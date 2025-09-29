Mariella Zanetti teme por Maju Mantilla: “Gustavo Salcedo es peligroso, no controla impulsos”

Mariella Zanetti manifestó temor por Maju Mantilla y calificó a Gustavo Salcedo como un hombre peligroso, incapaz de controlar impulsos que podrían desencadenar un hecho violento. (Perú 21)

El conflicto entre Gustavo Salcedo, expareja de la ex Miss Mundo Maju Mantilla, y el productor Christian Rodríguez generó un fuerte impacto en el medio artístico y en el ámbito judicial.

La actriz Mariella Zanetti advirtió sobre el peligro que representa el exdeportista y manifestó temor por la integridad de Mantilla, señalando que su conducta refleja un patrón violento.

Al mismo tiempo, la defensa legal de Rodríguez denunció reiterados episodios de agresión y amenazas, mientras la Fiscalía abrió una investigación que busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La advertencia de Mariella Zanetti

Zanetti aseguró que Salcedo actúa como un narcisista que se victimiza en público mientras agrede en privado, advirtiendo que ese perfil lo convierte en una amenaza para quienes lo rodean. (El Valor de la Verdad)

Mariella Zanetti no ocultó su inquietud por el comportamiento de Gustavo Salcedo, a quien considera un hombre incapaz de manejar sus emociones. Durante sus declaraciones, la actriz explicó que la violencia mostrada por el exdeportista no es un episodio aislado, sino un reflejo de actitudes que pudieron haberse gestado con anterioridad.

“No soy psicóloga, pero he estudiado algo. No sabemos cómo ha sido antes, pero particularmente esa violencia que muestra no es de ahora, es de siempre; lo que ha pasado lo ha sacado fuera de sí”, comentó Zanetti para Trome.

La artista fue más allá y comparó lo ocurrido con situaciones que terminan en feminicidios, señalando que el peligro surge de los arrebatos impulsivos. “Puede agarrar un arma y te dispara, es lo que pasa con la mayoría de los feminicidios, pues dicen: ‘La quemé porque me engañó, la maté porque me engañó’. Son arrebatos que no controlan y esas personas son muy peligrosas”, advirtió.

Según su apreciación, Mantilla habría llegado al límite de la convivencia, lo que la llevó a tomar distancia de su pareja. “Con esto no sabemos qué ha estado pasando Maju. Todo tiene un límite, ella se cansó y se fue. Aquí hay cosas que sanar de ambos, pero él es peligroso”, subrayó.

Críticas al intento de victimización

Críticos señalaron que la narrativa de Salcedo intenta convertirlo en damnificado, maniobra que distrae del patrón de amenazas y agresiones que denuncia la defensa de Cristian Rodríguez ante fiscales. (Instagram)

Zanetti también condenó la estrategia pública de Salcedo, a quien acusó de intentar dañar la reputación de su expareja difundiendo supuestas infidelidades. Para la actriz, se trata de un comportamiento característico de personas narcisistas que buscan proyectar una imagen positiva frente a terceros, mientras en el ámbito privado ejercen maltrato.

“Él es un narcisista, frente a otras personas siempre son las víctimas, los pobrecitos, los que caen bien, pero en el hogar son los que te lastiman, humillan y te echan la culpa de todo. Ha reaccionado como un criminal, asesino, egocentrista, patán”, declaró con dureza.

Estas afirmaciones se suman a la preocupación de figuras del entretenimiento que observan con alarma la manera en que el conflicto escaló. El hecho de que Salcedo no solo golpeara a Christian Rodríguez sino que también embistiera el vehículo donde viajaba su familia, reforzó la percepción de que se trata de una conducta peligrosa.

La versión de la defensa de Christian Rodríguez

La defensa de Rodríguez denunció que los ataques incluyeron golpes y mensajes intimidatorios, situación que generó una investigación fiscal bajo carácter reservado. (Instagram)

Mientras tanto, la abogada Gabriella Navarro, representante de Christian Rodríguez, sostuvo que las agresiones de Salcedo no son hechos aislados, sino parte de un patrón de hostigamiento. Durante su intervención, relató que ya existen denuncias formales contra el exdeportista por diversos ataques.

“Informar que efectivamente todo lo que ha salido en los medios es cierto; ya se hicieron las denuncias correspondientes contra esta persona, porque no es un primer hecho, sino que esto ha sido recurrente. Han habido otras agresiones y amenazas contra el señor Christian, su familia, esposa y menor hijo. Esto es algo que no es normal y debe ser investigado”, señaló la letrada.

Navarro agregó que Rodríguez no solo sufrió golpes, sino también amenazas contra su vida y la de sus seres queridos. Según explicó, la Fiscalía ya inició investigaciones reservadas para esclarecer lo ocurrido.

“Han ocurrido agresiones físicas y mensajes amenazantes contra la vida específicamente del señor Christian, su esposa y menor hijo. Él está con conmoción y siendo evaluado clínicamente. En las próximas horas esperamos un diagnóstico más certero y, sobre todo, su recuperación. Todo está bajo investigación en el nivel reservado por la Fiscalía”, manifestó.

Además, indicó que Rodríguez padece una enfermedad crónica, situación que agrava el impacto de la violencia sufrida y que ha requerido atención médica especializada.

La respuesta de Gustavo Salcedo

Salcedo se expresó con ironía sobre lo ocurrido, afirmando que no alimentará más el caso, pese a las críticas que recibió por minimizar la gravedad de la agresión. (Instagram)

Tras el escándalo por la agresión a Christian Rodríguez, Gustavo Salcedo rompió el silencio a través de mensajes enviados a un grupo de reporteros. Sus respuestas, breves y cargadas de ironía, encendieron aún más la polémica.

Cuando le preguntaron por qué había golpeado al productor, contestó con una frase que generó indignación: “Bien merecido, ¿no crees?”. Luego sugirió que fuera el propio Rodríguez quien explicara lo sucedido.

En otro momento, aseguró que no tenía intención de seguir alimentando el tema. “Por mi parte ya está, no haré más show de lo ocurrido”, escribió en sus mensajes.

Estas declaraciones, lejos de calmar los ánimos, reforzaron la percepción de falta de arrepentimiento. Para los críticos, la actitud de Salcedo muestra indiferencia frente a la gravedad de los hechos y minimiza la violencia ejercida.