Nueva campaña veterinaria gratis para este 20 de septiembre: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Chorrillos llevará a cabo este sábado 20 de septiembre una campaña veterinaria gratuita destinada a promover el bienestar animal y la salud en la comunidad del distrito.

De acuerdo con la entidad estatal, la jornada, que se desarrollará entre las 8:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía, tendrá lugar en el Óvalo Grau, específicamente en la asociación de vivienda Las Delicias de Villa (exzona ganadera), en la intersección de las calles Almirante Miguel Grau y Cordillera Occidental.

Se recomienda a las personas llegar temprano al evento - Créditos: Municipalidad de Chorrillos.

La actividad ofrecerá un abanico de servicios para los animales de compañía de la zona. Vecinos y propietarios podrán acceder a:

Registro formal de mascotas : inscripción gratuita que permite identificar a cada animal, facilitando su localización en caso de extravío y promoviendo la tenencia responsable.

Evaluación veterinaria : revisión médica básica efectuada por profesionales para detectar enfermedades, controlar el estado de salud y orientar sobre los cuidados específicos para cada mascota.

Aplicación de vacuna antirrábica : inyección gratuita destinada a prevenir la rabia, una enfermedad mortal que puede afectar tanto a animales como a seres humanos.

Corte y mantenimiento de uñas : servicio de recorte realizado por especialistas para evitar lesiones en las patas, daños en el hogar y mejorar el bienestar de perros y gatos.

Desparasitación tanto interna como externa : administración de medicamentos para eliminar parásitos intestinales y externos como pulgas o garrapatas, protegiendo la salud del animal y la de su entorno.

Higiene y cuidado de oídos : limpieza cuidadosa del canal auditivo para prevenir infecciones, molestias y detectar posibles problemas auditivos en etapas tempranas.

Taller de sensibilización sobre tenencia responsable: charlas y material educativo dirigidos a los propietarios, enfocados en promover el cuidado responsable, el respeto, la alimentación adecuada y los derechos de los animales de compañía.

El objetivo principal de esta iniciativa es concientizar sobre la necesidad de la prevención de enfermedades y la protección de los animales. Además de favorecer el acceso a controles sanitarios, se promoverá la información sobre una convivencia armoniosa y responsable en los hogares del distrito.

Las mascotas recibirán atención por parte de especialistas - Créditos: Difusión.

De forma paralela, quienes asistan podrán acceder también a atenciones médicas gratuitas pensadas para el bienestar humano. El programa de servicios en salud abarca:

Triaje y medición de parámetros básicos

Atención en medicina general

Pruebas de laboratorio

Vacunación para adultos y niños

Consejería psicológica

Evaluaciones en nutrición

Salud bucal y odontológica

Orientación en obstetricia para mujeres

Podología

Examen y corrección visual (optometría)

Taller sobre prevención y control del dengue

Asesoramiento para el empadronamiento en la ULE (Unidad Local)

Corte básico de cabello para niños y adultos

La campaña de salud es importante porque acerca servicios médicos a los ciudadanos - Créditos: Freepik.

La campaña impulsada por la Municipalidad de Chorrillos integra a profesionales del área veterinaria, personal de salud, técnicos y voluntarios que trabajarán en coordinación para cubrir las distintas necesidades planteadas.

A través de estas acciones, la comuna busca fortalecer la relación entre seres humanos y animales, asegurando un entorno saludable, prevenir contagios y garantizar que todos los sectores accedan a cuidados esenciales, tanto para mascotas como para la población en general.

De igual manera, se espera favorecer la participación activa de las familias del sector y acercar distintos servicios públicos a barrios que habitualmente enfrentan mayores barreras para acceder a ellos.