún no está detallado el cronograma oficial, Profuturo AFP sí ha revelado en sus redes sociales que no falta mucho para que este se publique. “Pronto compartiremos el cronograma de inicio de solicitudes y desembolsos, así como los pasos exactos para realizar la solicitud de retiro”, detalla la administradora de fondos en Facebook.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que si bien en los siguientes días podría conocerse el cronograma detallado del retiro AFP, las solicitudes se podrán realizar recién desde el martes 21 de octubre. Desde esa fecha, habrán 90 días para que se pueda hacer la solicitud. Esto, a su vez, plantea un nuevo escenario para el octavo retiro AFP.

La SBS ya publicó el reglamento del retiro AFP, pero aún no se confirma el cronograma. - Crédito Andina

Octavo retiro será diferente al séptimo

¿Por qué el octavo retiro AFP será diferente al séptimo retiro, del 2024? Ambos son iguales en tanto permitirán a todos los afiliados sin excepción retirar hasta 4 UIT. Si bien para los que solicitaron sus fondos ese año, esto equivalía a S/20 mil 600, para los del 2025 esto es ahora de S/21 mil 400. Pero hay más.

Los que retiren AFP con la Ley del octavo acceso podrán inclusive acceder hasta a un monto mayor a S/21 mil 400. Dado que los noventa días calendario del retiro AFP permiten que las fechas de solicitudes se extiendan hasta el lunes 19 de enero de 2026, esto quiere decir que se aplicará el valor de la UIT vigente a ese año.

“El valor de la UIT a tomar en cuenta para el retiro extraordinario es aquel que se encuentre vigente a la fecha de la presentación de la solicitud por parte del afiliado ante la AFP”, señala la norma del retiro AFP claramente.

La protesta ciudadana logró que el Congreso y el Ejecutivo atendieran demandas del retiro AFP y la reforma de pensiones. - Crédito Jorge Ballón Artaza/ @Lechucero33/Twitter

Como se sabe, el gobierno ajusta el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para cada nuevo año, lo que hará que esas 4 UIT posibles de retirar por el octavo acceso sea aún mayor. Pero de momento no se conoce de cuánto será el aumento a la UIT de 2026.