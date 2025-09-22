Perú

Harvey Colchado denunció a Óscar Arriola ante Fiscalía: “No puede ser jefe de la PNP si tiene foto con ‘Chibolín’”

El exjefe de la Diviac consideró inapropiado que el jefe del Estado Mayor asuma la dirección de la Policía Nacional, tras la suspensión por 18 meses de Zanabria

Por Luis Paucar

El coronel en retiro Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP), anunció este domingo que presentó una denuncia contra Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, ante la Fiscalía Penal de Miraflores-Surquillo.

En diálogo con el portal de investigación OjoPúblico, Colchado sostuvo que Arriola no debería asumir la dirección de la institución policial, luego de que el Poder Judicial ordenara la suspensión de Zanabria por 18 meses.

El alto mando suspendido enfrenta una investigación por presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad, debido al supuesto uso de jóvenes policías en labores de albañilería cuando se desempeñaba como jefe en Arequipa.

No obstante, Colchado afirmó que un colaborador eficaz también ha implicado a Zanabria como receptor de pagos de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en Atico. Además, lo relacionó con presuntas irregularidades durante su paso por la Dirección de Educación de la PNP y por el retiro de exintegrantes de la Diviac.

Óscar Arriola reacciona a la suspensión de Víctor Zanabria| Willax

“Arriola también está siendo investigado por los mismos hechos (...) La Comisión de Inteligencia del Congreso ha recibido a varias personas, pero ellos están armando un verdadero muñeco al decir que la Diviac encabeza una organización criminal que manejaría a la Fiscalía de la Nación, a periodistas de diferentes medios que inflan noticias, y que luego, sobre ello, jalamos las investigaciones para allanarlos y tenerlos presionados”, declaró.

Luego mencionó una entrevista en la que, según su versión, Arriola afirmó haberle abierto una investigación policial. “Y están buscando un fiscal de confianza para que se haga cargo de esa investigación”, añadió, al tiempo que indicó no haber recibido ninguna notificación formal.

“La PNP no puede investigar sola. Toda investigación está bajo la conducción jurídica del fiscal. Cuando es flagrancia, informan dentro de las 24 horas; cuando no, como en este caso, es dentro de las 48 horas. Eso ya lo dijo hace más de 15 días”, subrayó.

También advirtió de una posible manipulación del sistema fiscal: “¿Están buscando a un ‘Cuello blanco’? (...) Hay un principio de fiscal competente. Al tomar una noticia criminal, esta debe ingresar a mesa de partes para que un fiscal lo investigue. No vas a buscar un fiscal a tu medida, exprés, para que encuentre responsabilidad”, dijo.

Indicó que en su denuncia ante el Ministerio Público adjuntó la mencionada entrevista. “Que el número dos de la Policía, abogado, investigador, que diga que está investigando de esa manera... imagínate la directiva que puede dar como comandante general”, señaló.

Colchado denunció una supuesta manipulación
Colchado denunció una supuesta manipulación en las investigaciones internas de la PNP y en el sistema fiscal

“Ese señor no puede ser comandante general, más aún si hay una foto donde está con ‘Chibolín’, donde es condecorado, y luego lo llevan al extranjero. Eso también se tiene que investigar”, dijo en referencia a una imagen en la que aparece con el expresentador de televisión Andrés Hurtado, actualmente en prisión preventiva por una presunta red de tráfico de influencias.

Confirmación

En octubre del 2024, Arriola confirmó que aceptó un viaje a la Ciudad de Panamá por auspicio de la Revista VIP Diplomática, vinculada al exconductor, para recibir el reconocimiento Líder del Bicentenario. “Toda la estadía de tres días fue pagado por la revista”, recalcó.

Según el extinto programa Beto A Saber, los pasajes a Panamá fueron comprados en la agencia de viajes del presentador, una compañía que actualmente se encuentra bajo escrutinio de Fiscalía.

