“¿Qué le pasa?“, le increpa esposa de Christian Rodríguez a Gustavo Salcedo tras ataque a su familia: ”Me miró de manera desafiante”

“¿Qué le pasa?“, le increpó esposa de Christian Rodríguez a Gustavo Salcedo tras ataque: ”Me miró de una manera muy desafiante”. Video: Magaly TV La Firme

“Se fue directo a atacar y agredir a mi pareja con puños y patadas”, relató María Eugenia Vázquez Rossi, esposa de Christian Rodríguez, al describir el momento en que Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, embistió con su vehículo y agredió físicamente al productor de televisión frente a su familia en San Isidro.

El incidente ocurrió el viernes 26 de septiembre a las 10:35 de la mañana en las inmediaciones del estudio jurídico Raúl Canelo. Rodríguez resultó con heridas en la cabeza y fue trasladado a la Clínica Ricardo Palma, mientras su hijo menor presenció la escena desde el interior del automóvil, según detalló Magaly Medina en su programa, al leer la ocurrencia policial contada por la esposa de productor a las autoridades.

“Le dije: ‘¿Qué le pasa?’ Me miró de una manera muy desafiante", revela la esposa de Christian Rodríguez

De acuerdo con la declaración policial recogida por Magaly TV La Firme, Vázquez Rossi explicó que, tras salir del estudio junto a su esposo y su hijo, notó la presencia de un hombre en bicicleta que los observaba fijamente. Luego de subir al vehículo familiar, sintió un impacto en la parte lateral izquierda.

“Hago subir a mi menor hijo al vehículo y luego yo subí en la parte de adelante junto a mi esposo de nombre Christian Rodríguez Portugal. Segundos después, sentí un choque en la parte lateral izquierda del vehículo. Me bajé del auto y logro visualizar un vehículo que nos impactó”, revela la esposa del productor.

Al descender, identificó a Gustavo Salcedo bajando de una camioneta y dirigiéndose directamente hacia Rodríguez, a quien agredió con puños y patadas hasta derribarlo en la berma, provocándole una herida abierta en la cabeza.

Abogada de Christian Rodríguez revela el daño que sufrió el hijo del productor al evidenciar las agresiones: "Tiene una afectación sicológica". Video: Magaly TV La Firme

“Observo bajar de la camioneta a la persona Gustavo Salcedo, que se fue directo a atacar y agredir a mi pareja con puños y patadas. Lo derriba en la berma, rompiéndole la cabeza, por la cual yo en defensa le dije: ‘¿Qué le pasa?’ Me miró de una manera muy prepotente, desafiante", afirmó Vásquez Rossi en su testimonio a la policía.

Tras la agresión, Salcedo abandonó el lugar en su vehículo, mientras Rodríguez fue trasladado de emergencia a la Clínica Ricardo Palma, donde recibió atención médica por múltiples contusiones. “Me dirigí hacia la puerta del vehículo para retirar a mi menor hijo. Una persona del estudio jurídico me ayudó a bajarlo, poniéndolo a buen recaudo”, manifestó la esposa del productor.

El propio Christian Rodríguez, en declaraciones recogidas por diversos medios, identificó a Salcedo como su agresor: “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”. El ataque, que ocurrió a plena luz del día y en presencia de testigos, generó alarma entre los transeúntes y dejó a la familia del productor en estado de conmoción.

La abogada Gabriela Navarro, representante legal de Rodríguez, confirmó en Magaly TV La Firme que el hijo menor se encontraba dentro del vehículo durante el choque y la agresión. Aunque el menor no sufrió lesiones físicas, la abogada subrayó que “sí tiene una afectación psicológica”, al haber presenciado la violencia ejercida contra su padre.

Antecedentes de hostigamiento y episodios previos de violencia

El ataque del 26 de septiembre no constituye un hecho aislado, según la información recopilada por Magaly TV La Firme. Desde inicios de años, Rodríguez y su entorno han denunciado una serie de episodios de hostigamiento y amenazas atribuidos a Salcedo.

Agresiones y amenazas de parte de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez. Magaly TV La Firme

Entre estos antecedentes figura dos agresiones previas en el malecón de Miraflores, donde el productor habría sido golpeado, así como la recepción de mensajes intimidatorios y la entrega de una corona fúnebre a la familia hace algunas semanas, hechos que incrementaron la preocupación por su seguridad.

La abogada Gabriela Navarro, en diálogo con Magaly TV La Firme, señaló que “no es la primera vez, él lo sabe, porque ya han habido seguimientos previos”, en referencia a la capacidad de Salcedo para ubicar a Rodríguez y su familia.

La letrada también indicó que la investigación por estos hechos se encuentra en curso y que la denuncia fue presentada ante la comisaría de San Isidro, donde se espera que la fiscalía actúe con la debida reserva.

Por su parte, Magaly Medina confirmó haberse entrevistado con Salcedo luego que este anunciara el fin de su matrimonio con Maju Mantilla y, en aquel entonces, reconoció una pelea en el malecón con el productor, pero, al parecer, las cosas no habrían sido como las contó el aún esposo de Maju Mantilla.

Magaly Medina confirma detalles de reunión con Gustavo Salcedo donde admite pelea con productor: “Nunca nos dijo de otros ataques”. Video: Magaly TV La Firme

“Es realmente terrible, nosotros no sabíamos mucho de este historial porque, tengo que decirlo ahora, en un momento en que yo me reuní con Gustavo Salcedo. Sí, él y yo nos reunimos, hablamos y él me contó todo esta cuestión matrimonial que venía pasando con su esposa hacía algún tiempo”, reveló la conductora en un primer momento.

Aunque Rodríguez y su entorno sostienen lo contrario y han documentado varios incidentes ante las autoridades. “Él (Salcedo) nos contó que se había encontrado con Christian Rodríguez en un malecón de Miraflores mientras ambos corrían y que él lo había golpeado. Lo que Christian cuenta en su denuncia es un poco diferente. Y además, Salcedo nunca nos refirió que había habido otros ataques. No solo uno, sino más”, contó la periodista.