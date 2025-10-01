Perú

Estos son los eventos astronómicos en octubre 2025 que se podrán presenciar en el cielo peruano

El cielo nocturno ofrecerá una serie de manifestaciones astronómicas accesibles para todos, desde distintos puntos del país. Fases de la Luna, conjunciones y alineaciones con planetas como Saturno, Júpiter, Venus, Marte y Mercurio serán los protagonistas del mes

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La luna llena ocurre marca
La luna llena ocurre marca un momento simbólico en muchas culturas, asociado a la plenitud, la energía y los ciclos naturales - Créditos: EFE.

Durante octubre 2025, el firmamento presentará una serie de eventos que podrán distinguirse a simple vista desde distintos puntos del territorio peruano. Entre los fenómenos más atractivos se encuentran fases del satélite natural y su acercamiento con varios planetas.

Fases lunares y alineaciones planetarias

El 5 de octubre, por la mañana, la luna se posicionará próxima a Saturno en la dirección de las constelaciones de Acuario y Piscis. Al día siguiente, a las 10:48 de la noche, el satélite terrestre alcanzará su fase llena, visible sobre la constelación de Piscis y a 361,456 kilómetros del planeta.

El ciclo lunar continuará su avance: el 13 de octubre, el disco pasará a cuarto menguante a la 1:13 de la tarde, ubicándose esta vez hacia el sector de Géminis. Esa misma fecha, durante la tarde, se verá cercano a Júpiter, en el área de Géminis y Cáncer, fenómeno que atraerá la atención de observadores y entusiastas del espacio.

A simple vista, la luna
A simple vista, la luna aparece como un círculo blanco brillante en el cielo nocturno - Créditos: EFE.

Encuentros celestes destacados

El 18 de octubre, hacia el final del día, el mismo satélite compartirá su trayecto visual con Venus en Virgo, ofreciendo una postal poco frecuente. Luego, el 21 a las 7:25 de la mañana, mostrará su cara nueva desde la constelación de Virgo, a una distancia superior a 404,000 kilómetros.

El 23 se producirá una alineación relevante, cuando la luna figure casi en línea con Marte y Mercurio sobre Libra, formando un trío singular. Esta configuración astronómica será de especial interés en el calendario de aficionados.

Al llegar al 29 de octubre, el ciclo lunar transitará hacia cuarto creciente a las 11:21 de la mañana, esta vez en la zona de Capricornio. Más tarde el mismo día, Mercurio logrará su máxima separación visual hacia el este en la constelación de Escorpio, con un ángulo de 23,9° y brillo aparente de -0,2. La observación de este planeta será posible mirando hacia el horizonte oeste poco después del ocaso, exhibiéndose con una fase menguante y tamaño óptico en aumento.

Los peruanos podrán disfrutar de
Los peruanos podrán disfrutar de estos eventos astronómicos - Créditos: Andina.

El calendario de octubre permitirá la contemplación de estos espectáculos sin necesidad de instrumental, aunque quienes dispongan de binoculares o telescopios vivirán experiencias aún más profundas.

Especialistas sugieren mirar hacia el sector occidental del cielo tras la puesta del Sol y, siempre que el clima lo permita, aprovechar noches despejadas para disfrutar las maravillas que regalará el mes.

Fases de la luna

  • Luna nueva: la cara iluminada por el Sol queda oculta, por lo que no se ve desde la Tierra. Marca el inicio del ciclo lunar.
  • Creciente cóncava: una pequeña franja iluminada aparece en el lado derecho; la Luna comienza a hacerse visible.
  • Cuarto creciente: la mitad derecha está iluminada y la izquierda permanece en sombra; representa expansión y avance.
  • Creciente gibosa: más de la mitad de la superficie se observa iluminada, anticipando la luna llena.
  • Luna llena: la cara visible de la Luna se encuentra totalmente iluminada, ofreciendo su máximo esplendor.
  • Menguante gibosa: tras la plenitud, la luz empieza a disminuir; la parte iluminada se ubica en el lado izquierdo.
  • Cuarto menguante: la mitad izquierda queda iluminada, mientras la derecha se oscurece.
  • Menguante cóncava: solo un pequeño arco de luz en el lado izquierdo precede a la luna nueva.

Temas Relacionados

calendario astronómicooctubre 2025luna llenaastronomíaperu-noticias

Más Noticias

Entradas para el Universitario vs Gimnasia vóley: cronograma y cómo comprar boletos para la Noche de las Pumas 2025

La venta iniciará este 1 de octubre para los socios del club. Conoce todos los detalles de la presentación oficial del equipo de vóley de los ‘cremas’

Entradas para el Universitario vs

Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 2025: así marchan las selecciones durante la fecha 2

Hoy, las escuadras nacionales del Grupo C y D disputarán su segundo partido en la competición que se viene realizando en Chile

Tabla de posiciones del Mundial

Inicia remodelación del Óvalo de Miraflores con pileta cibernética que proyectará imágenes con luces y sonido

El tradicional óvalo inicia su transformación con una fuente interactiva capaz de proyectar imágenes sobre agua, sin afectar el tráfico y asegurando la conservación de las palmeras que serán reubicadas durante el proceso de obra

Inicia remodelación del Óvalo de

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

La madre del hijo de Calvo acudió a la policía y ambos quedaron detenidos luego de que se reportaran agresiones mutuas; el caso revela antecedentes judiciales y medidas de protección vigentes

Detienen a Ángel Calvo, titiritero

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

La expareja del futbolista reaccionó después que Alicia Peralta, su exsuegra, relatara entre sollozos en un podcast su dolor por la separación y la imposibilidad de ver a sus nietas.

Ana Siucho toma drástica medida
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tribunal ratifica que juzgará a

Tribunal ratifica que juzgará a Pedro Castillo por conspiración para la rebelión

¿Renuncias en el Gabinete?: ministros de Dina Boluarte preparan sus candidaturas al Congreso y Senado

Plaza Bolívar del Congreso “cambia” de nombre: Parlamento restituye la denominación que siempre tuvo

Rafael López Aliaga no gana ni con la Procuraduría Ad Hoc de su lado: Juez de EE. UU. ratifica rechazo del discovery

Delia Espinoza denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Exijo que se me restituya la seguridad personal”

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Ángel Calvo, titiritero

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

Concierto de Shakira en Perú: Susy Díaz confirma que vivirá la experiencia ‘Camina con la Loba’ junto a la cantante

Lenin Tamayo protestó contra el gobierno de Dina Boluarte en concierto: “No quieras robar nuestra historia”

‘Cri Cri’ y el cambio radical en su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

DEPORTES

Tabla de posiciones del Mundial

Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 2025: así marchan las selecciones durante la fecha 2

Entradas para el Universitario vs Gimnasia vóley: cronograma y cómo comprar boletos para la Noche de las Pumas 2025

Con Felipe Chávez y Alfonso Barco, las novedades en convocatoria de Perú para duelo con Chile por amistoso: ¿Manuel Barreto llamará a Renato Tapia?

“Los clubes nos quitan la posibilidad de tener una buena selección”: la crítica de Cecilia Tait por las extranjeras en Liga Peruana de Vóley

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo