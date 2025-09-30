Magaly Medina cuestiona a Carloncho por justificar violencia de Gustavo Salcedo: “Un hombre con antecedentes violentos”

Magaly Medina contra Carloncho: “No se puede normalizar la violencia en un país lleno de feminicidios”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del lunes 29 de septiembre en Magaly TV: La Firme fue escenario de una de las críticas más duras que Magaly Medina ha lanzado contra un colega de la televisión. La periodista no se guardó nada y cuestionó abiertamente la participación de Carloncho en el programa América Hoy, donde fue invitado a opinar sobre el caso de violencia que involucra a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, acusado de agredir a su exproductor en medio de un escándalo por supuesta infidelidad.

Magaly inició su intervención indignada por lo que considera una falta de respeto a la audiencia. “Este país es de locos y estamos tan caídos de comunicadores que traemos a cualquier atorrante que no tiene autoridad moral para hablar del tema importante del día. Qué desesperados debemos estar que un programa familiar trae a Carloncho para opinar de violencia. ¿De qué va a hablar él?”, cuestionó, recalcando la incoherencia de darle pantalla a alguien con antecedentes de comportamiento violento.

En América Hoy, Carloncho había intentado justificar lo ocurrido al sostener que entre hombres existen “códigos no escritos” cuando se trata de conflictos. “Cuando pasan ese tipo de problemas entre hombres, hay ciertos códigos. Si está la familia o los niños, lo dejamos para otro lado”, dijo en vivo, dando a entender que las agresiones físicas pueden considerarse válidas bajo determinadas circunstancias.

Magaly Medina destruye a Carloncho por justificar la violencia en América Hoy: “Ignorancia extrema”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Lejos de pasar por alto el comentario, Magaly Medina lo desarmó con dureza. “Códigos no escritos en la violencia, dice. O sea, le vas a pegar a alguien, pero si está con su hijo o con su mamá no lo haces. En otro lado sí, lo pateas, lo rompes, lo mandas al hospital. Esa es la mentalidad brutal de ignorancia extrema, de machismo llevado a su máximo nivel. Lo que no se puede hacer es normalizar la violencia, ni entre hombres, ni entre mujeres, ni contra nadie. Mucho menos en un país donde los feminicidios ocurren todos los días”, sostuvo.

La conductora también recordó un episodio que marcó la carrera del locutor radial: el incidente con Lucas Piró, cuando Carloncho lo persiguió violentamente por las calles de Surco en la época en que era pareja de Rosángela Espinoza. “Ese hombre no pudo controlar su ira y persiguió al bailarín de manera agresiva. Si lo atrapaba, hoy estaríamos hablando de una tragedia. Entonces, ¿cómo lo sientan ahora en televisión a opinar sobre violencia?”, remarcó Medina, indignada.

En otro momento, Carloncho trató de relativizar sus declaraciones asegurando que los impulsos son algo natural en cualquier ser humano. “Todos los hombres y mujeres reaccionamos con impulso, algunos de manera violenta y otros no”, comentó en defensa propia. Sin embargo, Magaly lo interrumpió con firmeza: “Eso es lo que nos diferencia de las bestias salvajes. Nosotros tenemos raciocinio, podemos controlar los impulsos. Él ya ha demostrado que no supo hacerlo en el pasado, y ahora lo traen para hablar de un tema tan delicado. Me parece un chiste de mal gusto”.

Magaly Medina destruye a Carloncho por justificar la violencia en América Hoy: “Ignorancia extrema”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista también apuntó contra los productores de América Hoy, a quienes responsabilizó de darle voz a alguien con un historial de conductas agresivas. “No pueden tener en un canal familiar a un hombre que protagonizó un acto tan violento opinando sobre violencia. Eso demuestra la falta de responsabilidad y de criterio en la televisión. Después se quejan cuando nos critican como medio, pero son esas decisiones las que restan credibilidad”, disparó.

Las palabras de Magaly Medina no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde muchos coincidieron en que la televisión debe ser más cuidadosa con los mensajes que transmite, sobre todo en temas tan sensibles como la violencia de género y la normalización de la agresión física. Mientras tanto, el comentario de Carloncho sobre los “códigos entre hombres” se convirtió en tendencia, generando una ola de críticas que lo acusan de perpetuar estereotipos machistas.

Para Medina, lo más preocupante no es solo lo que se dijo, sino el impacto que ese tipo de discursos puede tener en la audiencia. “En un país donde los problemas se resuelven a golpes, con armas o con sicarios, la televisión no puede dar cabida a mensajes que justifiquen la violencia. Eso es un retroceso y una irresponsabilidad enorme”, sentenció la “Urraca”.

Magaly Medina destruye a Carloncho por justificar la violencia en América Hoy: “Ignorancia extrema”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme