Perú

MML reporta daños por más de S/2 millones en patrimonio histórico, turismo y comercios del Centro de Lima

Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, informó que la MML ofrece recompensas para capturar a responsables de actos vandálicos durante las manifestaciones de la ‘Generación Z’

Por Luis Paucar

Guardar
Renzo Reggiardo, teniente alcalde de
Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, reportó 12 detenidos y 19 policías heridos durante las protestas de la ‘Generación Z’

Renzo Reggiardo, teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), presentó este lunes un balance sobre los daños y las personas afectadas durante la reciente movilización de la llamada 'Generación Z’, integrada por jóvenes estudiantes y trabajadores.

En una rueda de prensa realizada en el Palacio Municipal, el funcionario informó que hay 12 personas detenidas, aunque solo una ha sido plenamente identificada hasta el momento. También señaló que 19 policías resultaron heridos, varios con quemaduras de gravedad.

Hasta la fecha, la comuna no cuenta con un número exacto de manifestantes lesionados. Gracias al sistema de identificación municipal y al uso de drones, fue posible obtener imágenes de los rostros de quienes habrían participado en actos vandálicos. Reggiardo anunció que la MML ofrecerá recompensas a quienes aporten información que facilite la captura de estos sujetos, una vez confirmada su identidad.

Uno de los detenidos tiene requisitorias previas, según datos proporcionados por la Policía Nacional (PNP). Respecto a los daños económicos en el centro histórico de Lima, el teniente alcalde estimó una pérdida diaria de entre dos y tres millones de soles, cifra que impacta directamente en los sectores turístico, comercial y gastronómico.

La Municipalidad utiliza drones y
La Municipalidad utiliza drones y sistemas de identificación para capturar a los responsables de actos vandálicos y ofrece recompensas para facilitar su detención

La comuna también informó que iniciará acciones legales contra los responsables de los disturbios por delitos como daño agravado a bienes públicos y privados, violencia y resistencia a la autoridad, alteración del orden y grave afectación a la tranquilidad ciudadana.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que durante las protestas del domingo se documentaron hasta catorce incidentes, en los que se contabilizaron “seis personas heridas, seis detenciones o controles de identidad, de los cuales tres permanecen detenidos; y dos agresiones a la prensa”.

Además, la CNDDHH detalló que uno de los detenidos es un adolescente de tan solo catorce años. Estas cifras se suman al saldo del sábado, que cerró con dieciocho personas heridas, entre los que se identificó a un periodista, una brigadista y un anciano.

Fuente: Epicentro TV

Panorama

La llamada ‘Generación Z’, conformada por jóvenes estudiantes y trabajadores, mantuvo por segundo fin de semana consecutivo su rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y al Congreso, así como contra el sistema de pensiones, la corrupción, el crimen organizado y la violencia que se ha desatado en el país.

Los enfrentamientos se produjeron en la céntrica avenida Abancay, frente a la sede del Congreso, cuando los manifestantes intentaron sobrepasar las vallas metálicas de seguridad instaladas para impedir el acceso a la zona, para lo cual lanzaron objetos contundentes contra los cordones policiales.

Desde su cuenta de X, la CNDDHH condenó los ataques contra la ciudadanía durante las jornadas de manifestación: “Denunciamos la violencia ejercida por la PNP mediante el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y láseres tácticos contra la población que se moviliza”, publicó la Coordinadora en un mensaje, y añadió que “este accionar atenta contra la protesta pacífica y vulnera el derecho a la manifestación reconocido en la Constitución”.

Temas Relacionados

Generación Zperu-noticiasRenzo ReggiardoMunicipalidad de Lima

Más Noticias

Alexander Robertson, en la mira oficial de la la selección peruana: envío formal de carta de reserva para amistoso contra Chile

La Federación Peruana de Fútbol ha recalcado el término “recambio generacional” una vez culminado el último proceso mundialista. En ese sentido, ha empezado a perfilarse el nuevo plan aprovechando la desidia del hombre del Cardiff City con Australia

Alexander Robertson, en la mira

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

Netflix busca mantenerse en el preferencias de la gente a través de estas narrativas

Qué serie ver esta noche

Microdesgarros vaginales: qué son y por qué ocurren durante el sexo

Aunque muchas veces pasan desapercibidos, estas pequeñas lesiones pueden causar dolor, ardor o sangrado, y además aumentar el riesgo de infecciones

Microdesgarros vaginales: qué son y

Magaly Medina cuestiona a Milett Figueroa en la TV argentina: “Se cree diva de ‘América Hoy’ pero en Perú no tiene trabajo estable”

Durante una entrevista con Yanina Latorre, la periodista criticaron la corta estadía de Milett Figueroa en Perú, asegurando que su participación en televisión fue un fracaso y no consolidó su imagen

Magaly Medina cuestiona a Milett

Betssy Chávez: Comisión Permanente aprobó inhabilitar por 10 años a la expremier para ejercer cargos públicos

Decisión, basada en su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso

Betssy Chávez: Comisión Permanente aprobó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez: Comisión Permanente aprobó

Betssy Chávez: Comisión Permanente aprobó inhabilitar por 10 años a la expremier para ejercer cargos públicos

IPYS repudia agresión de congresista que escupió a periodista en Puno: “Debe tolerar las críticas”

César Acuña asegura que APP no respaldará censura contra ningún ministro: “Somos una bancada sensata”

Luz Ibáñez Carranza, la primera peruana candidata a La Haya, llega a Lima para consolidar hoja de ruta, ¿quién es y cuál es el proceso?

Dina Boluarte reafirma a la ‘Generación Z’ que no renunciará y advierte sobre Elecciones 2026: “No demos un salto al vacío”

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

Magaly Medina cuestiona a Milett Figueroa en la TV argentina: “Se cree diva de ‘América Hoy’ pero en Perú no tiene trabajo estable”

Johana Cubillas acusa a Macarena Vélez de encubrir a Juan Ichazo: “es cómplice”

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

Mamá de ‘Cri Cri’ denuncia que Cuto Guadalupe puso abogado a su hijo, que lo perjudicó: “Nos pidió miles de dólares”

DEPORTES

Alexander Robertson, en la mira

Alexander Robertson, en la mira oficial de la la selección peruana: envío formal de carta de reserva para amistoso contra Chile

Alianza Lima le aplicó castigo a Carlos Zambrano tras expulsión ante Cienciano: “Ha venido sucediendo muy seguido y es muy incómodo”

Sporting Cristal vs Ayacucho FC 3-0: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Gol de cabeza de Ian Wisdom para establecer ventaja en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025