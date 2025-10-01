Perú

Andrés Hurtado pide salir en libertad y advierte al juez Checkley: “No se deje sorprender por el fiscal”

Presentador del televisión sostiene que no hay nuevos elementos de convicción para justificar que siga en cárcel

Diego Casimiro Ore

Andrés Hurtado interviene en audiencia de revisión de su prisión preventiva. Video: Justicia TV

El conductor de televisión Andrés Hurtado busca salir en libertad tras permanecer más de un año en prisión preventiva por la investigación en su contra por las presuntas coordinaciones ilícitas con la suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur.

Al final de la audiencia, Hurtado se dirigió al juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley para advertirle que “no se deje sorprender” ya que, considera, que no hay elementos de convicción que justifiquen que siga recluido.

“Nunca le he hablado nada a usted ni nunca le he hecho un pedido a usted públicamente sobre mi caso. Pero esta vez sí me gustaría hablarle porque como comprenderá, no entiendo nada de temas de juicios, pero he aprendido una palabra, nuevos elementos de convicción, lo que usted le pide al fiscal. Nuevos elementos de convicción es el tema de hoy. Quiero decirle que no se deje sorprender por el fiscal, porque todo lo que yo he presentado de mi persona el día de hoy es lo que ya salió en televisión”, dijo el conductor de televisión también conocido como Chibolín.

Andrés Hurtado reaparece en audiencia.
Andrés Hurtado reaparece en audiencia. Foto: Justicia TV

Andrés Hurtado se refirió específicamente al video entregado por Iván Siucho grabado en el interior de su auto. En el material el aspirante a colaborador eficaz enfoca un fajo de billetes y menciona: “Primo, vengo a dejarle el encargo al chibo”.

“Usted lo ha visto en televisión, el famoso paquetito de 20 mil dólares. Yo le pregunto, yo estoy acá porque (...) usted estaba buscando el famoso millón de dólares. Ahora ya no es un millón de dólares, ¿sabe por qué? Porque nunca lo encontraron, nunca trajeron una prueba. Yo llevo aquí un año y todo el país me dice: «Oye, tú estás acá por el millón de dólares», pero el millón de dólares nunca lo encontraron. Ahora le presentaron un video dentro de un carro contando veinte mil dólares, como dice el fiscal. Entonces, no coincide nada. Eso nomás quería decirle", señaló Hurtado.

Elizabeth Peralta reapareció desde prisión
Elizabeth Peralta reapareció desde prisión en la audiencia judicial de lunes 7 de julio de 2025. Foto: captura

El presentador reiteró que las pruebas presentadas por Fiscalía ya han sido difundidas. No obstante, el fiscal precisó que estas fueron obtenidas luego de que se dictó la prisión preventiva.

“Ha hecho como un copy-paste de todo lo que hemos escuchado y usted también sabe qué es un copy-paste, porque todo lo hemos visto en televisión. Es la primera vez que hablo a usted, solamente porque aprendí la palabra de los elemento de convicción que hay que presentar. No hay nada, no hay nada, ni habrá nada, eh, Su Señoría, como el juez anterior, que le dijo públicamente en televisión a la fiscal: «No le voy a dar al señor Hurtado un día más en prisión, si no me trae una prueba más». No le trajo una prueba más y por eso me otorgó la libertad", sostuvo.

No obstante, esto último no es del todo correcto. En la otra investigación en su contra se le impuso prisión preventiva, pero venció. La Fiscalía no pidió su prolongación. Se dispuso su libertad, pero esto no ocurrió porque mantiene una segunda prisión preventiva, la que justamente busca que sea revocada.

