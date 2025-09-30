Perú

Maju Mantilla descarta violencia por parte de Gustavo Salcedo pese a agresión a Christian Rodríguez

La exreina de belleza señaló que el padre de sus hijos nunca fue agresivo con ella, aunque su reciente actuar alertó a muchos. Magaly Medina no cree en su palabra

Jazmín Marcos

Jazmín Marcos

La difusión de imágenes en las que Gustavo Salcedo agrede físicamente a Christian Rodríguez, productor del programa Arriba mi gente, puso en el centro del debate a la familia de Maju Mantilla. El hecho ocurrió en Lima y mostró a Salcedo confrontando a Rodríguez, a quien responsabilizó por interferir en su relación de pareja.

Las imágenes circularon ampliamente y generaron críticas, ya que exhiben cómo Salcedo sigue a Rodríguez y luego lo golpea. Este comportamiento provocó reacciones negativas y surgieron cuestionamientos sobre el carácter violento de Salcedo.

En medio de la polémica, Maju Mantilla rompió su silencio y abordó las dudas sobre su propia experiencia junto a Salcedo. Expresó que mantiene el foco en el bienestar de su familia.

“Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia”, afirmó a América Hoy.

Reconoció sentirse afectada por la situación pública. Manifestó que espera una solución pronta que devuelva la tranquilidad a su entorno. Pese a su actitud tranquila frente al padre de sus hijos, rechazó expresamente la violencia.

Magaly Medina no cree en la versión de Maju Mantilla

La periodista Magaly Medina puso en duda el testimonio de Mantilla. Tras analizar las imágenes, señaló que resulta difícil creer que no existieran episodios de agresión en la pareja. “Después de ver esto, es difícil creer que nunca hubo episodios de agresión”, sostuvo Medina.

Cuestionó también el perfil de Salcedo y sugirió que podría haber un patrón desconocido más allá de este incidente. “Todos nos preguntamos quién es realmente Gustavo Salcedo, qué hacía antes de volverse protagonista de estos escándalos y si este comportamiento no es parte de algo más grande que se ocultó durante años”, reflexionó.

Magaly Medina expone a Gustavo Salcedo: “No fue un impulso, hubo preparación en el ataque”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Para Medina, el impacto social del caso es innegable. Recordó que la violencia es un problema frecuente en el país. “En un país donde todos los días hay feminicidios, donde la gente resuelve sus problemas a balazos o contratando sicarios, no podemos justificar ni un solo acto de violencia. Lo que hizo Gustavo Salcedo pudo costarle la vida a alguien y arruinar su futuro para siempre. Ahora le toca a la justicia actuar”, concluyó.

Mientras tanto, Maju Mantilla sigue adelante con su proceso de conciliación familiar, mientras el caso despierta debate en el ámbito del espectáculo y la opinión pública.

Imágenes confirman la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez

Un video de cámaras de seguridad confirmó la agresión de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez el 26 de septiembre en Lima. Las imágenes muestran cómo Salcedo llega en una camioneta, embiste un vehículo donde estaba Rodríguez con su familia y, tras descender, ataca físicamente al productor televisivo, quien ha sido vinculado en las últimas semanas con Maju Mantilla, esposa de Salcedo.

La grabación evidencia que Salcedo empuja a Rodríguez a la berma opuesta y lo golpea en varias ocasiones. A pesar del intento de la pareja de Rodríguez por intervenir y calmar la situación, la confrontación escala y ambos hombres caen al suelo.

Imágenes inéditas de la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: cámaras de seguridad registraron el hecho | América Hoy

En esa posición, Salcedo lanza una patada a Rodríguez delante de testigos. La disputa se detiene solo cuando Gustavo se retira, no sin increpar verbalmente a Rodríguez y a sus acompañantes.

Tras el incidente, Christian Rodríguez resultó herido y requirió atención médica en una clínica, además de presentar una denuncia policial. Este caso, que ya es investigado por las autoridades, resalta el clima de tensión en el entorno de Maju Mantilla, quien también manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia.

