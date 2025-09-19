Perú

Nueva campaña veterinaria gratis para este 20 de septiembre: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

Además de los servicios para animales, también se brindará atención sin costo para personas en diferentes especialidades

Por Alejandro Aguilar

La campaña veterinaria fomenta la
La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Chorrillos llevará a cabo este sábado 20 de septiembre una campaña veterinaria gratuita destinada a promover el bienestar animal y la salud en la comunidad del distrito.

De acuerdo con la entidad estatal, la jornada, que se desarrollará entre las 8:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía, tendrá lugar en el Óvalo Grau, específicamente en la asociación de vivienda Las Delicias de Villa (exzona ganadera), en la intersección de las calles Almirante Miguel Grau y Cordillera Occidental.

Se recomienda a las personas
Se recomienda a las personas llegar temprano al evento - Créditos: Municipalidad de Chorrillos.

La actividad ofrecerá un abanico de servicios para los animales de compañía de la zona. Vecinos y propietarios podrán acceder a:

  • Registro formal de mascotas: inscripción gratuita que permite identificar a cada animal, facilitando su localización en caso de extravío y promoviendo la tenencia responsable.
  • Evaluación veterinaria: revisión médica básica efectuada por profesionales para detectar enfermedades, controlar el estado de salud y orientar sobre los cuidados específicos para cada mascota.
  • Aplicación de vacuna antirrábica: inyección gratuita destinada a prevenir la rabia, una enfermedad mortal que puede afectar tanto a animales como a seres humanos.
  • Corte y mantenimiento de uñas: servicio de recorte realizado por especialistas para evitar lesiones en las patas, daños en el hogar y mejorar el bienestar de perros y gatos.
  • Desparasitación tanto interna como externa: administración de medicamentos para eliminar parásitos intestinales y externos como pulgas o garrapatas, protegiendo la salud del animal y la de su entorno.
  • Higiene y cuidado de oídos: limpieza cuidadosa del canal auditivo para prevenir infecciones, molestias y detectar posibles problemas auditivos en etapas tempranas.
  • Taller de sensibilización sobre tenencia responsable: charlas y material educativo dirigidos a los propietarios, enfocados en promover el cuidado responsable, el respeto, la alimentación adecuada y los derechos de los animales de compañía.

El objetivo principal de esta iniciativa es concientizar sobre la necesidad de la prevención de enfermedades y la protección de los animales. Además de favorecer el acceso a controles sanitarios, se promoverá la información sobre una convivencia armoniosa y responsable en los hogares del distrito.

Las mascotas recibirán atención por
Las mascotas recibirán atención por parte de especialistas - Créditos: Difusión.

De forma paralela, quienes asistan podrán acceder también a atenciones médicas gratuitas pensadas para el bienestar humano. El programa de servicios en salud abarca:

  • Triaje y medición de parámetros básicos
  • Atención en medicina general
  • Pruebas de laboratorio
  • Vacunación para adultos y niños
  • Consejería psicológica
  • Evaluaciones en nutrición
  • Salud bucal y odontológica
  • Orientación en obstetricia para mujeres
  • Podología
  • Examen y corrección visual (optometría)
  • Taller sobre prevención y control del dengue
  • Asesoramiento para el empadronamiento en la ULE (Unidad Local)
  • Corte básico de cabello para niños y adultos
La campaña de salud es
La campaña de salud es importante porque acerca servicios médicos a los ciudadanos - Créditos: Freepik.

La campaña impulsada por la Municipalidad de Chorrillos integra a profesionales del área veterinaria, personal de salud, técnicos y voluntarios que trabajarán en coordinación para cubrir las distintas necesidades planteadas.

A través de estas acciones, la comuna busca fortalecer la relación entre seres humanos y animales, asegurando un entorno saludable, prevenir contagios y garantizar que todos los sectores accedan a cuidados esenciales, tanto para mascotas como para la población en general.

De igual manera, se espera favorecer la participación activa de las familias del sector y acercar distintos servicios públicos a barrios que habitualmente enfrentan mayores barreras para acceder a ellos.

