PNP arrincona en vivo a periodista de Canal N durante la “Marcha de la Generación Z”

La transmisión mostró cómo los uniformados bloqueaban el trabajo periodístico y amedrentaban al equipo de prensa, pese a su identificación como parte del medio de comunicación

Por Tomás Ezerskii

El periodista de Canal N fue desalojado a empujones del perímetro del Congreso. | Canal N

Un incidente violento contra la prensa peruana en plena cobertura de la “Marcha de la Generación Z” quedó registrado en vivo por las cámaras de Canal N este domingo en el centro de Lima. El reportero Víctor Castillo y su equipo fueron empujados y retirados a la fuerza por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en momentos en que informaban sobre el avance de la movilización juvenil contra el Gobierno y el Congreso de la República, en la avenida Abancay. La transmisión mostró cómo los uniformados bloqueaban el trabajo periodístico y arrinconaban al equipo de prensa, pese a su insistente identificación como parte de un medio de comunicación.

Soy en vivo, soy de Canal N, soy de América Televisión, señor”, se escucha repetir al periodista, mientras un oficial le responde que debía abandonar la zona “por seguridad”. Las imágenes evidencian empujones, interrupciones y frases como “vamos, caballero, identifíquese”, mientras el equipo intentaba replegarse de la zona tal como se le solicitaba. El mayor identificado en la transmisión, de apellido Arteta, fue señalado por el reportero como el responsable de ordenar el retiro bajo presión, en medio de protestas que ya habían dejado enfrentamientos con manifestantes y un fuerte despliegue policial en los alrededores del Congreso.

El hecho se suma a la tensa jornada vivida este domingo en la capital, donde cientos de jóvenes volvieron a movilizarse en la Marcha de la Generación Z tras los enfrentamientos de la víspera que dejaron al menos 18 heridos, entre ellos un periodista y un brigadista, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. A pesar de que el reportero pidió calma y respeto en varias ocasiones, la transmisión concluyó mostrando cómo el equipo de Canal N era finalmente retirado de la zona con empujones, un episodio que generó gran repercusión en redes sociales por el trato hacia la prensa en el marco de las protestas.

Noticia en desarrollo.

