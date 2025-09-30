Magaly Medina tras nuevo video de Gustavo Salcedo siguiendo a productor: “Difícil creer que nunca hubo episodios de agresión con Maju”

Magaly Medina expone a Gustavo Salcedo: “No fue un impulso, hubo preparación en el ataque”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El caso de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, sigue generando un gran impacto mediático y legal. Nuevas imágenes difundidas este lunes en Magaly TV La Firme mostraron un detalle clave que agrava la situación del exdeportista: antes de protagonizar la violenta agresión contra el productor de televisión Christian Rodríguez, Salcedo estuvo rondando la zona, aparentemente esperando el momento para actuar.

Las cámaras de videovigilancia registraron que, a las 9:41 de la mañana del viernes 26 de septiembre, una camioneta color plata conducida por Salcedo apareció en la cuadra 34 de San Isidro, muy cerca del cruce con la calle Ricardo Angulo. Minutos después, el vehículo se estacionó en la zona, lo que llamó la atención por el tiempo que permaneció ahí.

Según las imágenes reveladas por el programa de Magaly Medina, apenas tres minutos antes de la brutal agresión, Salcedo arrancó a toda velocidad, sin poder esquivar un sardinel en la vía. A las 10:09 de la mañana, impactó su camioneta contra la parte posterior del auto de Christian Rodríguez y, acto seguido, lo persiguió. En medio de la desesperada huida, el productor cayó al pavimento, momento que aprovechó Salcedo para patearlo con violencia, hasta que finalmente volvió a subir a su vehículo y se retiró del lugar.

La denuncia de Christian Rodríguez

La defensa legal de Christian Rodríguez, liderada por la abogada Gabriela Navarro, confirmó que se presentó una denuncia penal en contra de Salcedo. “Nosotros ya hemos presentado la denuncia penal como corresponde, por las agresiones sufridas el viernes”, precisó. La letrada también reveló que este no fue un hecho aislado, pues existirían antecedentes de agresiones físicas y amenazas desde marzo de este año, dirigidas no solo contra Rodríguez, sino también hacia su entorno familiar.

Durante su programa, Magaly Medina analizó las imágenes y ofreció una dura reflexión sobre lo ocurrido. “Estas imágenes demuestran que había toda una preparación. A las 9:41 de la mañana se ve a la camioneta pasar por una calle cercana y luego estacionarse, como si esperara la llamada de alguien. Tres minutos después, arranca disparado y embiste el auto rojo del productor. Y ahí comienza la agresión en plena vía pública, delante de todos. Esto no fue un impulso, esto fue un acto deliberado”, sostuvo.

La conductora subrayó la gravedad del accionar de Gustavo Salcedo, a quien calificó de “cobarde”. “Lo vemos pateando, tirando al piso, descontrolado. ¿Qué ejemplo le da a sus hijos con estas conductas? Siempre habla de cuidarlos, pero exponerlos de esta manera es lo contrario. Ha puesto en riesgo no solo al productor, sino también al niño que estaba en el interior del vehículo impactado. ¿Qué pasaba si ese niño sufría un golpe irreversible? Este tipo de violencia es inaceptable”, manifestó con indignación.

Magaly Medina cree que Maju Mantilla sufrió violencia

Medina también cuestionó a aquellos que justifican la violencia en casos de infidelidad. “He leído comentarios de hombres diciendo: ‘Si a mí me pasa lo mismo, yo también lo golpeo’. Pero ¿por qué? ¿Acaso los problemas matrimoniales se resuelven a golpes? Este hombre ya tiene una acusación formal por lesiones y violencia. No eres quién para tomar la justicia en tus manos. Tu matrimonio se destruyó, pero eso no te da derecho a agredir”, recalcó.

En otro momento, la periodista puso en duda las declaraciones de Maju Mantilla, quien defendió a su esposo señalando que nunca había sido violento dentro de su matrimonio. “Después de ver esto, es difícil creer que nunca hubo episodios de agresión. Todos nos preguntamos quién es realmente Gustavo Salcedo, qué hacía antes de volverse protagonista de estos escándalos y si este comportamiento no es parte de algo más grande que se ocultó durante años”, añadió.

Para Magaly Medina, lo más alarmante es el impacto social que generan este tipo de hechos. “En un país donde todos los días hay feminicidios, donde la gente resuelve sus problemas a balazos o contratando sicarios, no podemos justificar ni un solo acto de violencia. Lo que hizo Gustavo Salcedo pudo costarle la vida a alguien y arruinar su futuro para siempre. Ahora le toca a la justicia actuar”, concluyó con firmeza.

