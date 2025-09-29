Perú

Mariella Zanetti teme por Maju Mantilla: “Gustavo Salcedo es peligroso, no controla impulsos”

La exvedette expresó su preocupación por la seguridad de Maju Mantilla tras las agresiones de Gustavo Salcedo, a quien calificó de narcisista, impulsivo y capaz de un acto extremo contra quienes considera sus enemigos

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
Mariella Zanetti manifestó temor por
Mariella Zanetti manifestó temor por Maju Mantilla y calificó a Gustavo Salcedo como un hombre peligroso, incapaz de controlar impulsos que podrían desencadenar un hecho violento. (Perú 21)

El conflicto entre Gustavo Salcedo, expareja de la ex Miss Mundo Maju Mantilla, y el productor Christian Rodríguez generó un fuerte impacto en el medio artístico y en el ámbito judicial.

La actriz Mariella Zanetti advirtió sobre el peligro que representa el exdeportista y manifestó temor por la integridad de Mantilla, señalando que su conducta refleja un patrón violento.

Al mismo tiempo, la defensa legal de Rodríguez denunció reiterados episodios de agresión y amenazas, mientras la Fiscalía abrió una investigación que busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La advertencia de Mariella Zanetti

Zanetti aseguró que Salcedo actúa
Zanetti aseguró que Salcedo actúa como un narcisista que se victimiza en público mientras agrede en privado, advirtiendo que ese perfil lo convierte en una amenaza para quienes lo rodean. (El Valor de la Verdad)

Mariella Zanetti no ocultó su inquietud por el comportamiento de Gustavo Salcedo, a quien considera un hombre incapaz de manejar sus emociones. Durante sus declaraciones, la actriz explicó que la violencia mostrada por el exdeportista no es un episodio aislado, sino un reflejo de actitudes que pudieron haberse gestado con anterioridad.

“No soy psicóloga, pero he estudiado algo. No sabemos cómo ha sido antes, pero particularmente esa violencia que muestra no es de ahora, es de siempre; lo que ha pasado lo ha sacado fuera de sí”, comentó Zanetti para Trome.

La artista fue más allá y comparó lo ocurrido con situaciones que terminan en feminicidios, señalando que el peligro surge de los arrebatos impulsivos. “Puede agarrar un arma y te dispara, es lo que pasa con la mayoría de los feminicidios, pues dicen: ‘La quemé porque me engañó, la maté porque me engañó’. Son arrebatos que no controlan y esas personas son muy peligrosas”, advirtió.

Según su apreciación, Mantilla habría llegado al límite de la convivencia, lo que la llevó a tomar distancia de su pareja. “Con esto no sabemos qué ha estado pasando Maju. Todo tiene un límite, ella se cansó y se fue. Aquí hay cosas que sanar de ambos, pero él es peligroso”, subrayó.

Críticas al intento de victimización

Críticos señalaron que la narrativa
Críticos señalaron que la narrativa de Salcedo intenta convertirlo en damnificado, maniobra que distrae del patrón de amenazas y agresiones que denuncia la defensa de Cristian Rodríguez ante fiscales. (Instagram)

Zanetti también condenó la estrategia pública de Salcedo, a quien acusó de intentar dañar la reputación de su expareja difundiendo supuestas infidelidades. Para la actriz, se trata de un comportamiento característico de personas narcisistas que buscan proyectar una imagen positiva frente a terceros, mientras en el ámbito privado ejercen maltrato.

“Él es un narcisista, frente a otras personas siempre son las víctimas, los pobrecitos, los que caen bien, pero en el hogar son los que te lastiman, humillan y te echan la culpa de todo. Ha reaccionado como un criminal, asesino, egocentrista, patán”, declaró con dureza.

Estas afirmaciones se suman a la preocupación de figuras del entretenimiento que observan con alarma la manera en que el conflicto escaló. El hecho de que Salcedo no solo golpeara a Christian Rodríguez sino que también embistiera el vehículo donde viajaba su familia, reforzó la percepción de que se trata de una conducta peligrosa.

La versión de la defensa de Christian Rodríguez

La defensa de Rodríguez denunció
La defensa de Rodríguez denunció que los ataques incluyeron golpes y mensajes intimidatorios, situación que generó una investigación fiscal bajo carácter reservado. (Instagram)

Mientras tanto, la abogada Gabriella Navarro, representante de Christian Rodríguez, sostuvo que las agresiones de Salcedo no son hechos aislados, sino parte de un patrón de hostigamiento. Durante su intervención, relató que ya existen denuncias formales contra el exdeportista por diversos ataques.

