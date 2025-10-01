Perú

Erick Elera rompe en llanto tras emotivo homenaje, con palabras de su hijo, que le recordaron la promesa a su madre

El actor y cantante vivió una noche inolvidable cuando su hijo Lucas y su esposa Allison Pastor lo sorprendieron en el escenario y desataron la ovación del público

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Erick Elera rompe en llanto tras emotivo homenaje, con palabras de su hijo, que le recordaron la promesa a su madre. Video: América TV

La emoción marcó la noche en el escenario principal de la Feria Fusión en San Miguel, cuando Erick Elera, actor y cantante peruano, fue sorprendido con un homenaje que lo llevó a las lágrimas ante miles de asistentes.

El momento más conmovedor ocurrió cuando su hijo, Lucas Elera Pastor, apareció en la pantalla gigante para dedicarle un mensaje que evocó la promesa que el artista hizo a su madre antes de su fallecimiento.

La escena culminó con un abrazo familiar junto a su esposa Allison Pastor, dejando una huella profunda tanto en el público como en el propio homenajeado.

El homenaje a Erick Elera y la reacción familiar

Durante la segunda jornada de la Feria Fusión, organizada por América Multimedia, Erick Elera subió al escenario para interpretar sus canciones, sin imaginar la sorpresa que le esperaba.

En medio de su presentación, la producción proyectó mensajes de sus excompañeros de ‘Al fondo hay sitio’, como Magdyel Ugaz, Nataniel Sánchez y Andrés Wiese, quienes resaltaron su talento y la amistad que los une. El instante más emotivo llegó cuando Lucas, su hijo, apareció en video para destacar la perseverancia de su padre y recordarle la promesa hecha a su abuela.

Erick Elera recibe homenaje y sentidas palabras de sus colegas y amigos. Video: América TV
“Papá, tu camino no fue nada sencillo, pero sabías que tu lugar favorito era estar sobre el escenario. Lo veías lejano porque de chibolo te botaban de varios lugares, pero siempre regresabas con más ganas”, expresó Lucas.

Al escuchar estas palabras, Elera no pudo contener las lágrimas. La emoción aumentó cuando Lucas añadió: “Gracias a diosito, mi abuelita pudo ver tu primera novela en televisión. Ella estaba malita y, antes de partir, le hiciste una promesa: que cumplirías tus sueños y seguirías adelante por ella. Él es mi papá, pero sigue siendo el hijo que no olvidó su promesa y está más cerca de cumplir sus sueños. Te amo papá”.

El público presenció cómo el actor, visiblemente conmovido, rompió en llanto. Jaime ‘Choca’ Mandros, animador del evento y subgerente de contenidos de América Multimedia, se acercó para consolarlo, mientras Allison Pastor y Lucas subieron al escenario para abrazarlo, generando una ovación entre los asistentes.

Mandros explicó que el homenaje nació del cariño y respeto hacia Elera, resaltando su esfuerzo, constancia y amor por la familia, valores que la productora busca destacar. “Ver al público emocionarse junto con él en la Feria Fusión fue realmente conmovedor”, afirmó Mandros.

Tras el evento, Elera confesó que jamás imaginó que la organización le prepararía un homenaje de tal magnitud, y mucho menos que su propio hijo le recordaría la promesa hecha a su madre.

Homenaje a Erick Elera en Feria Fusión.

“Te juro que ni siquiera lo imagine. No pensé. Ahora entiendo la insistencia de venir en familia. Lucas me decía ‘papá voy a ir a tu concierto’. Pero te juró que no paso por mi mente. No pensé que él podría decir tantas palabras para la cámara, por eso estoy emocionado por todas las cosas que dijo”, relató el artista a América TV.

La promesa a su madre y el significado para Elera

El homenaje no solo celebró la trayectoria artística de Elera, sino que también puso en primer plano la promesa que hizo a su madre antes de su partida, un compromiso que ha guiado su vida y carrera.

El actor compartió la profunda huella que sus padres han dejado en él: “Si los tuviera ahora frente a mí, les diría que los amo con toda mi alma, que todo lo que hago en mi vida es por ellos, para honrarlos, para que estén orgullosos de mí. Sé que me acompañan desde arriba y espero que estén felices viendo el camino que estoy recorriendo”.

Elera también expresó que sus padres son su mayor fuente de inspiración y fortaleza. “Ellos son mi ángel, mi fuerza y mi guía. Aunque no estén, siempre los siento cerca. Cuando estoy en el escenario pienso en mi mamá y en mi papá, y le pido a Dios que me dé fuerzas para seguir adelante como ellos me enseñaron”, afirmó. El actor reconoció que, aunque la ausencia de sus padres le duele, se siente bendecido por todo lo que le enseñaron y por el amor que le transmitieron.

El homenaje incluyó referencias a Joel Gonzales, el personaje que interpretó en “Al fondo hay sitio” y que le otorgó gran popularidad. Elera agradeció a este papel por abrirle puertas en la música y la actuación, y por brindarle el cariño del público. Entre risas y nostalgia, mencionó que siempre llevará a Joel consigo, pues forma parte de su historia personal y profesional.

Alisson Pastor y Lucas Elera Pastor sorprendieron al cantante Erick Elera en un sentido homenaje.

En cuanto a sus próximos proyectos, Elera adelantó que está trabajando en nueva música y que planea presentaciones tanto en Perú como en el extranjero. Además, anticipó que se avecinan nuevos retos en televisión, motivado por el apoyo recibido durante el homenaje.

Este homenaje me motiva a dar lo mejor de mí, porque siento que el público me ha dado todo y lo menos que puedo hacer es devolverles amor y entrega desde el escenario”, sostuvo.

El artista también dedicó palabras de gratitud a su familia, a sus compañeros y, especialmente, al público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. Para Elera, la promesa a su madre sigue siendo el motor que impulsa cada uno de sus pasos, y el homenaje en la Feria Fusión reafirmó la importancia de los lazos familiares y el agradecimiento a quienes lo han apoyado.

