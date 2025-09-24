Perú

Poder Judicial evaluará el próximo 1 de octubre si Andrés Hurtado y la fiscal Elizabeth Peralta siguen en prisión

La audiencia, que será virtual, también evaluará la situación de la suspendida fiscal, implicada en el mismo caso y recluida en el penal de Chorrillos

Por Luis Paucar

Guardar
El Poder Judicial revisará el
El Poder Judicial revisará el 1 de octubre la continuidad de la prisión preventiva de 18 meses contra Andrés Hurtado, investigado por tráfico de influencias y cohecho

El Poder Judicial revisará el próximo 1 de octubre la vigencia de la prisión preventiva impuesta al exconductor de televisión Andrés Hurtado, investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, según la resolución difundida este martes por RPP.

La audiencia, programada de forma virtual y presidida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, tiene como objetivo evaluar si corresponde mantener la medida restrictiva por 18 meses dictada en octubre de 2024.

En el proceso participarán Hurtado, recluido en el penal de Lurigancho, y su abogado defensor, Elio Riera. La revisión busca determinar si persisten los fundamentos legales que motivaron la medida cautelar.

Según la investigación de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el expresentador habría facilitado el pago de una suma de dinero al empresario Javier Miu Lei con el propósito de recuperar barras de oro incautadas en 2022.

La audiencia, encabezada por el
La audiencia, encabezada por el juez Juan Carlos Checkley, busca determinar si aún existen fundamentos legales para mantener la medida restrictiva

De acuerdo con la emisora, ese mismo día, el juez Checkley también evaluará la situación de la fiscal especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta, suspendida de manera preventiva por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y comprendida en el mismo caso.

La magistrada permanece en el penal de Mujeres de Chorrillos desde diciembre de 2024, luego de que la Corte Suprema revocara su comparecencia con restricciones e impusiera prisión preventiva por 18 meses.

Checkley no aceptó ordenar la misma medida para Miu Lei, tal como había solicitado el Ministerio Público, y ordenó que prosiga la investigación con comparecencia con restricciones. De acuerdo con la resolución, se tomó en cuenta el arraigo laboral y domiciliario, así como la existencia de peligro de fuga y posible obstrucción de la justicia.

Orden revocada

La semana pasada, el Poder Judicial revocó otra orden de prisión preventiva contra Hurtado, relacionada con presuntas gestiones irregulares en la Superintendencia de Migraciones a favor de un futbolista. Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aclaró que aún permanecerá recluido, ya que continúa vigente una medida cautelar que rige hasta marzo de 2026.

Ese mismo día se evaluará
Ese mismo día se evaluará la situación de la fiscal Elizabeth Peralta, detenida desde diciembre de 2024 y comprendida en el mismo caso

Semanas atrás, el expresentador envió una carta al Tribunal Constitucional solicitando la revisión de su recurso para anular la prisión preventiva, luego de que su pedido de hábeas corpus fuera rechazado. En el documento, argumentó que puede enfrentar el proceso en libertad y pidió que se programe con urgencia una audiencia.

“Solicito respetuosamente se sirvan programar urgentemente mi pedido planteado en el RAC (recurso de agravio constitucional), suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga”, escribió a puño y letra.

Sin embargo, el Tribunal respondió que dicha audiencia solo se llevará a cabo si los magistrados consideran que es necesaria, conforme al procedimiento establecido.

Temas Relacionados

Poder JudicialAndrés HurtadoElizabeth Peraltaperu-noticias

Más Noticias

Día de la Juventud: especialistas recomiendan cuidar la salud mental de los jóvenes en el inicio de la primavera

Especialistas destacan la importancia de crear entornos de apoyo, establecer límites tecnológicos y fomentar actividades físicas para mejorar el estado emocional

Día de la Juventud: especialistas

Apareció niña de 11 años en Ate tras horas de búsqueda: PNP detuvo a sospechoso de 39 años que la captó a través de un videojuego

El Ministerio del Interior informó que la menor se reencontró con su familia en la comisaría de Santa Clara tras un operativo policial

Apareció niña de 11 años

Feria de Novios “Sí Acepto” llega al Parque de las Leyendas con pasarela de moda, bodas simbólicas

El evento se realizará el domingo 28 de septiembre de 10 a.m. a 5 p.m. y contará con wedding planners, fotógrafos, joyeros y más

Feria de Novios “Sí Acepto”

Pamela Franco descarta que esté embarazada: atribuye su aumento de peso a problemas de salud

La cantante respondió a especulaciones sobre un posible embarazo. Aclaró que el aumento de peso se debe a problemas de salud y descuido en la dieta. Señaló que ser madre otra vez no figura entre sus planes actuales

Pamela Franco descarta que esté

¿ATU intensifica lucha contra el transporte informal?: 420 vehículos enviados al depósito en solo tres semanas

Operativos en Lima y Callao de la Autoridad de Transporte Urbano revelan presencia de unidades con multas millonarias y conductores sin licencia

¿ATU intensifica lucha contra el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga infringió neutralidad

Rafael López Aliaga infringió neutralidad electoral con publicaciones en sus redes: JEE determina falta

Rafael López Aliaga arremete contra el JNE tras ser hallado en infracción: “Vienen y me filman, soy su objetivo”

Susana Villarán sobre muerte de su exgerente municipal, José Miguel Castro: “Solo él y yo sabíamos de los aportes”

Dina Boluarte asegura ante la ONU que las familias son su prioridad, pero bajo su gobierno la pobreza en el Perú alcanzó a 9,4 millones de personas

Rafael López Aliaga informa que reunión con MTC sobre tren Lima–Chosica será secreta: “No voy a revelar fecha ni hora ni lugar”

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco descarta que esté

Pamela Franco descarta que esté embarazada: atribuye su aumento de peso a problemas de salud

Santiago Suárez se quiebra al hablar de su proceso tras denuncia de abuso: “Golpeó a toda mi familia”

Hernán Romero, un adiós al caballero peruano de la actuación: su exitosa trayectoria en cine, teatro y televisión

Hijo de Lucía de la Cruz saca pruebas desde EE. UU. y la acusa de manejar cuenta bancaria: “Mi mamá es responsable”

Daddy Yankee elogió la gastronomía nacional y revela por qué vino al país: “Aquí se come a otro nivel”

DEPORTES

Pedro García lanzó ‘misil’ contra

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″

Se reveló al primer jugador en la lista de Manuel Barreto para la selección peruana de cara al amistoso con Chile en octubre

Paulo Autuori señaló el error de Sporting Cristal para alejarse del Torneo Clausura y elogió a Juan Pablo II: “Ese es el fútbol peruano”

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Árbitro confirmado para el duelo entre Universitario y Cusco FC por Torneo Clausura 2025: CONAR designó terna FIFA