“Informar que efectivamente todo lo que ha salido en los medios es cierto; ya se hicieron las denuncias correspondientes contra esta persona, porque no es un primer hecho, sino que esto ha sido recurrente. Han habido otras agresiones y amenazas contra el señor Christian, su familia, esposa y menor hijo. Esto es algo que no es normal y debe ser investigado”, señaló la letrada.

Navarro agregó que Rodríguez no solo sufrió golpes, sino también amenazas contra su vida y la de sus seres queridos. Según explicó, la Fiscalía ya inició investigaciones reservadas para esclarecer lo ocurrido.

“Han ocurrido agresiones físicas y mensajes amenazantes contra la vida específicamente del señor Christian, su esposa y menor hijo. Él está con conmoción y siendo evaluado clínicamente. En las próximas horas esperamos un diagnóstico más certero y, sobre todo, su recuperación. Todo está bajo investigación en el nivel reservado por la Fiscalía”, manifestó.

Además, indicó que Rodríguez padece una enfermedad crónica, situación que agrava el impacto de la violencia sufrida y que ha requerido atención médica especializada.

La respuesta de Gustavo Salcedo

Salcedo se expresó con ironía
Salcedo se expresó con ironía sobre lo ocurrido, afirmando que no alimentará más el caso, pese a las críticas que recibió por minimizar la gravedad de la agresión. (Instagram)

Tras el escándalo por la agresión a Christian Rodríguez, Gustavo Salcedo rompió el silencio a través de mensajes enviados a un grupo de reporteros. Sus respuestas, breves y cargadas de ironía, encendieron aún más la polémica.

Cuando le preguntaron por qué había golpeado al productor, contestó con una frase que generó indignación: “Bien merecido, ¿no crees?”. Luego sugirió que fuera el propio Rodríguez quien explicara lo sucedido.

En otro momento, aseguró que no tenía intención de seguir alimentando el tema. “Por mi parte ya está, no haré más show de lo ocurrido”, escribió en sus mensajes.

Estas declaraciones, lejos de calmar los ánimos, reforzaron la percepción de falta de arrepentimiento. Para los críticos, la actitud de Salcedo muestra indiferencia frente a la gravedad de los hechos y minimiza la violencia ejercida.

Temas Relacionados

Mariella ZanettiMaju MantillaChristian RodríguezGustavo Salcedoperu–entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ pierden 2-1 tras un primer tiempo polémico, donde Carlos Zambrano vio la roja por infantil codazo contra rival. Hay preocupación en el equipo de Néstor Gorosito. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Cienciano EN

Marcha de la Generación Z EN VIVO: manifestantes llegaron al Congreso bajo resguardo policial

En esta cuarta convocatoria participan colectivos de jóvenes, feministas, estudiantes de San Marcos y transportistas que se vienen desplazando por la avenida Abancay

Marcha de la Generación Z

Carlos Zambrano fue expulsado por infantil codazo en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025

El ‘Kaiser’, que también había recibido la cartulina roja en el choque de ida con Universidad de Chile hace dos partidos, volvió a quedar fuera de un partido, esta vez, ante el ‘papá’

Carlos Zambrano fue expulsado por

Estas son las 3 características de las personas conflictivas que puedes identificar desde la primera conversación

Estas personas suelen generar tensión en cualquier espacio en el que se encuentren, ya sea en reuniones familiares, en el entorno laboral o en el círculo de amistades

Estas son las 3 características

Goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes ‘madrugaron’ a Alianza Lima en cinco minutos por Torneo Clausura 2025

El volante peruano y el defensa colombiano convirtieron y sorprendieron a un cuadro ‘blanquiazul’ que no mostró reacción en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Goles de Alejandro Hohberg y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Phillip Butters sobre aparición de

Phillip Butters sobre aparición de congresista Alejandro Muñante con grupo ‘Ex-LGTB’: “La homosexualidad no es enfermedad”

Cardenal Carlos Castillo: “Si son malos candidatos, no hay que elegirlos por más católicos que sean. Dios no tiene partido”

Tras la oficialización del retiro AFP 2025, un sector del Congreso ahora busca aprobar el Bono ONP

Rafael López Aliaga comunicará su posible renuncia ante el Concejo Municipal: “El 13 de octubre diré si sigo o no”

Acusado de financiar a ‘El Monstruo’ en Paraguay estaba afiliado a Renovación Popular: partido de López Aliaga lo suspendió

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Jorge Luis Salinas deslumbra en la Semana de la Alta Costura en Milán con un homenaje a sus raíces andinas

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

Milett Figueroa es voceada para ser parte de Gran Hermano, tras separarse de Marcelo Tinelli

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

DEPORTES

Alianza Lima vs Cienciano EN

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos Zambrano fue expulsado por infantil codazo en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025

Goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes ‘madrugaron’ a Alianza Lima en cinco minutos por Torneo Clausura 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025